НОВОСТИ МИРА

Пилотажная демонстрационная группа турецких ВВС Turkish Stars отмечает 30-летие со дня своего основания

Фото: Mehmet Kaman/Anadolu Agency via Getty Images

Ребенок работает на фабрике кухонной утвари в Дакке, Бангладеш

Фото: Kazi Salahuddin Razu/NurPhoto via Getty Images

Жирафы в Берлинском зоопарке

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В Мадриде состоялась ежегодная гонка на высоких каблуках

Фото: Luis Soto/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Восхождение на священную гору Арафат в Саудовской Аравии во время хаджа

Фото: АР/ТАСС

Соревнования по кок-бору на Алтае

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Северная неделя моды в Манчестере, Англия

Фото: Christopher Furlong/Getty Images

Более дюжины морских черепах выпущены в море после нескольких месяцев реабилитации в спасательном центре Управления природы и парков Израиля

Фото: АР/ТАСС

Жители Нью-Йорка стоят в очереди на прививку от оспы обезьян

Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

В Мумбаи объявили красный уровень опасности из-за ливней

Фото: EPA/Vostock-photo

Детеныш шимпанзе, спасенный 5 лет назад от браконьеров, в зоопарке Катманду

Фото: EPA/Vostock-photo

Фестиваль Сан-Фермин в испанской Памплоне

Фото: EPA/Vostock-photo

В Лос-Анджелеса продолжаются митинги против решения Верховного суда об абортах

Фото: David McNew/Getty Images

В Саудовской Аравии начался Хадж

Фото: EPA/Vostock-photo

Протесты в Ливане на фоне финансового кризиса

Фото: EPA/Vostock-photo

Празднование дня Ивана Купалы в Белоруссии

Фото: AP/ТАСС

Жаркая погода в Пекине

Фото: AP/ТАСС

Показ коллекции Aelis на Неделе высокой моды в Париже

Фото: AP/ТАСС

Концерт Queen и Адама Ламберта в Мадриде

Фото: EPA/Vostock-photo

X Международный этнофестиваль в Бишкеке

Фото: EPA/Vostock-photo

На первый взгляд может показаться, что все сошли с ума, но это просто показ коллекции Franck Sorbier сезона осень-зима 2022/23 на Неделе высокой моды в Париже

Фото: AP/ТАСС

Примерный модельный ряд автомобилей представлен на московском автомобильном заводе "Москвич"

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Танкисты отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота отработали боевую выучку на танке Т-80 БВМ на одном из заполярных полигонов страны

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Фиеста в Памплоне началась! Скоро тут будут массово убегать от разъяренных быков и веселиться.

Фото: EPA/ТАСС

Вовсю идет производство новых купюр номиналом 100 рублей на Московской печатной фабрике АО "Гознак"

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

В Чикаго поминают жертв массовой стрельбы, произошедшей 4 июля

Фото: AP/ТАСС

Год прошел после наводнения в долине реки Ар в Германии

Фото: DPA/ТАСС

Лесной пожар охватил округ Калаверас в Калифорнии

Фото: АР/ТАСС

Житель Карачи спускает корову с крыши, чтобы доставить ее на городской рынок скота в преддверии праздника Курбан-Байрам

Фото: Muhammad Sabir Mazhar/Anadolu Agency via Getty Images

Певица Рита Ора на Неделе высокой моды в Париже

Фото: Zuma/ТАСС

Не менее 6 человек погибли в результате стрельбы на параде в честь Дня независимости США в пригороде Чикаго

Фото: АР/ТАСС

С 27 июня по 10 июля проходит турнир Большого шлема в Уимблдоне

Фото: James Manning/PA Images via Getty Images

Продолжаются поиски туристов, пропавших в результате обрушения части ледника Мармолада в Италии

Фото: Andrea Carrubba/Anadolu Agency via Getty Images

Закат в Нью-Йорке

Фото: Alexi Rosenfeld/ Getty Images

Последствия наводнения в Австралии

Фото: EPA/Vostock-photo

Джазовый фестиваль в Монтре, Швейцария

Фото: EPA/Vostock-photo

Цветущий луг во рву Лондонского Тауэра

Фото: Leon Neal/Getty Images

Источник: https://www.interfax.ru/photo/