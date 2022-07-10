Животные в фотографиях
Жизнь самых интересных животных из разных уголков мира.
Выпь охотится за добычей в пруду в Садах у залива в Сингапуре. (Фото Roslan Rahman):
Полицейская собака по кличке Кабо Олвейра в Рио-де-Жанейро, Бразилия. (Фото Silvia Izquierdo):
Раненая сова в центре реабилитации диких животных в Диярбакыре, Турция. (Фото Bestami Bodruk):
Родео Недели Криоллы в Монтевидео, Уругвай. (Фото Matilde Campodonico):
Черные медвежата в зоопарке Сент-Круа на Родосе, Франция. (Фото Jean-Christophe Verhaegen):
Телеведущий позирует рядом с котом Ларри на улице Даунинг-стрит в Лондоне. Коту это действо безразлично. (Фото Henry Nicholls):
Козлик Шашаш в реабилитационном центре в Польше, спасённый с фермы в Украине. (Фото Adri Salido):
Пес-сотрудник полиции в отделе по борьбе с наркотиками, в Боготе, Колумбия. (Фото Fernando Vergara):
Фотожурналист играет с дружелюбной лисой на полуострове Галлиполи в Чанаккале, Турция. (Фото Sergen Sezgin):
Кот с хозяйкой в восточной китайской провинции Цзянсу. (Фото China Stringer Network):
Позирующий крокодил реке Тарколес в Тарколесе, муниципалитет Гарабито, Коста-Рика. (Фото Luis Acosta):
Новорожденный носорожек в национальном парке Уэй-Камбас в Уэй-Камбас, провинция Лампунг. (Фото Ministry of Environment and Fore):
Гуси ищут ужин в парке Сент-Джеймс в Лондоне, Великобритания. (Фото John Sibley):
Колибри — единственные в мире птицы, способные летать хвостом вперёд. Ресурсоёмкий полёт колибри и быстрый обмен веществ предъявляют высокие требования к внутреннему строению птиц. (ФотоJose Carlos Fajardo):
Однорогий носорог пересекает дорогу, предназначенную для сафари в национальном парке Казиранга, Индия. (Фото Anupam Nath):
Заяц бежит по полю на окраине Франкфурта, Германия. (Фото Michael Probst):
Американский бурый пеликан в мангровых зарослях Коста-дель-Эсте в Панама-Сити. (Фото Luis Acosta):
Два огромных бурых медведя дерутся за лучшее место для рыбалки на реке Микфик на Аляске, США. (Фото Laura Gregory):
Два диких жеребца камарга сражаются за первенство в озере с соленой водой на юге Франции. (Фото Philippe Cabanel):
Молодой тюлень-крабоед на западном побережье Антарктического полуострова. (Фото Nick Dale):
Жирафам надо сесть по полу-шпагат, чтобы достать до воды. (Фото Hendri Venter):
Источник: https://loveopium.ru/zhivotnye-2/zhivotnye-v-fotografiyax-133.html
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