В чём главный секрет готического возрождения: 6 величественных построек с отголосками Средневековья

Возрождение готики началось в Великобритании, но быстро распространилось по всему миру: от Англии XVIII века до Германии XIX века и Америки XX века. Причудливые дома, сказочные замки, величественные церкви и даже железнодорожные вокзалы – все они по-своему демонстрируют различные шедевры готического возрождения, отдающих дань уважения Средневековью.

Строберри Хилл Хаус

Строберри Хилл Хаус, интерьер.

Расположенный в пригороде Лондона, Strawberry Hill House был домом английского писателя и политика Горация Уолпола, который был энтузиастом готики ещё до того, как она вошла в моду. Его «Замок Отранто», написанный во время проживания в Строберри Хилл Хаус, стал первым в мире готическим романом, ужасной историей, действие которой разворачивается в зловещем средневековом замке. Он также был большим коллекционером средневековых артефактов и заказал для их размещения свой собственный замок в стиле готического возрождения.

Акварель с изображением Строберри Хилл Хаус, XVIII век, Пол Сэндби. \ Фото: i.pinimg.com.

В отличие от величественного, угрожающего замка из его романа, Строберри Хилл Хаус — это уютная, живописная фантазия, представляющая собой величественное здание, украшенное стрельчатыми или круглыми арочными окнами, четырёхугольниками, зубцами и башнями. Внутри здание наполнено готическими декоративными деталями, такими как сложные веерные своды, глухие арки на деревянных панелях и множество позолоченных узоров. Окна украшены подлинными средневековыми и ренессансными витражами.

Строберри Хилл Хаус в 2012 году после реставрации. \ Фото: i.pinimg.com.

Гораций был влиятельным человеком, и его дом сделал почти столько же для популяризации готического возрождения, сколько и его романы. Строберри Хилл был одним из самых первых домов в стиле готического возрождения, и это помогло установить моду для состоятельных британцев строить свои собственные замки или монастырские дома. Коллекция средневекового искусства Горация была передана после его смерти, но Строберри Хилл остался и до сих пор радушно принимает гостей.

Нотр-Дам де Монреаль

Нотр-Дам де Монреаль, интерьер. \ Фото: bing.com.

Нотр-Дам де Монреаль — католический собор в Монреале, Квебек. Это было первое в Канаде здание в стиле готического возрождения. Позже нация приобрела множество других зданий, в том числе здание парламента в Оттаве. Первоначальная церковь была основана религиозным орденом под названием Общество священников Святого Сульпиция в начале 1640-х годов, одновременно с основанием Монреаля. Нынешняя церковь была спроектирована нью-йоркским архитектором Джеймсом О’Доннеллом (1774-1830) и построена в 1824 году, хотя башни и отделка заняли ещё несколько десятилетий. Она заменила первоначальную церковь в стиле барокко, которая стала слишком маленькой для растущей паствы.

Вид на базилику с площади Оружия. \ Фото: pinterest.com.

Несмотря на то, что Монреаль находится во Французской Канаде, Нотр-Дам де Монреаль использует явно английский подход к готическому возрождению, с двойными галереями, относительно низкими сводами, горизонтальным акцентом и квадратным хором. Входной фасад с его симметричными квадратными колокольнями, тремя арочными порталами и расположением с видом на площадь может напоминать Собор Парижской Богоматери (хотя и с другими пропорциями), но на этом его сходство с более знаменитым собором заканчивается. Внутреннее убранство, основательно переработанное в конце XIX века, отдаёт дань уважения Сент-Шапель своей обильной росписью и позолотой.

Внутри собора Нотр-Дам де Монреаль.

Центром интерьера является массивный резной деревянный алтарь в стиле готического возрождения, который включает скульптуры Распятия, Коронации Девы Марии и других религиозных фигур в остроконечных арочных нишах с замысловатыми башенками. В соборе также есть витражи начала ХХ века, изображающие эпизоды раннего заселения Монреаля и создания первой версии Нотр-Дам де Монреаль. Они были заказаны для празднования столетия сооружения в стиле готического возрождения в 1920-х годах. Базилика Нотр-Дам де Монреаль является важным местом для проведения свадеб и похорон, а также концертов и световых шоу. Однако многие люди знают её лучше всего как место проведения свадебной церемонии Селин Дион.

Вестминстерский дворец

Вестминстерский дворец интерьер.

