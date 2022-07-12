ЛУЧШИЕ ОТЦЫ В МИРЕ ЖИВОТНЫХ

Каждый вид запрограммирован на выживание в своей среде обитания. Забота о потомстве в животном мире далеко не всегда ложится на плечи матери — нередко именно отец берет на себя уход за потомством. Иногда самец сам вынашивает будущего ребенка. Порой он высиживает яйца или принимает роды.

МОРСКОЙ КОНЕК

У морских коньков папа — это мама. Самка нужна лишь для того, чтобы скинуть икру в специальный карман на теле самца. После этого пара расходится. Конек оплодотворяет икринки и вынашивает потомство 45 дней. Он полнеет, становится медлительным и переживает все прелести беременности, а в родах даже испытывает схватки — все более изнурительные к концу, когда мальков внутри становится меньше. У появившихся на свет малышей сразу начинается самостоятельная жизнь — родители в ней не участвуют.

Нельзя не упомянуть, что эти красивые рыбки сейчас находятся на грани исчезновения. Стремительное сокращение популяции вызвано постоянной охотой на них: экзотическая форма сыграло с ними злую шутку, сделав желаемым сувениром в странах Юго-Восточной Азии. С ними поступают жестоко: после отлова у конька изгибают позвоночник, чтобы придать телу форму буквы S. В Китае, где законодательство о защите животных очень гибкое, морских коньков погружают в специальный раствор, создавая так называемые «живые брелоки». Вторая причина отлова — использование коньков в традиционной китайской медицине. Если бы не плодовитость отцов, которые выпускают на свет до 1000 мальков за беременность, про этот вид мы бы только читали в книжках. В сезон детеныши появляются на свет каждые четыре недели.

НАНДУ

Похожего на страуса нанду, обитающего на территории Южной Америки, с полным правом можно назвать альфа-самцом. Эта птица строго следит за своей территорией и стаей; самец строит гнездо, добывает еду и охраняет свою семью от агрессии со стороны хищников и конкурентов. При этом самец нанду — абсолютный многоженец. В его гареме обычно пять-семь самок (а порой доходит и до 12). После периода брачных игр последние практически одновременно сносят яйца в общее гнездо, и все их высиживает самец.

Интересно, что папа-нанду не будет трудиться ради пары яиц — он всегда ждет, пока соберется около десяти (обычно от 15 до 40). Он находится в гнезде всю ночь и утро, пока не высохнет роса. Время от времени он ненадолго покидает пост, чтобы добыть пищу. В случае опасности самцы защищают яйца, фыркая и щелкая клювом и змеевидно вращая раздутой шеей.

Через шесть недель начинают появляться первые страусята. Так как самки сносят яйца в одно время (промежуток между первым и последним яйцом составляет до семи дней), то и вылупляются птенцы практически друг за другом. После этого папаша заботливо выгуливает молодняк.

Когда нанду становится старым (средняя продолжительность жизни составляет 12 лет), то самец уходит из стаи и умирает в одиночестве.

ИГРУНКА

Самые маленькие из приматов — игрунки — являются прекрасными родителями. В отличие от большинства своих сородичей, они ведут моногамный образ жизни (хотя есть и исключения). Самец заботится о партнерше весь период развития плода. Во время родов он является непосредственным участником процесса, помогая детенышу появиться на свет, а дело это на самом деле непростое. Если провести пересчет массы тела детеныша и самки у игрунков в такое же соотношение у человека, то получится, что у мамы с весом 55 кг рождается 14-килограммовый малыш.

Детенышей чаще всего рождается двое, и отцы принимают в их воспитании самое деятельное участие: именно они всегда находятся с потомством, ухаживают за ним, носят его на своей спине и знакомят с миром, принося самкам для кормления. Это совсем не похоже на устройство общества остальных приматов, где главные в жизни детенышей существа — самки стаи.

БОЛЬШЕНОГ, ИЛИ СОРНАЯ КУРИЦА

Птица обитает в Австралии и на островах Тихого океана и примечательна своей изощренной методикой выращивания птенцов: большеног не высиживает яйца, и это обеспечивает ответственному родителю (самцу, как вы уже догадались) весьма беспокойную жизнь.

После того как самка сносит яйца в специально подготовленное место: небольшую ямку, прикрытую палой листвой — забота о потомстве переходит к будущему отцу. Растения гниют и выделяют тепло, которое идет на обогрев кладки. Проблема заключается в том, что в гнезде необходимо поддерживать температуру 33,3 °С. Как только уровень превышается, папа-большеног разгребает кучу и дает кладке охладиться. Как только становится холоднее, он собирает новые листья и прячет в них яйца. И так 11 месяцев. Готовить гнездо большеног начинает в апреле, и, хотя от откладывания яйца до появления птенца проходит всего 2 месяца, самки большенога носят яйца нонстопом, с августа до середины февраля, так что в гнезде постоянно находятся яйца разной степени насиженности, за которыми надо следить.

