Как продавщица шляп стала самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда: Яркий взлёт и трагедия «бразильской бомбы» Кармен Миранда

Знаменитая певица и танцовщица Кармен Миранда сделала самбу всемирно популярным танцем. Её горячие уличные выступления превратились со временем в эпические карнавалы. Сейчас это мировой тренд латиноамериканской культуры. Кармен заставила всех научиться качать бедрами. Прославилась она ещё и своей любовью к экстравагантным головным уборам, благодаря которым её узнавали во всём мире. Миранда поднялась на самый верх артистического Олимпа, стала самой высокооплачиваемой звездой Голливуда и погасла так же резко, как и вспыхнула…

Бразильская звезда родилась не в Бразилии

Фотопортрет Кармен Миранды, около 1940 года.

При том, что Кармен Миранду все называют самой популярной представительницей бразильской культуры, может показаться удивительным, что она вовсе не родилась там. Будущая звезда появилась на свет 9 февраля 1909 года в Португалии в городе Марко де Канавессес. Отец Кармен был коммивояжёром. Когда она была ещё младенцем семья переехала в Бразилию. Всё детство и юность Миранды прошли в Рио-де-Жанейро. При всём этом, особенно удивительно, что она так и не отказалась от своего португальского гражданства.

Она работала в шляпном бутике

Португальская актриса и певица Кармен Миранда в одном из своих фирменных экстравагантных головных уборов, около 1950 года.

Визитной карточкой Кармен стали роскошные и экстравагантные шляпки с фруктами и туфли на высокой платформе. Кто-то может подумать, что это лишь голливудское преувеличение бразильской культуры. Только ещё до того как прославиться девушка работала в модном бутике головных уборов. Там она занималась изобретением новых дизайнов, многие из которых можно было увидеть позже на ней самой. Самая её известная забавная экзотическая шляпа тутти-фрутти вдохновила компанию United Fruit Company на создание логотипа Chiquita Banana.

Музыкальная карьера Кармен начиналась на радио

Кармен Миранда выступает в радиосети, около 1945 года.

В 1929 году Кармен начала заниматься музыкой. Тогда же она записала свой первый альбом. Он имел довольно большой успех. Через год Жубер Карвалью пишет для неё судьбоносную песню «Prá Você Gostar de Mim». Эта запись сделала её знаменитой на всю Бразилию. Пластинки раскупали как горячие пирожки. Кармен Миранда стала неким воплощением бразильской самбы. В это время Кармен много гастролировала и продолжала записывать песни, выступать на всех радиостанциях, где только могла.

Продюсер заметил Кармен в казино

Кармен Миранда в длинной юбке с разрезом, расшитой золотыми блёстками и золотом головном уборе, около 1950 года.

Однажды вечером Кармен Миранда выступала на сцене одного из самых знаменитых казино Рио, Casino Urqua. В зале сидел известный нью-йоркский бродвейский продюсер по имени Ли Шуберт. Он был настолько увлечён и очарован её выступлением, что не мог дождаться конца выступления. Как только певица закончила своё шоу, он пригласил её в Америку, чтобы выступать на Бродвее.

Контракт с 20th Century Fox

Афиша кинопроката к фильму 1940 года «Вниз по аргентинскому пути».

Ли Шуберт не прогадал — Кармен произвела на Бродвее настоящий фурор. Не только зрители, но и критики захлёбывались от восторга, описывая её зрелищные выступления. Такая популярность не осталась незамеченной голливудскими киностудиями. Кинокомпания 20th Century Fox мгновенно заключила с певицей контракт. Первая крупная роль в кино изображала Кармен непостоянной стереотипной латиноамериканкой. Других амплуа у неё не было. Миранда оказалась не в силах изменить этот типовой образ. Он приклеился к ней намертво. Несмотря на это, все до единого фильмы с её участием становились безусловным хитами.

Самая высокооплачиваемая актриса

«Нэнси едет в Рио» с участием Луи Калхерна и Кармен Миранды, около 1950 года.

Такой коммерческий успех лент с её участием сразу превратил Кармен в самую высокооплачиваемую актрису Голливуда. По различным оценкам, на пике карьеры в 1945 году она заработала более 200 000 долларов за один фильм, что составляет примерно 3,2 миллиона долларов по сегодняшним меркам. Заводные песни Миранды, её покачивания бедрами просто гипнотизировали американцев. Они называли её «бразильской бомбой» и валили толпами на очередное шоу.

За что её освистали в Бразилии

Кармен Миранда в роли Розиты Ривас, сцена из фильма «Уик-энд в Гаване», 1941 год.

Несмотря на шквал популярности в Северной Америке, дома, в Южной Америке, Кармен не особо любили. Фильм, который стал в Америке номер один «Вниз по аргентинскому пути» был фактически запрещён к показу в Аргентине. Там его сочли оскорбительным и недостоверным изображением страны и латиноамериканской культуры в целом. Большая часть Бразилии разделяла эти негативные чувства к Кармен, считая её неуместным, американизированным изображением того, чем на самом деле была бразильская культура. Однажды она организовала в родной Бразилии благотворительное мероприятие. Кармен освистали. После этого она уехала и не возвращалась в страну почти 14 лет.

Магнат в сфере недвижимости

Кармен Миранда в экзотическом бикини с леопардовым принтом, подходящее к её дивану, в своём голливудском доме.

Гениальный человек — гениален во всём. Кроме творческих талантов, Кармен обладала деловой хваткой и умом. Она была успешной и здравомыслящей бизнес-леди. Актриса взяла деньги, которые зарабатывала в Голливуде, и разумно вложила их. Она понимала, что настанет время и её карьера пойдёт на спад. Миранда приобрела дома в Беверли-Хиллз, Палм-Спрингс и Рио-де-Жанейро, а также на всякий случай купила многоквартирный дом в Рио. Эти инвестиции в недвижимость, наряду с её доходами от шоу, сделали её чрезвычайно богатой.

Трагический конец

Кармен Миранда и Дэвид Альфред Себастьян, кинопродюсер, поженились в церкви Доброго Пастыря, около 1947 года.

Кармен Миранда любила веселиться. В течение многих лет она страдала от депрессии и злоупотребления психоактивными веществами. Актриса старалась спасаться постоянными вечеринками. Часто и они не помогали. До самого последнего дня все окружающие были уверены, что у Кармен крепкое здоровье. Смерть её грянула для всех неожиданно, как гром среди ясного неба.

Кармен участвовала в записи очередного шоу для NBC. После съёмок она пригласила несколько сотрудников и друзей к себе домой, чтобы весело провести ночь. Миранда танцевала, пела и наслаждалась собой. Ничего не предвещало беды. Актриса отправилась спать только после трёх часов ночи. Завершив свой ночной ритуал красоты в ванной, она пошла к своей кровати, остановилась в коридоре и рухнула на пол. Муж спал в другой комнате, поэтому нашёл её лишь поздним утром. Врачи диагностировали сердечный приступ. Смерть была мгновенной. Это было 5 августа 1955 года, Кармен было всего 46 лет.

Всего через день после того, как её сфотографировали веселящейся с комиком Джимми Дюранте, бразильская актриса Кармен Миранда скончалась от сердечного приступа в Голливуде.

Выход свежезаконченного телефильма с Джимми Дюранте для NBC оказался под вопросом. Выход ленты в эфир стоил недёшево, по нынешним меркам около 400 тысяч долларов. Однако, непростое решение было принято в пользу его показа. Все посчитали, что Кармен этого бы очень хотела. Она пролетела на небосклоне Голливуда яркой кометой и погасла столь же неожиданно, как и загорелась…

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/100722/53726/