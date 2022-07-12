Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

В чём главный секрет готического возрождения: 6 величественных построек с отголосками Средневековья

Возрождение готики началось в Великобритании, но быстро распространилось по всему миру: от Англии XVIII века до Германии XIX века и Америки XX века. Причудливые дома, сказочные замки, величественные церкви и даже железнодорожные вокзалы – все они по-своему демонстрируют различные шедевры готического возрождения, отдающих дань уважения Средневековью.

Строберри Хилл Хаус

Строберри Хилл Хаус, интерьер.

Строберри Хилл Хаус, интерьер.

Расположенный в пригороде Лондона, Strawberry Hill House был домом английского писателя и политика Горация Уолпола, который был энтузиастом готики ещё до того, как она вошла в моду. Его «Замок Отранто», написанный во время проживания в Строберри Хилл Хаус, стал первым в мире готическим романом, ужасной историей, действие которой разворачивается в зловещем средневековом замке. Он также был большим коллекционером средневековых артефактов и заказал для их размещения свой собственный замок в стиле готического возрождения.

Акварель с изображением Строберри Хилл Хаус, XVIII век, Пол Сэндби. \ Фото: i.pinimg.com.

Акварель с изображением Строберри Хилл Хаус, XVIII век, Пол Сэндби. \ Фото: i.pinimg.com.

В отличие от величественного, угрожающего замка из его романа, Строберри Хилл Хаус — это уютная, живописная фантазия, представляющая собой величественное здание, украшенное стрельчатыми или круглыми арочными окнами, четырёхугольниками, зубцами и башнями. Внутри здание наполнено готическими декоративными деталями, такими как сложные веерные своды, глухие арки на деревянных панелях и множество позолоченных узоров. Окна украшены подлинными средневековыми и ренессансными витражами.

Строберри Хилл Хаус в 2012 году после реставрации. \ Фото: i.pinimg.com.

Строберри Хилл Хаус в 2012 году после реставрации. \ Фото: i.pinimg.com.

Гораций был влиятельным человеком, и его дом сделал почти столько же для популяризации готического возрождения, сколько и его романы. Строберри Хилл был одним из самых первых домов в стиле готического возрождения, и это помогло установить моду для состоятельных британцев строить свои собственные замки или монастырские дома. Коллекция средневекового искусства Горация была передана после его смерти, но Строберри Хилл остался и до сих пор радушно принимает гостей.

Нотр-Дам де Монреаль

Нотр-Дам де Монреаль, интерьер. \ Фото: bing.com.

Нотр-Дам де Монреаль, интерьер. \ Фото: bing.com.

Нотр-Дам де Монреаль — католический собор в Монреале, Квебек. Это было первое в Канаде здание в стиле готического возрождения. Позже нация приобрела множество других зданий, в том числе здание парламента в Оттаве. Первоначальная церковь была основана религиозным орденом под названием Общество священников Святого Сульпиция в начале 1640-х годов, одновременно с основанием Монреаля. Нынешняя церковь была спроектирована нью-йоркским архитектором Джеймсом О’Доннеллом (1774-1830) и построена в 1824 году, хотя башни и отделка заняли ещё несколько десятилетий. Она заменила первоначальную церковь в стиле барокко, которая стала слишком маленькой для растущей паствы.

Вид на базилику с площади Оружия. \ Фото: pinterest.com.

Вид на базилику с площади Оружия. \ Фото: pinterest.com.

Несмотря на то, что Монреаль находится во Французской Канаде, Нотр-Дам де Монреаль использует явно английский подход к готическому возрождению, с двойными галереями, относительно низкими сводами, горизонтальным акцентом и квадратным хором. Входной фасад с его симметричными квадратными колокольнями, тремя арочными порталами и расположением с видом на площадь может напоминать Собор Парижской Богоматери (хотя и с другими пропорциями), но на этом его сходство с более знаменитым собором заканчивается. Внутреннее убранство, основательно переработанное в конце XIX века, отдаёт дань уважения Сент-Шапель своей обильной росписью и позолотой.

Внутри собора Нотр-Дам де Монреаль.

Внутри собора Нотр-Дам де Монреаль.

Центром интерьера является массивный резной деревянный алтарь в стиле готического возрождения, который включает скульптуры Распятия, Коронации Девы Марии и других религиозных фигур в остроконечных арочных нишах с замысловатыми башенками. В соборе также есть витражи начала ХХ века, изображающие эпизоды раннего заселения Монреаля и создания первой версии Нотр-Дам де Монреаль. Они были заказаны для празднования столетия сооружения в стиле готического возрождения в 1920-х годах. Базилика Нотр-Дам де Монреаль является важным местом для проведения свадеб и похорон, а также концертов и световых шоу. Однако многие люди знают её лучше всего как место проведения свадебной церемонии Селин Дион.

Вестминстерский дворец

Вестминстерский дворец интерьер.

Вестминстерский дворец интерьер.