Нынешний Вестминстерский дворец, где находится Британский парламент, был построен в 1835/6 годах, чтобы заменить средневековое сооружение, пострадавшее в результате пожара в 1834 году. Чарльз Барри и Август Уэлби Нортмор Пугин выиграли тендер на проектирование нового комплекса в конкурсе, который требовал готической или елизаветинской эстетики. Чарльз был главным архитектором, который был известен своими классицистическими постройками. В то время, как восторженный молодой Пугин отвечал за сложную декоративную схему, он в скором времени стал главным сторонником возрождения готики. Он спроектировал интерьер Вестминстера вплоть до мельчайших деталей резьбы, витражей, изразцов, металлических изделий и текстиля. Август повсюду расставлял украшения, но делал это вдумчиво и целенаправленно.

Вид с другого берега Темзы с Вестминстерским мостом на переднем плане. \ Фото: recruitmentbuzz.co.uk.

Выбор стиля готического возрождения, особенно поздней готики, гармонировал с сохранившимися окружающими зданиями, такими как Вестминстерское аббатство и Холл. Тем не менее, это также отражает предполагаемую связь между готическим стилем и славой средневековой Британии. Соответственно, в интерьере преобладают элементы геральдики, символы британской монархии и её доминионов, святые покровители королевства и мотивы из легенды об Артуре.

Парламент перед пожаром 1834 года со Старым дворцовым двором на переднем плане. \ Фото: amyrosebennett.com.

Фрески и статуи известных британских художников изображают монархов, премьер-министров и сцены из британской истории и литературы. Например, фрески Уильяма Дайса в Королевской гардеробной изображают эпизоды из «Смерти Артура». Использование готического возрождения обычно ассоциируется с промонархическими взглядами, но вполне уместно, что это место встречи парламента изображает срез событий, включая Гражданскую войну в Англии и создание Великой Хартии вольностей. Части палат парламента, особенно Палаты общин, пришлось перестраивать или восстанавливать после Второй мировой войны, поскольку здание получило многочисленные повреждения во время Блица.

Замок Нойшванштайн

Замок Нойшванштайн. \ Фото: bing.com.

Король Людвиг II был правителем Баварии, пока она не была завоёвана пруссаками в ходе Австро-прусской войны. Чтобы справиться с унижением, вызванным принуждением к подчинённой роли, он отступил в сказочную версию абсолютной монархии. С этой целью он заказал три замка, в том числе ныне знаменитый замок Нойшванштайн. Людвиг был большим поклонником немецкого композитора Рихарда Вагнера, и предполагалось, что Нойшванштайн будет чем-то из оперных представлений Вагнера о средневековой Германии, таких как «Тангейзер» и цикл «Кольцо». Замок также рассматривался как идеализированное воспоминание о детстве Людвига, поскольку его отец был покровителем сказочных замков.

Слева направо: Кабинет. \ Столовая.

Несмотря на то, что номинально здание относится к готическому возрождению, внешний вид Нойшванштайна больше напоминает о солидности романского стиля, чем о воздушных сводах готики. Внутри декор отсылает к различным представлениям о средневековье: спальня монарха выполнена в готическом стиле, тронный зал вдохновлён византийским собором Святой Софии, а зал менестрелей в романском стиле воссоздаёт обстановку из «Тангейзера». Картины по всему замку изображают сцены из опер Вагнера. Приверженность Людвига вагнеровской фантазии была настолько велика, что он нанял театральных декораторов для работы в Нойшванштайне. Средневековое видение Людвига не распространялось на средневековый уровень жизни. Нойшванштайн с самого начала включал центральное отопление, горячую и холодную водопроводную воду и смывные туалеты. К сожалению, замок был не достроен во время самоубийства Людвига II в 1886 году, сразу после того, как он был объявлен сумасшедшим и передан государству. Башни были пристроены после его смерти, и интерьер так и не был полностью закончен.

Спальня. \ Фото: wikipedia.org.

Из-за его ассоциаций с абсолютной германской властью Нойшванштайн был присвоен нацистами. Это было одно из мест, где союзные войска обнаружили тайники с украденными произведениями искусства после войны. На более позитивной ноте Нойшванштайн также вдохновил Диснея на создание Замка Золушки. Нойшванштайн был впервые открыт для туристов вскоре после смерти Людвига, и он остаётся таким и сегодня. Несмотря на то, что это совсем не средневековый замок, тем не менее он является одним из самых популярных средневековых замков во всей Европе.

Вашингтонский национальный собор

Общий вид собора. \ Фото: wikipedia.org.

