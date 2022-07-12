Азиатский прямобивневый слон: Титан, претендующий на звание крупнейшего наземного млекопитающего! Был в 2 раза больше современных слонов

Самое большое сухопутное животное современности — саванный слон. Крупнейший известный науке великан весил 12.2 тонны, а самый высокий имел рост в 4.2 метра. Но на фоне азиатского прямобивнего слона даже эти исполины — маленькие пусечки!

Обитал наш герой во времена плейстоцена, в Индии. Сейчас там тоже обитают слоны, но современные индийские хоботные в 4 раза меньше тех титанов, что бродили по просторам древности. Рост азиатского прямобивневого слона в холке достигал около 5 метров, а вес аж 22 тонны! Бивни такого монстра также внушали и вырастали более 3 метров. Такие размеры позволяют ему побороться за звание крупнейшего наземного млекопитающего в истории Земли наряду с парацератерием.

Как же определили размер и вес этого титана? Расчёт сделали исходя всего из нескольких найденных косточек! Полные скелеты до наших дней не сохранились, зато сохранились бедренные кости длиной в 1.6 метра. С учётом пропорций современных слонов, мы и получаем такие впечатляющие цифры. Другие расчёты более точные: они берут за основу пропорции ближайшего родственника азиатского гиганта, известного по полному скелету, — палеолоксодона антиквуса. Но результаты тоже нехилые — рост нашего героя оценивают в 4.9 метра. Тоже более, чем внушающие.

Кроме огромных размеров азиатский прямобивневый слон особо ничем не отличался от современных хоботных. Он жевал растительность, его жевали мега-хищники той эпохи: пещерные львы, медведи, гиены. Люди тоже могли представлять угрозу — безволосые приматы к тому времени уже научились охотиться на крупногабаритную дичь. Как и сегодня, от когтей и копий погибали молодые и ослабленные особи. На здоровяка в полном расцвете сил никто даже не зарился.

Гигантский слон вымирает примерно 56 000 лет назад, вместе с основными представителями индийской мегафауны. Предполагают две основные причины. Первая — изменение климата. Он привёл к сокращению открытых пространств, на которых пасся зверь. Второй — человек. Куда уж без него.

А ведь если бы люди не охотились на слона, а попытались его приручить, представьте, какие эпичные битвы запечатлела бы наша история! Жаль, что древние человеки не знали о Властелине Колец и битве за Гондор…

Источник: https://zen.yandex.ru/media/knigajivotih/aziatskii-priamobivnevyi-slon-titan-pretenduiuscii-na-zvanie-krupneishego-nazemnogo-mlekopitaiuscego-byl-v-2-raza-bolshe-sovremennyh-slonov-62cad2af354a1f4bd2674718?&