Нынешний Вестминстерский дворец, где находится Британский парламент, был построен в 1835/6 годах, чтобы заменить средневековое сооружение, пострадавшее в результате пожара в 1834 году. Чарльз Барри и Август Уэлби Нортмор Пугин выиграли тендер на проектирование нового комплекса в конкурсе, который требовал готической или елизаветинской эстетики. Чарльз был главным архитектором, который был известен своими классицистическими постройками. В то время, как восторженный молодой Пугин отвечал за сложную декоративную схему, он в скором времени стал главным сторонником возрождения готики. Он спроектировал интерьер Вестминстера вплоть до мельчайших деталей резьбы, витражей, изразцов, металлических изделий и текстиля. Август повсюду расставлял украшения, но делал это вдумчиво и целенаправленно.

Вид с другого берега Темзы с Вестминстерским мостом на переднем плане. \ Фото: recruitmentbuzz.co.uk.

Вид с другого берега Темзы с Вестминстерским мостом на переднем плане. \ Фото: recruitmentbuzz.co.uk.

Выбор стиля готического возрождения, особенно поздней готики, гармонировал с сохранившимися окружающими зданиями, такими как Вестминстерское аббатство и Холл. Тем не менее, это также отражает предполагаемую связь между готическим стилем и славой средневековой Британии. Соответственно, в интерьере преобладают элементы геральдики, символы британской монархии и её доминионов, святые покровители королевства и мотивы из легенды об Артуре.

Парламент перед пожаром 1834 года со Старым дворцовым двором на переднем плане. \ Фото: amyrosebennett.com.

Парламент перед пожаром 1834 года со Старым дворцовым двором на переднем плане. \ Фото: amyrosebennett.com.

Фрески и статуи известных британских художников изображают монархов, премьер-министров и сцены из британской истории и литературы. Например, фрески Уильяма Дайса в Королевской гардеробной изображают эпизоды из «Смерти Артура». Использование готического возрождения обычно ассоциируется с промонархическими взглядами, но вполне уместно, что это место встречи парламента изображает срез событий, включая Гражданскую войну в Англии и создание Великой Хартии вольностей. Части палат парламента, особенно Палаты общин, пришлось перестраивать или восстанавливать после Второй мировой войны, поскольку здание получило многочисленные повреждения во время Блица.

Замок Нойшванштайн

Замок Нойшванштайн. \ Фото: bing.com.

Замок Нойшванштайн. \ Фото: bing.com.

Король Людвиг II был правителем Баварии, пока она не была завоёвана пруссаками в ходе Австро-прусской войны. Чтобы справиться с унижением, вызванным принуждением к подчинённой роли, он отступил в сказочную версию абсолютной монархии. С этой целью он заказал три замка, в том числе ныне знаменитый замок Нойшванштайн. Людвиг был большим поклонником немецкого композитора Рихарда Вагнера, и предполагалось, что Нойшванштайн будет чем-то из оперных представлений Вагнера о средневековой Германии, таких как «Тангейзер» и цикл «Кольцо». Замок также рассматривался как идеализированное воспоминание о детстве Людвига, поскольку его отец был покровителем сказочных замков.

Слева направо: Кабинет. \ Столовая.

Слева направо: Кабинет. \ Столовая.

Несмотря на то, что номинально здание относится к готическому возрождению, внешний вид Нойшванштайна больше напоминает о солидности романского стиля, чем о воздушных сводах готики. Внутри декор отсылает к различным представлениям о средневековье: спальня монарха выполнена в готическом стиле, тронный зал вдохновлён византийским собором Святой Софии, а зал менестрелей в романском стиле воссоздаёт обстановку из «Тангейзера». Картины по всему замку изображают сцены из опер Вагнера. Приверженность Людвига вагнеровской фантазии была настолько велика, что он нанял театральных декораторов для работы в Нойшванштайне. Средневековое видение Людвига не распространялось на средневековый уровень жизни. Нойшванштайн с самого начала включал центральное отопление, горячую и холодную водопроводную воду и смывные туалеты. К сожалению, замок был не достроен во время самоубийства Людвига II в 1886 году, сразу после того, как он был объявлен сумасшедшим и передан государству. Башни были пристроены после его смерти, и интерьер так и не был полностью закончен.

Спальня. \ Фото: wikipedia.org.

Спальня. \ Фото: wikipedia.org.

Из-за его ассоциаций с абсолютной германской властью Нойшванштайн был присвоен нацистами. Это было одно из мест, где союзные войска обнаружили тайники с украденными произведениями искусства после войны. На более позитивной ноте Нойшванштайн также вдохновил Диснея на создание Замка Золушки. Нойшванштайн был впервые открыт для туристов вскоре после смерти Людвига, и он остаётся таким и сегодня. Несмотря на то, что это совсем не средневековый замок, тем не менее он является одним из самых популярных средневековых замков во всей Европе.

Вашингтонский национальный собор

Общий вид собора. \ Фото: wikipedia.org.

Общий вид собора. \ Фото: wikipedia.org.

Вашингтонский национальный собор — епископальный собор Вашингтона, округ Колумбия, а также официальная национальная церковь Соединённых Штатов. Несмотря на то, что правительство Соединённых Штатов официально отделено от всех религий, собор по-прежнему является местом проведения президентских государственных похорон и других подобных церемоний. Мартин Лютер Кинг-младший проповедовал там незадолго до своего убийства. Начатое в 1907 году и завершённое в 1990 году, его строительство по продолжительности могло бы соперничать со многими подлинными средневековыми соборами.

