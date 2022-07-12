Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Путешествие онлайн по миру

Путешествие онлайн по миру

Отправляемся в путешествие онлайн по миру, по самым красивым местам. Куда успеем доехать.

Северное сияние в Лапландии. (Фото TheGuvnor247):

Северное сияние в Лапландии

Стратовулкан Фудзияма на японском острове Хонсю в 90 километрах к юго-западу от Токио. Высота вулкана — 3776 м.

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Аллея баобабов на Мадагаскаре:

Аллея баобабов на Мадагаскаре

Норвегия:

Норвегия

Национальный парк Плитвицкие озёра в Хорватии, расположенный в центральной части страны.

Национальный парк Плитвицкие озёра в Хорватии

Скоугафосс — водопад на реке Скоугау, на юге Исландии:

Скоугафосс — водопад на реке Скоугау, на юге Исландии

Архипелаг Лофотенские острова в Норвежском море у северо-западного побережья Норвегии:

Архипелаг Лофотенские острова

Область Тоскана в Италии:

Область Тоскана в Италии:

Тромсё, Норвегия:

Тромсё, Норвегия

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Бангкок, Тайланд:

Бангкок, Тайланд:

Метеоры — скалы, состоящие из смеси песчаника и обломочной горной породы и достигающие в высоту 600 м над уровнем моря, в горах Фессалии на севере Греции:

Метеоры

Патагонские фьорды:

Патагонские фьорды

Аэрофотоснимок пустыни Намиб:

Аэрофотоснимок пустыни Намиб

Одинокое дерево под скандинавским северным сиянием. Лапландия, Финляндия:

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Британская Колумбия:

Британская Колумбия:

Аэропорт Джуэл Чанги, Сингапур:

Аэропорт Джуэл Чанги, Сингапур

Ронда — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия:

Ронда

Одинокий коттедж в Черной долине в Королевстве Керри, Ирландия:

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Замок Данноттар — средневековый замок, который расположен на восточном побережье Шотландии:

Замок Данноттар

Здесь отдыхают белые медведи! Это Черчилль, Манитоба в Канаде:

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Сигирия – одиночная скала высотой 170 метров и возведенная на ней крепость в округе Матале, в центральной части Шри-Ланки. На вершине горы был построен замок, стены которого расписаны уникальными фресками:

Сигирия

https://loveopium.ru/putshestviya/puteshestvie-onlajn-po-miru.html

Источник: 

12.07.2022 - Posted by | Путешествия...

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