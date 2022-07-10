Художница создает большие и красивые скульптуры из обычного картона

В руках мастера любой материал может стать основой для творчества. Например, эта девушка создает свои шедевры из самого обычного картона. И ее конек — делать большие скульптуры. Выглядят они действительно необычно и симпатично.



























Источник: https://nevsepic.com.ua/skulptury/35087-hudozhnica-sozdaet-bolshie-i-krasivye-skulptury-iz-obychnogo-kartona-15-foto.html