Вашингтонский национальный собор — епископальный собор Вашингтона, округ Колумбия, а также официальная национальная церковь Соединённых Штатов. Несмотря на то, что правительство Соединённых Штатов официально отделено от всех религий, собор по-прежнему является местом проведения президентских государственных похорон и других подобных церемоний. Мартин Лютер Кинг-младший проповедовал там незадолго до своего убийства. Начатое в 1907 году и завершённое в 1990 году, его строительство по продолжительности могло бы соперничать со многими подлинными средневековыми соборами.

Слева направо: Вид на хоры собора. \ Могила Вудро Вильсона.

С большими окнами, трансептом, ребристым сводом в английском стиле с декоративными дополнительными рёбрами и летящими контрфорсами, церковь возрождения готики Джорджа Фредерика Бодли и Генри Воана использует очень традиционный подход к готике. Как и великие средневековые готические церкви, Вашингтонский национальный собор изобилует витражами и резьбой. Здесь эти декоративные элементы адаптируют готические формы искусства к американской иконографии ХХ века, а не имитируют средневековые предшественники. В частности, сто двенадцать горгулий и гротесков собора сохраняют странный и причудливый дух готических горгулий, но имеют современные образы.

Слева направо: Кафедральный собор святых Петра и Павла (Вашингтонский кафедральный собор). \ «Космическое окно», траектория корабля Аполлон Земля-Луна-Земля.

Некоторые из горгулий, включая Дарта Вейдера, были созданы обычными американцами всех возрастов в рамках конкурсов дизайна. Внутренние скульптуры изображают президентов США, а также таких людей, как Мать Тереза, Хелен Келлер и Роза Паркс. Точно так же двести пятнадцать витражей повествуют о ключевых моментах американской истории и достижениях. Большое космическое окно, посвящённое высадке «Аполлона-11» на Луну, включает в себя кусок настоящего лунного камня, врезанный в его поверхность. В настоящее время афроамериканская художница Керри Джеймс Маршалл разрабатывает пару окон, связанных с расовой справедливостью, чтобы заменить два снятых окна, увековечивающие память генералов Конфедерации. Соединённые Штаты и Канада полны церквей в стиле готического Возрождения, как больших, так и маленьких. Два других известных примера — соборы Святого Патрика (католический) и Святого Иоанна Богослова (епископальный) в Нью-Йорке.

Чатрапати Шиваджи

Международный аэропорт имени Чатрапати Шиваджи. \ Фото: sahapedia.org.

Архитектура готического возрождения изобилует в городе Мумбаи, Индия. Это наследие британского колониального правления в Индии, особенно в викторианскую эпоху, когда британские правители хотели превратить этот район в портовый город и торговый центр в европейском стиле. На самом деле, Мумбаи (тогда Бомбей) когда-то был известен как Готический город именно по этой причине. Сохранившиеся здания в этом стиле включают Бомбейский университет, здания суда и церковь Святого Иоанна Крестителя, но терминал Чатрапати Шиваджи является самым известным.

Интерьер Международного аэропорта имени Чатрапати Шиваджи. \ Фото: assets.thehansindia.com.

Как железнодорожная так и конечная станция является примером готического возрождения, используемого для явно не средневекового типа зданий, как и в случае с более известным вокзалом Сент-Панкрас в Лондоне. В стиле викториано-индийской готики Terminus сочетаются культовые итальянские готические мотивы, в том числе узоры, витражи и многоцветная каменная кладка, а также традиционные индийские элементы, такие как изогнутые арки и башенки, купола в исламском стиле и резное тиковое дерево. Архитектор Фредерик Уильям Стивенс работал с индийскими инженерами, а также индийскими мастерами, чтобы создать этот сплав. В здании даже есть набор горгулий и других резных фигур, изображающих местные растения и животных: они были вырезаны учениками близлежащей школы искусств сэра Джамсетджи Джиджебхоя. Это сочетание готических и индийских архитектурных элементов, возможно, было задумано для визуального усиления легитимности британского правления в Индии.

Зал прибытия. \ Фото: wikipedia.org.

Хотя использование готического возрождения в Мумбаи можно рассматривать как символ британского империализма, попытку христианизации и вестернизации Индии, терминал Чатрапати Шиваджи остаётся знаменитым зданием в постколониальной Индии. Им особенно восхищаются за его успешное сочетание европейской и индийской эстетики. Наряду с множеством других зданий в стиле готического возрождения и ар-деко в Мумбаи, вокзал в настоящее время является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это один из крупнейших транспортных узлов страны. Названный Викторианской конечной станцией после завершения строительства в 1888 году, Конечная станция была переименована в 1996 году. Теперь он посвящён индийскому правителю XVII века, связанному с борьбой за независимость.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/080722/53639/