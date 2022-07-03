8 самых забавных спортивных моментов, снятых на камеру
Спортсмены вкладывают много сил в тренировки и соревнования. Спортсмены и их болельщики заслуживают уважения. Но иногда очень сложно контролировать слова или мимику, когда на кону победа команды.
Мы собрали 9 смехотворно смешных фотографий спортивных моментов.
1. Одинокие дамы, пора бросать букет.
2. Ура. Мяч, это ты. Сто лет тебя не видел.
6. Эти девушки притворяются полотенцами на вешалке для полотенец.
7. Я буду держать тебя, чувак. Мы сделаем это вместе. Оставайся сильным.
8. Он думал, что обезьяны лучше играют в баскетбол или что?
9. Обычная разминка перед боем.
Источник: https://fullpicture.ru/sport/8-samyh-zabavnyh-sportivnyh-momentov-snyatyh-na-kameru.html
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