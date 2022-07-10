Николлетто

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"Мисс Чолита": индейская версия красоты. Фоторепортаж из Боливии

Фото: AP Photo/Juan Karita

В боливийском городе Ла-Пасе прошел ежегодный конкурс красоты среди представительниц индейского народа аймара – "Мисс Чолита Пасена".

Стандарты красоты здесь заметно отличаются от общемировых. Оцениваются знание языка аймара и традиций, а также соответствие нарядов "моде" предков. Особое внимание уделяется прическам участниц.

Целью конкурса является воспитание чувства патриотизма и гордости у коренных жительниц Боливии. Женщины "чолитас" в обязательном порядке должны носить широкую юбку, шляпу и длинные косы.

Накладные косы не допускаются категорически.

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/30jun2022/miss_cholita.html

10.07.2022 - Posted by | Праздник...., Путешествия... |

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