25-летие возвращения Гонконга в КНР
Специальный административный район Гонконг 1 июля празднует 25-ю годовщину возвращения под управление Китайской Народной Республики
Гонконг стал британской колонией в 1842 году
Фото: AP/ТАСС
В 1898 году Великобритания взяла у Китая в аренду на 99 лет прилегающую территорию на севере Коулунского полуострова и остров Лантау, которые получили название Новые Территории
Фото: EPA/Vostock-photo
После образования независимого Китая Великобритания продолжала признавать договор аренды
Фото: EPA/Vostock-photo
В 1997 году контроль над Гонконгом был передан Китаю
Фото: EPA/Vostock-photo
Согласно совместной китайско-британской декларации и Основному закону Гонконга, ему до 2047 года предоставляется широкая автономия
Фото: EPA/Vostock-photo
Такие аспекты, как оборона и внешняя политика, становятся прерогативой КНР, тогда как власти Гонконга сохраняют право принимать самостоятельные решения во многих других сферах
Фото: EPA/Vostock-photo
На севере Гонконг граничит с особой экономической зоной Шэньчжэнь в составе китайской провинции Гуандун
Фото: Zhang Yuanwen/VCG via Getty Images
Власти Китая в 2020 году приняли закон о национальной безопасности Гонконга после массовых протестов в специальном административном районе в 2019-2020 годах
Фото: Miguel Candela/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Новый закон предусматривает наказание за сепаратистскую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью нанесения ущерба национальной безопасности
Фото: Emmanuel Serna/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Принятие закона о сепаратистской деятельность вызвало волну критики в адрес Пекина на Западе.
Фото: EPA/Vostock-photo
Источник: https://www.interfax.ru/photo/5881/60817
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