Как появились культовые лампы Тиффани: Секреты Луиса Комфорта – человека, вдохновлённого красотой

Эти культовые светильники из витражного стекла остаются актуальными уже более века. Они невероятно самобытны, но при этом прекрасно вписываются практически в любой интерьер. Лампы Tiffany отличаются замысловатыми органическими узорами, гармоничной цветовой палитрой и витражами, похожими на драгоценные камни. О том, кто стоял за созданием столь оригинальных изделий – далее в статье.

Краткая биография

Слева направо: Луис Тиффани в 1908 году. \ Портрет Луиса Комфорта Тиффани.

Вместе со своей командой мастеров Луис Комфорт Тиффани смело экспериментировал с элементами цвета, текстуры и рисунка – и в результате лампы Tiffany стали одновременно тенденцией рубежа веков и вечной традицией, определяющей прошлое, настоящее и будущее американского декоративного искусства. Будучи сыном Чарльза Льюиса Тиффани, основателя ювелирного магазина класса люкс Tiffany & Co., Луису было суждено приобщиться к декоративному искусству американского Золотого века.

Его первое художественное образование было связано с живописью, но впоследствии он стал всемирно известным благодаря своему инновационному и художественному подходу к созданию декоративных предметов, в том числе витражных ламп Tiffany. К тому времени, когда ему исполнилось тридцать лет, Луис отказался от изучения живописи в пользу полноценной карьеры в области декоративного искусства.

Луис Комфорт Тиффани (дальше слева) с родителями (сидят), держащими близняшек Луизу и Джулию. \ Фото: bing.com.

Стремясь овладеть искусством работы со стеклом, мастерская Тиффани бралась за различные работы в бруклинских теплицах. Вместе с тремя творческими партнерами Луис также создал группу художников Louis Comfort Tiffany и Associated American Artists, с которыми он разрабатывал обои, текстиль и мебель. Группа добилась успеха, получив заказы на отделку Дома Марка Твена в Коннектикуте и отделку частей Белого дома, но распалась всего через четыре года после своего основания.

Клара Дрисколл в мастерской Тиффани, 1901 год. \ Фото: wikipedia.org.

Отчасти именно его одержимость работой со стеклом привела к распаду группы художников. Вместо этого он основал компанию Tiffany Glass Company, которая позже стала известна как Tiffany Studios, и даже открыл собственную стекольную фабрику, чтобы более полно реализовать свою цель по улучшению формы и функций современного стекла. При некоторой финансовой поддержке своего отца Луис быстро преуспел в своей деятельности, в скором времени став знаменитым дизайнером ламп Тиффани и других изделий из декоративного стекла. Первая лампа от Тиффани появилась на рынке в 1885 году — и сразу же стала хитом.

Творческий путь и технологии

Слева направо: Пионы, клематисы и решётчатое окно от Tiffany Studios, около 1910 года. \ «Священный град» — Пресвитерианская мемориальная церковь Брауна, Балтимор.

Разрабатывая культовую лампу Tiffany, Louis Comfort Tiffany задался целью создать светильник, который обладал бы одновременно потрясающей красотой и простой функциональностью. Его особенно интересовала игра с цветом и текстурой стекла, чтобы оживить традиции американского декорирования интерьеров в прямом и переносном смысле. На типичном абажуре от Тиффани может быть изображён сверкающий рой стрекоз, энергичный рост весенних цветов или переплетение виноградных лоз, созревших для сбора. Эти узоры воплощаются в жизнь благодаря гармоничному сочетанию смелых цветов, которые умело играют с контрастными и взаимодополняющими оттенками.

Слева направо: Лампа «Нарцисс» (фрагмент абажура).\ Настольная лампа Peacock от Tiffany Studios, 1905 год.

Эти цвета целенаправленно имитируют то, как настоящие драгоценные камни, такие как изумруд или сапфир, имеют насыщенные оттенки и отражают свет в своих тонких контурах. Стеклянные элементы лампы от Тиффани достаточно прозрачны, чтобы пропускать свет, но их текстура часто имеет молочный оттенок. Это качество демонстрирует руку мастера, подчёркивая целенаправленно тонкие вариации текстуры, толщины и насыщенности цвета.

Лампы Tiffany используют металл для соединения отдельных кусочков стекла, тем самым полностью разрушая стереотипы о прямых линиях и острых углах своими замысловатыми и волнистыми изделиями. Кроме того, полое основание лампы Tiffany обычно изготавливается из чистой латуни с органическими изгибами и мотивами. Иногда основание лампы может быть украшено дополнительными декоративными элементами, такими как художественная керамика или тонкая эмаль или мозаика в цветах, предназначенных для дополнения определённого дизайна абажура.

Подвесной абажур с виноградом от Tiffany Studios, около 1905 года.

Лампы от Тиффани на протяжении долгих лет преодолевали пропасть между прошлым и будущим. Они представляли собой прогрессивное движение в стиле модерн, которое разворачивалось в Европе и Соединённых Штатах, и представляли собой продолжающийся рост американской экономики и художественной самобытности на рубеже веков. В то же время эти лампы также вызывали ностальгию по витражам готической эпохи и средневековой перегородчатой эмали. Благодаря достижениям в технологии производства стекла, бесстрашной команде мастеров и, в конечном счёте, собственной фабрике, культовые лампы Louis Comfort Tiffany привлекли и удержали международное внимание.

