25-летие возвращения Гонконга в КНР

Специальный административный район Гонконг 1 июля празднует 25-ю годовщину возвращения под управление Китайской Народной Республики

Гонконг стал британской колонией в 1842 году

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В 1898 году Великобритания взяла у Китая в аренду на 99 лет прилегающую территорию на севере Коулунского полуострова и остров Лантау, которые получили название Новые Территории

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После образования независимого Китая Великобритания продолжала признавать договор аренды

Фото: EPA/Vostock-photo

В 1997 году контроль над Гонконгом был передан Китаю

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Согласно совместной китайско-британской декларации и Основному закону Гонконга, ему до 2047 года предоставляется широкая автономия

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Такие аспекты, как оборона и внешняя политика, становятся прерогативой КНР, тогда как власти Гонконга сохраняют право принимать самостоятельные решения во многих других сферах

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На севере Гонконг граничит с особой экономической зоной Шэньчжэнь в составе китайской провинции Гуандун

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Власти Китая в 2020 году приняли закон о национальной безопасности Гонконга после массовых протестов в специальном административном районе в 2019-2020 годах

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Новый закон предусматривает наказание за сепаратистскую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью нанесения ущерба национальной безопасности

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Принятие закона о сепаратистской деятельность вызвало волну критики в адрес Пекина на Западе.

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Источник: https://www.interfax.ru/photo/5881/60817