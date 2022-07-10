8 самых смешных котов в современном российском искусстве

Загадочные, милые, романтичные и деловые — эти эмоциональные коты обязательно поднимут вам настроение.

Художники изображали кошек с древних времен. Познакомьтесь с этими современными русскими художниками, которые тоже не удержались от того, чтобы не нарисовать на своих полотнах милых пушистых комочков.

1. Санкт-Петербургская художница Мария Павлова рисует повседневную жизнь в городе и за его пределами, а моделями ее картин часто становятся импозантные и аристократичные кошки. Дома у художницы нет кошек, так как у одной из дочерей аллергия, однако это не мешает бродячим кошкам приходить к ней домой, лежать на книжных полках, сидеть за столом и «учить» малышей играть на пианино. За свой труд коты получают вкусную награду и портрет на память. Эта картина под названием «Дуэт» — одна из самых известных ее работ. Это даже превратилось в мем в социальных сетях.

2. Один из самых эксцентричных современных художников — Василий Ложкин из Подмосковья, известный своими картинами социальной сатиры. Его персонажи — брутальные коты, суровые бабульки и гигантские медведи в шапках-ушанках. Они могут выглядеть жутко, но это только на первый взгляд. На самом деле он рисует воображаемый мир, так что не о чем беспокоиться.

3. Петербургские акварельные коты Владимира Румянцева — утонченные интеллектуалы, которые ведут литературные беседы с поэтом Александром Пушкиным, любуются городом с крыш вместе с ангелочками и переживают романтические моменты на набережных. Его коты так полюбились местным жителям, что теперь их можно найти в календарях и других сувенирах из Петербурга.

4. Картины Александра Маскаева из Подмосковья на первый взгляд могут показаться иллюстрациями к детским книгам, но через своих сказочных персонажей он изображает серьезные проблемы. Например, посмотрите, под чью дудку танцуют мышки и что делает попугай на заднем плане.

5. Московский художник Степан Каширин создает картины с антропоморфными персонажами. По сути, в его работах кошки живут жизнью людей: встречаются, женятся, ходят на вечеринки, ловят рыбу, занимаются наукой. Жанр, в котором он работает, Каширин называет «фантастический реализм». Кстати, у него тоже есть целый проект, в котором кошки «заменяют» людей на известных картинах старых художников.

6. Дмитрий Трубин, художник и скульптор из Архангельска, известен в основном своими геометрическими портретами и монументальными картинами. Однако у него есть целая серия акварельных котов, которые по вечерам предаются разным развлечениям. Играют в карты, выпивают, вкусно едят — как говорится, ничто человеческое им не чуждо.

7. Кошки, собаки и голуби — любимые животные иллюстратора Алисы Юфы из Санкт-Петербурга. Свои зарисовки городской жизни она называет просто «картинками», а ее поклонники не перестают восхищаться ее стилем и интеллектуальным юмором. Кошки Алисы «выручают» людей из ванны, проверяют наличие еды в холодильнике, вместе смотрят соцсети и вообще делают мир уютнее.

8. Добро пожаловать во вселенную Кота Степана и его подружки-кошки Марии. Этот мир создал художник по имени Bird Born, который тщательно скрывает свое настоящее имя и живет в Москве и Санкт-Петербурге. Помимо котов, в его мире также есть птицы, призрак зайца, Смерть, ненавидящая свое дело, росомахи и другие мистические персонажи. Скетчи Bird Born о жизни этих персонажей пользуются большой популярностью у российских пользователей социальных сетей.

Источник: https://fullpicture.ru/kreativ/8-samyh-smeshnyh-kotov-v-sovremennom-rossijskom-iskusstve.html