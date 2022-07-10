Какие цветы обычно изображают на русских платках?

Эти легендарные шали изготавливаются в подмосковном Павловском Посаде с конца 18 века. Их неповторимые цветочные узоры запечатлели представление о красоте, веками существовавшее среди русских женщин.

Пожалуй, нигде так не любят платки, как в России. Их носят женщины всех возрастов как головной убор или шарф зимой и вместо накидки летними вечерами. Существуют различные типы платков в России, но наиболее популярен павловопосадский платок. Именно этот платок, щедро украшенный растительным орнаментом, чаще всего за границей называют «русским» и покупают в качестве сувенира. Кстати, платок российского производства довольно легко отличить от других: в первую очередь, он имеет форму квадрата и бывает только в ограниченном диапазоне размеров — от 72×72 до 148×148 см. Во-вторых, традиционные платки имеют натуральный состав (шерсть, шелк или хлопок), хотя иногда их можно смешать с небольшим добавлением вискозы для долговечности. В-третьих, каждый платок имеет свое имя, данное художником. И, конечно же, хотя русские платки сейчас представлены в большом ассортименте оригинальных рисунков, русские платки узнаются именно по этим симметричным цветочным узорам с крупными деталями в центре.

1. В Европу шали пришли с Востока, поэтому неудивительно, что самыми первыми узорами на русских платках были так называемые пейсли — декоративные элементы в виде то ли огурца, то ли капельки. При этом русские шали украшены «огурцами», «фасолью» и «веерами» в своем стиле: симметричные крупные узоры по углам и обязательно яркие цвета – для хорошего настроения холодной зимой. С 19 века именно восточные орнаменты были самыми популярными и не только на павловопосадских платках, но и на платках других русских производителей, которых сегодня уже нет. Современные платки выпускаются и с разнообразными восточными узорами.

2. Изображения крупных распустившихся бутонов роз на тканях, на керамике и в интерьерах вошли в моду в России в 1870-е годы, но, пожалуй, наибольшего расцвета они достигли именно на фабрике в Павловском Посаде. Первоначально растительные орнаменты имели три фона — черный, бордовый (или темно-красный) и светлый (цвет льна). Современные художники также используют синий, зеленый и розовый цвета, раскрашивая фон замысловатыми цветочными композициями. В разное время художники дополняли композиции «трендовыми» деталями, как сказали бы модные критики: то добавляли завиток, то ленточку, то пьяный стебель, то веточку малины или даже «вплетали» в них пару других цветочков. Все для того, чтобы платок понравился покупателю. Розы в широком смысле символизировали роскошь, красоту, чувства и, следовательно, платок с таким рисунком всегда был очень популярным подарком. Дизайны роз часто переиздаются на протяжении многих лет. Например, и сегодня можно встретить платки «Белые розы» (розы на голубом фоне) — это узор 1950-х годов, «Краски лета» (розовые цветы с зелеными листьями на красном фоне).

3. Еще один очень популярный цветок, которым художники любят украшать русские платки, — георгин разных оттенков — но обязательно ярких и контрастирующих с фоном. В природе георгины бывают белыми, красными, оранжевыми, но на павловопосадских платках встречаются синие, лиловые и золотистые. Они символизируют благодарность. Как и розы, георгины часто украшают лентами и листьями по моде того времени. Встречаются георгины и в «букете» с другими садовыми цветами, такими как пионы, лилии или тюльпаны.

4. Помимо изящных роз и георгинов, на павловопосадских платках можно увидеть и простые полевые цветы. Чаще всего художники придумывают очень милые композиции из васильков, незабудок и маргариток — полевых цветов, которые обычно растут на русских полях и лугах летом. В отличие от садовых цветов, эти полевые цветы чаще всего окрашены поменьше и собраны в композицию с «букетом» других цветов, сплетенных в большую гирлянду.

Источник: https://fullpicture.ru/moda/kakie-tsvety-obychno-izobrazhayut-na-russkih-platkah.html