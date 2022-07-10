Первое энсьерро за последние три года в Памплоне…. \ Открытие фестиваля Сан-Фермин в Памплоне: розовое веселье и протест динозавров.

Фото: AP Photo/Alvaro Barrientos

В городе Памплона северо-испанской провинции Наварра, в рамках фестиваля Сан-Фермин, состоялось первое энсьерро (забег, когда людей на городских улицах преследуют быки) за последние три года.

В 2020-2021 годах фестиваль не проводился из-за эпидемии коронавируса.

Первый забег завершился относительно бескровно: легкие травмы получили всего шесть человек (один американец и пятеро испанцев).

Но забеги продолжаются.

Фестиваль Сан-Фермин вызывает противоречивое отношение людей. Многие считают, что речь идет о захватывающем и опасном приключении, которое стоит хотя бы один раз в жизни увидеть своими глазами. Другие критикуют организаторов за жестокое обращение с быками. Ежегодно в Памплоне во время энсьерро получают ранения десятки людей.

Фестиваль в Памплоне приобрел всемирную известность после публикации в 1926 году романа Эрнеста Хемингуэя "Фиеста" ("И восходит солнце"). Пробег быков по улицам, центральное событие фестиваля, издавна привлекает любителей острых ощущений. Быки пробегают дистанцию 850 метров примерно за четыре минуты, и за это время тысячи людей пытаются подобраться к ним поближе, но так, чтобы не попасть под копыта или не получить удар рогами.

Это был первый из восьми утренних забегов быков, за которыми последовали массовые выпивки, еда и посещение культурных мероприятий до конца дня.

Во время последнего фестиваля в 2019 году перед пандемией забодали восемь человек. С 1910 года в бегах быков погибло шестнадцать человек. Последняя смерть произошла в 2009 году.

Быков, которые бегают каждое утро, днём убивают на корриде профессиональные тореадоры. Активисты по защите прав животных выступили против убийства животных, но коррида по-прежнему популярна среди слоев испанского общества и является неотъемлемой частью фестиваля Сан-Фермин.

Невероятно популярные праздники, собирающие десятки тысяч посетителей со всего мира, были отменены в 2020 и 2021 годах из-за пандемии.

Сильная программа вакцинации в Испании позволила вернуться к более или менее нормальной жизни, но недавний всплеск случаев заболевания заставил власти Памплоны рекомендовать использовать маски для лица, когда это необходимо. Тем не менее, маски были очень редким явлением в толпе людей, заполняющих городскую площадь для официального открытия вечеринки в среду или во время первого забега быков.

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/7jul2022/bulls_running_115.html

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Открытие фестиваля Сан-Фермин в Памплоне: розовое веселье и протест динозавров.

Фото: AP Photo/Alvaro Barrientos

В городе Памплона северо-испанской провинции Наварра стартует фестиваль Сан-Фермин, в рамках которого проходят традиционные коррида и энсьерро (забеги, когда людей на городских улицах преследуют быки).

В 2020-2021 годах фестиваль не проводился из-за эпидемии коронавируса.

Накануне открытия фестиваля в Памплоне, как обычно, прошла акция защитников прав животных. На сей раз некоторые активисты международной общественной организации "Люди за этичное обращение с животными" (PETA) нарядились в динозавров, которые держали плакаты, поясняющие, что коррида – забава доисторическая.

Фестиваль Сан-Фермин вызывает противоречивое отношение людей. Многие считают, что речь идет о захватывающем и опасном приключении, которое стоит хотя бы один раз в жизни увидеть своими глазами. Другие критикуют организаторов за жестокое обращение с быками. Ежегодно в Памплоне во время энсьерры получают ранения десятки людей.

Фестиваль в Памплоне приобрел всемирную известность после публикации в 1926 году романа Эрнеста Хемингуэя "Фиеста" ("И восходит солнце"). Пробег быков по улицам, центральное событие фестиваля, издавна привлекает любителей острых ощущений. Быки пробегают дистанцию 850 метров примерно за четыре минуты, и за это время тысячи людей пытаются подобраться к ним поближе, но так, чтобы не попасть под копыта или не получить удар рогами.

Но сегодня, 6 июля, в Памплоне день Чупиназо – разудалого шествия-открытия фестиваля, когда на улицы города выходят тысячи людей в белых футболках с красными платками, отовсюду льются вода и красное вино. В этот день стараются не вспоминать о том, что бег от быков зачастую приводит к роковым последствиям.

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/6jul2022/pamplona_114.html