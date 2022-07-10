Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Художница создает большие и красивые скульптуры из обычного картона

В руках мастера любой материал может стать основой для творчества. Например, эта девушка создает свои шедевры из самого обычного картона. И ее конек — делать большие скульптуры. Выглядят они действительно необычно и симпатично.












Источник: https://nevsepic.com.ua/skulptury/35087-hudozhnica-sozdaet-bolshie-i-krasivye-skulptury-iz-obychnogo-kartona-15-foto.html

10.07.2022 - Posted by | Умелые руки...

Комментариев нет.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Gravatar
Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Отмена

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

← Ранее | Далее →

%d такие блоггеры, как: