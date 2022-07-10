НОВОСТИ МИРА
Пилотажная демонстрационная группа турецких ВВС Turkish Stars отмечает 30-летие со дня своего основания
Фото: Mehmet Kaman/Anadolu Agency via Getty Images
Ребенок работает на фабрике кухонной утвари в Дакке, Бангладеш
Фото: Kazi Salahuddin Razu/NurPhoto via Getty Images
Жирафы в Берлинском зоопарке
Фото: Fabian Sommer/picture alliance via Getty Images
В Мадриде состоялась ежегодная гонка на высоких каблуках
Фото: Luis Soto/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Восхождение на священную гору Арафат в Саудовской Аравии во время хаджа
Фото: АР/ТАСС
Соревнования по кок-бору на Алтае
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Северная неделя моды в Манчестере, Англия
Фото: Christopher Furlong/Getty Images
Более дюжины морских черепах выпущены в море после нескольких месяцев реабилитации в спасательном центре Управления природы и парков Израиля
Фото: АР/ТАСС
Жители Нью-Йорка стоят в очереди на прививку от оспы обезьян
Фото: Michael M. Santiago/Getty Images
В Мумбаи объявили красный уровень опасности из-за ливней
Фото: EPA/Vostock-photo
Детеныш шимпанзе, спасенный 5 лет назад от браконьеров, в зоопарке Катманду
Фото: EPA/Vostock-photo
Фестиваль Сан-Фермин в испанской Памплоне
Фото: EPA/Vostock-photo
В Лос-Анджелеса продолжаются митинги против решения Верховного суда об абортах
Фото: David McNew/Getty Images
В Саудовской Аравии начался Хадж
Фото: EPA/Vostock-photo
Протесты в Ливане на фоне финансового кризиса
Фото: EPA/Vostock-photo
Празднование дня Ивана Купалы в Белоруссии
Фото: AP/ТАСС
Жаркая погода в Пекине
Фото: AP/ТАСС
Показ коллекции Aelis на Неделе высокой моды в Париже
Фото: AP/ТАСС
Концерт Queen и Адама Ламберта в Мадриде
Фото: EPA/Vostock-photo
X Международный этнофестиваль в Бишкеке
Фото: EPA/Vostock-photo
На первый взгляд может показаться, что все сошли с ума, но это просто показ коллекции Franck Sorbier сезона осень-зима 2022/23 на Неделе высокой моды в Париже
Фото: AP/ТАСС
Примерный модельный ряд автомобилей представлен на московском автомобильном заводе "Москвич"
Фото: Александр Щербак/ТАСС
Танкисты отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота отработали боевую выучку на танке Т-80 БВМ на одном из заполярных полигонов страны
Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Фиеста в Памплоне началась! Скоро тут будут массово убегать от разъяренных быков и веселиться.
Фото: EPA/ТАСС
Вовсю идет производство новых купюр номиналом 100 рублей на Московской печатной фабрике АО "Гознак"
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
В Чикаго поминают жертв массовой стрельбы, произошедшей 4 июля
Фото: AP/ТАСС
Год прошел после наводнения в долине реки Ар в Германии
Фото: DPA/ТАСС
Лесной пожар охватил округ Калаверас в Калифорнии
Фото: АР/ТАСС
Житель Карачи спускает корову с крыши, чтобы доставить ее на городской рынок скота в преддверии праздника Курбан-Байрам
Фото: Muhammad Sabir Mazhar/Anadolu Agency via Getty Images
Певица Рита Ора на Неделе высокой моды в Париже
Фото: Zuma/ТАСС
Не менее 6 человек погибли в результате стрельбы на параде в честь Дня независимости США в пригороде Чикаго
Фото: АР/ТАСС
С 27 июня по 10 июля проходит турнир Большого шлема в Уимблдоне
Фото: James Manning/PA Images via Getty Images
Продолжаются поиски туристов, пропавших в результате обрушения части ледника Мармолада в Италии
Фото: Andrea Carrubba/Anadolu Agency via Getty Images
Закат в Нью-Йорке
Фото: Alexi Rosenfeld/ Getty Images
Последствия наводнения в Австралии
Фото: EPA/Vostock-photo
Джазовый фестиваль в Монтре, Швейцария
Фото: EPA/Vostock-photo
Цветущий луг во рву Лондонского Тауэра
Фото: Leon Neal/Getty Images
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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