Термометром служит шея самца, которая лишена оперения. Чтобы следить за температурой, он погружает голову внутрь гнезда несколько раз в час. И этот «датчик», как установили ученые, имеет погрешность всего 0,1 °С!

Вылупившиеся птенцы уже через сутки могут бегать, а через три дня — и летать. И с первого дня они ведут полностью самостоятельную жизнь — родители больше о них не заботятся.

ШАКАЛЫ И КОЙОТЫ

Особенность этих видов заключается в тотальной моногамии: единожды созданная пара остается вместе навсегда. Самец обеспечивает самку глубокой и тщательно подготовленной норой. Весь период беременности, родов и воспитания потомства он находится рядом с семьей, лишь изредка отлучаясь на охоту. После родов он начинает охотиться в несколько раз чаще и приносит больше добычи, а для упрощения переваривания пищи новорожденными папа срыгивает им часть уже переваренной еды.

Надо добавить, что моногамия не распространена среди животных: таковых всего 5% из всех видов (против 90% у пернатых). Чаще всего она встречается у псовых.

ЯКАНА

Необычная птица, распространенная в субтропиках и тропиках обоих полушарий. Обитает вид у водоемов, на берегах которых создает свои гнезда. Небольшую якану часто можно увидеть бегающей по растительности, которая плавает по воде — птица столь мала, что листья удерживают ее.

Самка, которая крупнее самца, сносит яйца и сразу переходит к поиску нового партнера. Самка спаривается три-четыре раза за сезон, а самцы высиживают яйца — иногда сразу от нескольких особей (к сидящему в гнезде папаше могут скинуть свою кладку совершенно посторонние мамы). После появления птенцов отец продолжает заботиться о потомстве: кормит, защищает, греет под крылом, если они ненароком упали в воду. Так он заботится о детях, пока те не окрепнут и не смогут перемещаться самостоятельно.

За год одна самка делает до восьми кладок, а самец может вырастить два выводка птенцов.

ЛЯГУШКА И ЖАБА

В природе встречается 579 видов жаб и примерно столько же видов лягушек. Но у всех есть одна общая черта — будущих головастиков вынашивает отец. Для этого природа разработала специальные особенности строения тела.

Некоторые виды жаб и лягушек (например, ринодерма Дарвина, волосатая лягушка из Камеруна) переносят икринки во рту, отказываясь от питания на период созревания икры. Другие самцы прикрепляют икринки к коже и переносят их с собой (жаба-повитуха). Есть виды (пипа Карвальо и суринамская пипа) которые обладают специальным мешочком на теле, в который помещается икра — и самец вынашивает ее до тех пор, пока детеныши не станут полностью готовыми к жизни в окружающей среде.

Особенность развития потомства земноводных заключается в продолжении формирования организма уже после появления на свет. Головастик, вылупившийся из икринки, не имеет рта. Он получает питательные вещества, всасывая их через кожу родителя. Через пару дней он начинает кушать водоросли. Но один-два месяца головастик проводит с родителями. И только потом окончательно сформировавшийся лягушонок становится полностью самостоятельным.

ИМПЕРАТОРСКИЙ ПИНГВИН

Равноправие — девиз семейной жизни пингвинов. Здесь о детеныше заботятся оба родителя, каждый на своем этапе: мама вынашивает яйцо, а папа высиживает птенца. Снесенное яйцо самец аккуратно ставит на лапки и бережно укрывает специальной кожной складкой внизу живота — наседной сумкой.

Примерно три месяца отец не расстается с яйцом, перемещается крайне осторожно и ничего не ест, существуя за счет имеющихся жировых запасов. При сильном морозе самцы сбиваются в кучки и закрывают друг друга от ветра. Самки в это время восстанавливают силы в океане, но возвращаются к моменту появления потомства. Если они запаздывают, несколько дней отец может кормить птенца специальным питательным соком, который вырабатывает его организм.

Вернувшаяся самка перенимает эстафету у отца. Спустя пять недель после рождения пингвинята уже не вмещаются в наседную сумку и отправляются в «детский сад», где проводят время, тесно сбившись в кучу. По периметру попеременно дежурят родители: согревая молодняк от морозов и охраняя от хищников. Кормление адресное: пара родителей находят в толпе молодняка своего птенца и кормят только его.

Источник: https://moya-planeta.ru/travel/view/primernye_papashi_28960