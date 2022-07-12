Киндердейк — край ветряных мельниц

Тюльпаны, велосипеды и мельницы – это три самые известные достопримечательности Нидерландов. На поиски мельниц необходимо отправиться в пригород Роттердама. В живописной болотистой местности вокруг Дордрехта находятся ветряные мельницы Kinderdijk (Киндердейк).

Девятнадцать прекрасно сохранившихся ветряных мельниц были построены между 1630 и 1761 годами. Правда мельница Blokweer из темного дерева, датируемая 1630 годом, несколько раз становилась жертвой пожаров, последний раз в недалеком 1997 году, после чего была заново отстроена в полном соответствии с историческими чертежами.

История Киндердейка началась еще раньше: около 1000 лет назад первые поселенцы начали испытывать трудности с водой. Они построили дамбы и попытались отвести грунтовые и дождевые воды из почвы внутри дамб в реку за ними, чтобы защитить дамбы от повторного затопления. Однако, такие системы со временем доказали свою неэффективность, поэтому решено было построить ветряные мельницы. Прекрасно сохранившиеся мельницы можно разделить на три категории: 8 круглых кирпичных мельниц, 10 соломенных восьмиугольных мельниц и одна мельница с полыми столбами.

Интересно, что все девятнадцать мельниц до сих пор находятся в рабочем состоянии для предотвращения наводнений, которые отнюдь не редки в стране, расположенной ниже уровня моря. Они функционируют как резервные мельницы в случае выхода из строя современного оборудования. Кстати, как показала практика, во время Второй мировой войны, перебои в подаче электроэнергии и нехватка топлива привели к тому, что для более современных водяных насосов катастрофически не хватало энергии. Поэтому голландцы снова оказались зависимы от энергии ветра и от своих прекрасных средневековых мельниц, чтобы поддерживать ноги в сухости и тепле.

Сооружения в деревне Киндердейк наглядно демонстрируют выдающийся вклад жителей Нидерландов в технологию обработки воды. Ландшафт поражает сочетанием каналов, дамб и полей, с красотой средневековой мельничной системы. Ни в самих Нидерландах, ни в остальном мире больше нигде нет похожей дренажной сети.

В 1997 году Киндердейк был включен в список культурного наследия ЮНЕСКО. Реставрация мельниц, начавшаяся в 2008 году, проводилась в соответствии с технологиями, использовавшимися в средние века, когда они были построены.

Невероятно, но большинство из 19 ветряных мельниц Киндердейка обитаемы и по сей день. Семьи живут на своих мельницах на протяжении многих поколений, и этот факт также играет важную роль в сохранении традиций в этом регионе и во всей стране. Почти на каждой мельнице работает поколениями обученный мельник, которому даже в современном мире разрешено использовать сове оборудование для помола. Однако сегодня мельникам оказывается нужна и другая работа, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. Некоторые из них работают плотниками, другие банкирами, третьи учителями.

Кстати, название Киндердейк в переводе с голландского означает «Детская дамба». Согласно легенде, после особенно страшного наводнения в 15 веке в затопленном канале осталась плавать одинокая колыбелька, в которой умная кошка перебиралась с одной стороны корзины на другую, пытаясь удержать ее в равновесии, так как внутри лежал мирно спящий младенец. Кошка держала младенца на плаву.

Младенец и кошка были в целости и сохранности выужены из воды и жили долго и счастливо, в Нидерландах даже появилась народная сказка «Кошка и колыбель», а деревня Киндердейк получила свое название. Менее романтичные особы выдвигали другие теории происхождения названия «Детской дамбы», такие, что якобы дамба была попросту названа в честь многодетного местного жителя, или что дамба была ниже, чем «полноценные» дамбы в округе — этакая низкая «детская» дамба, или что некий господин Ван дер Гиссен завещал дамбу своим детям.

Нидерланды не были бы Нидерландами, если бы в них не существовал особый праздник: в каждые вторые выходные мая в стране отмечается Национальный день мельниц. В эти дни 950 ветряных и водяных мельниц открывают свои двери и приоткрывают тайны для любознательных посетителей.

Текст и фото: Елена Хоррманн и Николай Кисличко

Источник: https://otdyhturista.ru/2022/06/07/kinderdejk-kraj-vetryanyx-melnic/