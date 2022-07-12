Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Протестующие на Шри-Ланке в резиденции президента

Фото: АР/ТАСС

Тысячи протестующих устроили в минувшие выходные масштабные акции в столице страны Коломбо. Они ворвались в резиденции президента и премьера страны, учинив там погром. Протестующие заявили, что останутся в домах президента и премьер-министра до тех пор, пока те официально не уйдут в отставку.

Фото: Pradeep Dambarage/NurPhoto via Getty Images

Фото: АР/ТАСС

Фото: EPA/Vostock-photo

Фото: Akila Jayawardana/NurPhoto via Getty Images

Фото: EPA/Vostock-photo

Фото: EPA/Vostock-photo

Фото: EPA/Vostock-photo

Фото: Akila Jayawardana/NurPhoto via Getty Images

Источник: https://www.interfax.ru/photo/5892/60932

12.07.2022 - Posted by | Дайджест |

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