Слева направо: Круглый светильник Лотос от Tiffany Studios, около 1905 года. \ Настольная лампа Pond Lily от Tiffany Studios, около 1905 года.

В начале своего пути в стеклоделии Луис обнаружил, что он недоволен выбором коммерческого стекла, которое было ему доступно. Его интересовали природные примеси стекла, которые могли проявляться в необычных вариациях текстуры, цвета и прозрачности. Несмотря на то, что он неохотно соглашался на коммерческие листы гладкого стекла, в некоторых своих ранних работах Луис использовал совершенно несовершенное – стекло из выброшенных банок и бутылок.

Выставка в Музее искусств Нельсона-Аткинса, Канзас-Сити, штат Миссури.

Поскольку спрос на его лампы быстро рос, Луис смог открыть свою собственную стекольную фабрику в Квинсе, где он мог использовать примеси сколько душе угодно. Он обозначил тип стекла, которое производил там, торговой маркой, назвав его Favrille, латинский термин, означающий «сделано вручную». Имея целую фабрику, полностью посвящённую его прихотям в стеклоделии, он разработал фирменную эстетику изготовления ламп Tiffany: многомерное опалесцирующее стекло цвета драгоценных камней. Кроме того, в своих работах Луис рассказал о многовековых методах соединения кусочков стекла с металлом, чтобы обеспечить беспрецедентный уровень детализации витражных узоров.

Фрагменты с лилиями и страстоцветами от студии Tiffany, около 1910 года.

Традиционная техника изготовления стекла Came glasswork, скорее всего была впервые разработана в XI или XII веке стеклодувами готической эпохи, изготавливавшими витражи в соборах. Почти тысячу лет спустя инновационное использование Louis Comfort Tiffany витражного стекла сделало возможным создание живописных ламп — и это возродило популярность эстетики витражного стекла в оформлении интерьеров по всей Америке и за её пределами.

Фрагменты подвесного абажура от Tiffany Studios, около 1908 года.

Ручная работа со стеклом — это процесс, при котором индивидуально вырезанные кусочки стекла соединяются вместе в металлическом каркасе для создания узора. Каждый плоский кусок стекла соединён с другим куском металлической полосой, которая припаяна для того, чтобы соединить две секции вместе. Металлическая лента может быть изготовлена из различных типов металлов, включая свинец, цинк, латунь, медь или фольгу, в зависимости от конструкции.

Слева направо: Глициния. \ Лампа от Tiffany Studios, Художественный институт Чикаго.

Мастера студии Tiffany использовали традиционную технику обработки стекла Came glasswork для изготовления ламп, витражей и других декоративных предметов из стекла. Процесс изготовления изделий из стекла требовал сочетания точности и креативности. Для каждой лампы от Тиффани требовалась команда квалифицированных мастеров, которые наблюдали за её превращением из отборного сырья в неподвластный времени предмет декора.

Наследие

Уникальные светильники от Tiffany Studios. \ Фото: i.pinimg.com.

На пике популярности Tiffany Studios на стекольной фабрике Louis Comfort Tiffany работало более трёхсот мастеров, некоторые из которых были женщинами, которые сами по себе были влиятельными дизайнерами и мастерами. Часто называемые «Девушками Тиффани», эти женщины не только трудились над созданием декоративных предметов, но и сыграли важную роль в развитии знаменитой эстетики, приписываемой Тиффани. Они вдумчиво отбирали и мастерски вырезали кусочки разноцветного стекла, часто следуя узорам, заданным компанией, но иногда внося свои собственные мотивы. Клара Дрисколл, талантливая мастерица, которую Луис нанял лично, руководила женским отделом огранки стекла и сыграла важную роль в создании нескольких популярных дизайнов ламп. Через двадцать лет она оставила свою должность, когда вышла замуж, поскольку в то время в студии Tiffany разрешалось работать только одиноким женщинам.

Шедевральный светильник от Tiffany Studios. \ Фото: bing.com.

Помимо определения эстетики американского декоративного искусства, Louis Comfort Tiffany и особенно лампы Tiffany внесли свой вклад в международное движение в стиле модерн. Замысловатые узоры и органические мотивы витражей от Тиффани были вдохновлены и ещё больше популяризировали стиль ар-нуво в Европе и Соединённых Штатах. Сейчас, спустя более века после их дебюта, лампы Tiffany остаются такими же модными и ценными, как и прежде. Подлинная лампа, разработанная и произведённая студией Tiffany studios, обычно продаётся сегодня по меньшей мере за четыре тысячи долларов, но самые дорогие лампы Tiffany на аукционе стоят более миллиона долларов. К счастью для любителей ламп Tiffany, на рынке появилось бесчисленное множество доступных альтернатив с тех пор, как Louis Comfort Tiffany популяризировал эстетику в конце XIX века.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/110722/53687/