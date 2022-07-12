Путешествие онлайн по миру

Отправляемся в путешествие онлайн по миру, по самым красивым местам. Куда успеем доехать.

Северное сияние в Лапландии. (Фото TheGuvnor247):

Стратовулкан Фудзияма на японском острове Хонсю в 90 километрах к юго-западу от Токио. Высота вулкана — 3776 м.

Аллея баобабов на Мадагаскаре:

Норвегия:

Национальный парк Плитвицкие озёра в Хорватии, расположенный в центральной части страны.

Скоугафосс — водопад на реке Скоугау, на юге Исландии:

Архипелаг Лофотенские острова в Норвежском море у северо-западного побережья Норвегии:

Область Тоскана в Италии:

Тромсё, Норвегия:

Бангкок, Тайланд:

Метеоры — скалы, состоящие из смеси песчаника и обломочной горной породы и достигающие в высоту 600 м над уровнем моря, в горах Фессалии на севере Греции:

Патагонские фьорды:

Аэрофотоснимок пустыни Намиб:

Одинокое дерево под скандинавским северным сиянием. Лапландия, Финляндия:

Британская Колумбия:

Аэропорт Джуэл Чанги, Сингапур:

Ронда — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия:

Одинокий коттедж в Черной долине в Королевстве Керри, Ирландия:

Замок Данноттар — средневековый замок, который расположен на восточном побережье Шотландии:

Здесь отдыхают белые медведи! Это Черчилль, Манитоба в Канаде:

Сигирия – одиночная скала высотой 170 метров и возведенная на ней крепость в округе Матале, в центральной части Шри-Ланки. На вершине горы был построен замок, стены которого расписаны уникальными фресками:

https://loveopium.ru/putshestviya/puteshestvie-onlajn-po-miru.html

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