Слева направо: Вид на хоры собора. \ Могила Вудро Вильсона.

Слева направо: Вид на хоры собора. \ Могила Вудро Вильсона.

С большими окнами, трансептом, ребристым сводом в английском стиле с декоративными дополнительными рёбрами и летящими контрфорсами, церковь возрождения готики Джорджа Фредерика Бодли и Генри Воана использует очень традиционный подход к готике. Как и великие средневековые готические церкви, Вашингтонский национальный собор изобилует витражами и резьбой. Здесь эти декоративные элементы адаптируют готические формы искусства к американской иконографии ХХ века, а не имитируют средневековые предшественники. В частности, сто двенадцать горгулий и гротесков собора сохраняют странный и причудливый дух готических горгулий, но имеют современные образы.

Слева направо: Кафедральный собор святых Петра и Павла (Вашингтонский кафедральный собор). \ «Космическое окно», траектория корабля Аполлон Земля-Луна-Земля.

Слева направо: Кафедральный собор святых Петра и Павла (Вашингтонский кафедральный собор). \ «Космическое окно», траектория корабля Аполлон Земля-Луна-Земля.

Некоторые из горгулий, включая Дарта Вейдера, были созданы обычными американцами всех возрастов в рамках конкурсов дизайна. Внутренние скульптуры изображают президентов США, а также таких людей, как Мать Тереза, Хелен Келлер и Роза Паркс. Точно так же двести пятнадцать витражей повествуют о ключевых моментах американской истории и достижениях. Большое космическое окно, посвящённое высадке «Аполлона-11» на Луну, включает в себя кусок настоящего лунного камня, врезанный в его поверхность. В настоящее время афроамериканская художница Керри Джеймс Маршалл разрабатывает пару окон, связанных с расовой справедливостью, чтобы заменить два снятых окна, увековечивающие память генералов Конфедерации. Соединённые Штаты и Канада полны церквей в стиле готического Возрождения, как больших, так и маленьких. Два других известных примера — соборы Святого Патрика (католический) и Святого Иоанна Богослова (епископальный) в Нью-Йорке.

Чатрапати Шиваджи

Международный аэропорт имени Чатрапати Шиваджи. \ Фото: sahapedia.org.

Международный аэропорт имени Чатрапати Шиваджи. \ Фото: sahapedia.org.

Архитектура готического возрождения изобилует в городе Мумбаи, Индия. Это наследие британского колониального правления в Индии, особенно в викторианскую эпоху, когда британские правители хотели превратить этот район в портовый город и торговый центр в европейском стиле. На самом деле, Мумбаи (тогда Бомбей) когда-то был известен как Готический город именно по этой причине. Сохранившиеся здания в этом стиле включают Бомбейский университет, здания суда и церковь Святого Иоанна Крестителя, но терминал Чатрапати Шиваджи является самым известным.

Интерьер Международного аэропорта имени Чатрапати Шиваджи. \ Фото: assets.thehansindia.com.

Интерьер Международного аэропорта имени Чатрапати Шиваджи. \ Фото: assets.thehansindia.com.

Как железнодорожная так и конечная станция является примером готического возрождения, используемого для явно не средневекового типа зданий, как и в случае с более известным вокзалом Сент-Панкрас в Лондоне. В стиле викториано-индийской готики Terminus сочетаются культовые итальянские готические мотивы, в том числе узоры, витражи и многоцветная каменная кладка, а также традиционные индийские элементы, такие как изогнутые арки и башенки, купола в исламском стиле и резное тиковое дерево. Архитектор Фредерик Уильям Стивенс работал с индийскими инженерами, а также индийскими мастерами, чтобы создать этот сплав. В здании даже есть набор горгулий и других резных фигур, изображающих местные растения и животных: они были вырезаны учениками близлежащей школы искусств сэра Джамсетджи Джиджебхоя. Это сочетание готических и индийских архитектурных элементов, возможно, было задумано для визуального усиления легитимности британского правления в Индии.

Зал прибытия. \ Фото: wikipedia.org.

Зал прибытия. \ Фото: wikipedia.org.

Хотя использование готического возрождения в Мумбаи можно рассматривать как символ британского империализма, попытку христианизации и вестернизации Индии, терминал Чатрапати Шиваджи остаётся знаменитым зданием в постколониальной Индии. Им особенно восхищаются за его успешное сочетание европейской и индийской эстетики. Наряду с множеством других зданий в стиле готического возрождения и ар-деко в Мумбаи, вокзал в настоящее время является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это один из крупнейших транспортных узлов страны. Названный Викторианской конечной станцией после завершения строительства в 1888 году, Конечная станция была переименована в 1996 году. Теперь он посвящён индийскому правителю XVII века, связанному с борьбой за независимость.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/080722/53639/

12.07.2022 - Posted by | Немного истории..., архитектура....

Комментариев нет.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Gravatar
Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Отмена

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

← Ранее | Далее →

%d такие блоггеры, как: