Как жилось крестьянке Васильевой, которая родила 69 детей и которой помогала сама императрица

В книге рекордов Гиннеса собраны самые интересные достижения людей по всему миру. В ней можно найти упоминание о русской крестьянке Васильевой. А попала она туда, потому что что в течение жизни родила 69 детей. Даже императрица Екатерина Великая знала о том, что в деревне живёт такая мама. Читайте в материале о жизни этой женщины, а также о том, что учёные современности говорят по поводу её необыкновенной плодовитости.

27 родов и участие Екатерины Великой

По мнению исследователей, у Васильевой было 69 детей. /Фото: resnicamania.ru

Сегодня известна лишь фамилия крестьянки, которая считается самой многодетной матерью в мире — Васильева. Она была женой некого Фёдора Васильева, крестьянина, который жил в небольшом селе Ивановской области. Вышла замуж девушка очень рано, ей было всего семнадцать лет. Она прожила вместе с супругом целых сорок лет (1725-1762 гг.). По утверждениям Анатолия Вишневского, который написал книгу о демографической ситуации в России, за свою жизнь Васильева рожала двадцать семь раз. На свет появились 69 малышей. Крестьянка родила 16 двойняшек, семь тройняшек и четыре четверни.

Благодаря игумену Никольского монастыря о Васильевой стало известно Екатерине II. Он сообщил императрице о невероятной мамочке из российской глубинки. Екатерина Великая была поражена этим известием и приказала представить ей чету Васильевых. Произошла встреча, во время которой семья получила щедрые подарки от правительницы. В некоторых исторических документах упоминается, что Екатерина нередко вспоминала об этой необыкновенной семье и помогала им материально. Отдельного внимания достоин муж крестьянки, Федор Васильев. У него от двух жен родилось восемьдесят семь детей, из них выжило восемьдесят четыре ребенка.

Мнение современных исследователей об этом случае «против»

Многие ученые считают, что история Васильевой — миф.

Огромное количество детей, рождённое дамой — это действительно интересный исторический факт. Свою заинтересованность выразила французская Академия Наук. В 1878 году в меджурнале «Ланцет» появилась небольшая заметка. В ней отмечалось, что в ответ на запрос французских учёных поступило сообщение от Российской академии наук, в котором говорилось, что чета крестьян Васильевых находится под покровительством Правительства Российской империи. Если разобраться, то подтвердить «мамские» рекорды крестьянки могут только монастырские записи.

Нет данных, сколько прожила эта женщина. В некоторых источниках можно найти сведения, что всего сорок лет, в иных — что она «протянула» семьдесят шесть, но бросила мужа, когда потеряла способность рожать. И что после этого Федор не терял времени даром и женился на некой Анне, которая родила ему ещё 18 детей. Конечно, интерес к личности Васильевой не угасал. Например, в 2015 году BBC было опубликовано расследование с комментариями экспертов-репродуктологов. Их мнение было единым: это всё миф. Согласно расчётам учёных, женщина должна была носить детей постоянно в течение почти двадцати лет. Также говорилось, что при кормлении грудью максимально снижается шанс на повторную беременность.

Ученый Перепелкин утверждает, что дамы 20-49 лет показатель минимальной плодовитости — 7,95 рождения. Есть и максимальное значение, которое варьирует в пределах 13-17 малышей. Но чтобы они появились на свет, должны быть выполнены многие условия. Даже в нынешнее время, когда медицина хорошо развита, максимальная естественная рождаемость не отмечается.

Эксперты отмечают, что в 18 веке успешно выносить такое большое количество малышей было практически непосильной задачей. Беременность — это серьёзный стресс для женского организма, тем более если рождаются двойняшки или тройняшки. Медицина тоже была не слишком продвинутой. Если женщина никак не могла разродиться, то мужу следовало три раза проползти между ног стоящей будущей матери. Если малыш располагался не так, как надо, шел вперёд ногами, то роженице полагалось скатиться по наклонной доске вниз головой. Конечно, такие методы вряд ли могут быть отнесены к эффективным. Однако говорится, что Васильева рожала двадцать семь раз и всё проходила прекрасно. Сюда можно добавить и факт, что она была крестьянкой, а, следовательно, питалась не слишком хорошо и была вынуждена делать тяжелую работу сразу после родов.

Говорится также, что тройняшки и четверняшки обычно рождаются недоношенными, и современная медицина их выхаживает. А раньше таких детей следовало протащить через ворот сорочки, это называлось «переродить». Не было хороших лекарств. За малышами просматривали старшие дети, что часто приводило к несчастным случаям. Есть предположение, что Васильевы жили богато, потому крестьянка работала не так уж много и хорошо питалась. Но и это не объясняет того, что из 69 детей смогли выжить в те времена 67.

Мнения «за» и палестинка, у которой тоже было 69 детей

Некоторые врачи говорят, что русская крестьянка вполне могла родить 69 детей. /Фото: i.pinimg.com

Кроме скептически мнений, существуют также и такие, что не отрицают возможность рождения такого количества детей у одной крестьянки. Многие исследователи говорят, что такое число беременностей возможно. Для этого крестьянка Васильева должно была быть очень здоровой и обладать высокой фертильностью. Если добавить сюда вероятность того, что все детки были здоровыми, избежали серьезных болезней, то вполне можно предположить, что рекорд Васильевой действительно существовал. Подтверждение этому — те же монастырские записи.

Кому нужно было совершать фальсификацию? Есть предположение, что Васильевы могли брать себе детей из чужих семей. Но зачем им это было нужно? Да, судьба крестьянки очень интересна. Если копать глубоко, то нарушения естественных законов в ней нет. Кроме того, у Васильевой есть последователи: так в 2017 году в палестинском городе Газа покинула этот мир женщина, у которой, также, как и у героини этой истории, было 69 детей. Умерла она в сорок лет. Правда, в книгу рекордов Гиннеса это достижение не попало, но, скорее всего, семья и не стремилась к этому.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/070722/53707/