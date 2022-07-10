Первое энсьерро за последние три года в Памплоне…. \ Открытие фестиваля Сан-Фермин в Памплоне: розовое веселье и протест динозавров.
Фото: AP Photo/Alvaro Barrientos
В городе Памплона северо-испанской провинции Наварра, в рамках фестиваля Сан-Фермин, состоялось первое энсьерро (забег, когда людей на городских улицах преследуют быки) за последние три года.
В 2020-2021 годах фестиваль не проводился из-за эпидемии коронавируса.
Первый забег завершился относительно бескровно: легкие травмы получили всего шесть человек (один американец и пятеро испанцев).
Но забеги продолжаются.
Фестиваль Сан-Фермин вызывает противоречивое отношение людей. Многие считают, что речь идет о захватывающем и опасном приключении, которое стоит хотя бы один раз в жизни увидеть своими глазами. Другие критикуют организаторов за жестокое обращение с быками. Ежегодно в Памплоне во время энсьерро получают ранения десятки людей.
Фестиваль в Памплоне приобрел всемирную известность после публикации в 1926 году романа Эрнеста Хемингуэя "Фиеста" ("И восходит солнце"). Пробег быков по улицам, центральное событие фестиваля, издавна привлекает любителей острых ощущений. Быки пробегают дистанцию 850 метров примерно за четыре минуты, и за это время тысячи людей пытаются подобраться к ним поближе, но так, чтобы не попасть под копыта или не получить удар рогами.
Это был первый из восьми утренних забегов быков, за которыми последовали массовые выпивки, еда и посещение культурных мероприятий до конца дня.
Во время последнего фестиваля в 2019 году перед пандемией забодали восемь человек. С 1910 года в бегах быков погибло шестнадцать человек. Последняя смерть произошла в 2009 году.
Быков, которые бегают каждое утро, днём убивают на корриде профессиональные тореадоры. Активисты по защите прав животных выступили против убийства животных, но коррида по-прежнему популярна среди слоев испанского общества и является неотъемлемой частью фестиваля Сан-Фермин.
Невероятно популярные праздники, собирающие десятки тысяч посетителей со всего мира, были отменены в 2020 и 2021 годах из-за пандемии.
Сильная программа вакцинации в Испании позволила вернуться к более или менее нормальной жизни, но недавний всплеск случаев заболевания заставил власти Памплоны рекомендовать использовать маски для лица, когда это необходимо. Тем не менее, маски были очень редким явлением в толпе людей, заполняющих городскую площадь для официального открытия вечеринки в среду или во время первого забега быков.
Источник: https://www.newsru.co.il/photo/7jul2022/bulls_running_115.html
**********************
Открытие фестиваля Сан-Фермин в Памплоне: розовое веселье и протест динозавров.
Фото: AP Photo/Alvaro Barrientos
В городе Памплона северо-испанской провинции Наварра стартует фестиваль Сан-Фермин, в рамках которого проходят традиционные коррида и энсьерро (забеги, когда людей на городских улицах преследуют быки).
В 2020-2021 годах фестиваль не проводился из-за эпидемии коронавируса.
Накануне открытия фестиваля в Памплоне, как обычно, прошла акция защитников прав животных. На сей раз некоторые активисты международной общественной организации "Люди за этичное обращение с животными" (PETA) нарядились в динозавров, которые держали плакаты, поясняющие, что коррида – забава доисторическая.
Фестиваль Сан-Фермин вызывает противоречивое отношение людей. Многие считают, что речь идет о захватывающем и опасном приключении, которое стоит хотя бы один раз в жизни увидеть своими глазами. Другие критикуют организаторов за жестокое обращение с быками. Ежегодно в Памплоне во время энсьерры получают ранения десятки людей.
Фестиваль в Памплоне приобрел всемирную известность после публикации в 1926 году романа Эрнеста Хемингуэя "Фиеста" ("И восходит солнце"). Пробег быков по улицам, центральное событие фестиваля, издавна привлекает любителей острых ощущений. Быки пробегают дистанцию 850 метров примерно за четыре минуты, и за это время тысячи людей пытаются подобраться к ним поближе, но так, чтобы не попасть под копыта или не получить удар рогами.
Но сегодня, 6 июля, в Памплоне день Чупиназо – разудалого шествия-открытия фестиваля, когда на улицы города выходят тысячи людей в белых футболках с красными платками, отовсюду льются вода и красное вино. В этот день стараются не вспоминать о том, что бег от быков зачастую приводит к роковым последствиям.
Источник: https://www.newsru.co.il/photo/6jul2022/pamplona_114.html
Комментариев нет.
-
Архивы
- Июль 2022 (23)
- Июнь 2022 (81)
- Май 2022 (65)
- Апрель 2022 (109)
- Март 2022 (97)
- Февраль 2022 (98)
- Январь 2022 (106)
- Декабрь 2021 (136)
- Ноябрь 2021 (91)
- Октябрь 2021 (92)
- Сентябрь 2021 (52)
- Август 2021 (41)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий