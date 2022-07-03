5 рецептов вкуснейших овощных оладий, которые съедаются за считанные секунды

Оладушки – простое и быстрое в приготовлении блюдо, которое прекрасно подходит как для завтрака, так и для перекуса в любое удобное время. Исключением не стали и овощные оладьи, радующие своим поистине летним вкусом, а в сочетании со свежей зеленью, сметаной или любимым соусом – получается настоящая гастрономическая феерия.

1. Капустные

Капустные оладьи. \ Фото: i.pinimg.com

Осталась капуста, но вы искренне не знаете куда её деть и что из неё приготовить? Тогда ловите рецепт румяных капустных оладий.

Ингредиенты:

• Капуста небольшой кочан – 1 шт (0,5-06 кг);

• Яйцо – 1 шт;

• Морковка – 1 шт;

• Зелёный лук – 1 пучок;

• Мука – 14 ч.л;

• Сметана – 14 ч.л;

• Соль – по вкусу

• Смесь молотых перцев – по вкусу;

• Кинза – 3-4 стебля;

• Петрушка – 3-4 веточки;

• Масло подсолнечное – для жарки.

Оладьи из капусты. \ Фото: bing.com.

Способ приготовления:

• Капусту вымыть;

• Просушить слегка и мелко нашинковать;

• Морковку вымыть;

• Натереть на средней тёрке;

• Сложить всё в глубокую миску;

• Залить небольшим количеством кипятка и тушить примерно двадцать-двадцать пять минут на среднем огне;

• После откинуть на дуршлаг;

• Остудить до комнатной температуры;

• Переложить в миску;

• Добавить мелко нарезанный зелёный лук, кинзу и петрушку;

• Вбить яйцо;

• Добавить муку со сметаной, солью и смесью молотых переев;

• Хорошенько перемешать;

• Жарить оладушки на небольшом количестве подсолнечного масла до золотистого цвета со всех сторон.

2. Кабачковые с творогом

Творожно-кабачковые оладьи. \ Фото: google.com.

А вот кабачковые оладьи с добавлением творога получаются очень нежными и сочными. А ещё они одинаково вкусные как в холодном, так и в горячем виде.

Ингредиенты:

• Кабачки ранние небольшие – 2 шт;

• Творог жирный – 0,5 стакана;

• Яйца – 2 шт;

• Разрыхлитель – 0,5 ч.л;

• Соль – по вкусу;

• Смесь молотых перцев – по вкусу;

• Масло подсолнечное – для жарки.

Оладьи из кабачка с творогом. \ Фото: twimg.com.

Способ приготовления:

• Кабачки вымыть;

• Просушить;

• Натереть на средней тёрке;

• Слега отжать лишнюю влагу;

• Мякоть переложить в миску;

• Добавить творог;

• Вбить яйца;

• Приправить солью и смесью молотых перцев;

• Всыпать разрыхлитель;

• Всё хорошенько перемешать до однородной массы;

• Готовить оладушки на небольшом количестве подсолнечного масла, обжаривая до румяной корочки со всех сторон;

• Подавать с греческим йогуртом или сметаной и свежей зеленью.

3. Чесночно-картофельные

Чесночно-картофельные оладьи. \ Фото: i.pinimg.com.

Если вы любитель острых и пряных блюд, тогда чесночно-картофельные оладьи сто процентов придутся вам по вкусу.

Ингредиенты:

• Картошка – 0,5 кг;

• Яйца – 3 шт;

• Мука – 4 ст.л;

• Чеснок – 1 крупная головка;

• Красный молотый перец – по вкусу;

• Соль – по вкусу;

• Масло подсолнечное – для жарки.

Оладьи из картошки с чесноком. \ Фото: uncommonlydelicious.com.

Способ приготовления:

• Картошку вымыть;

• Очистить;

• Натереть на средней тёрке;

• Слегка отжать лишнюю жидкость;

• Добавить яйца и просеянную через мелкое сито муку;

• Чеснок очистить;

• Пропустить через пресс;

• Смешать с остальными ингредиентами;

• Посолить, поперчить и всё хорошенько перемешать до однородной массы;

• Жарить оладушки до золотистого цвета со всех сторон на небольшом количестве подсолнечного масла.

4. Из шпината

Оладушки из шпината. \ Фото: jayakirasoi.com.

Лёгкие, нежные и воздушные оладьи из шпината порадуют необычным вкусом с едва уловимой кислинкой.

Ингредиенты:

• Шпинат свежий – 1 большой пучок;

• Яйца – 2 шт;

• Кефир – 1 стакан;

• Мука – 1 стакан;

• Сода – 0,5 ч.л;

• Соль – по вкусу;

• Смесь молотых перцев – по вкусу.

Овощные оладки со шпинатом. \ Фото: bing.com.

Способ приготовления:

• Шпинат хорошенько вымыть под холодной приточной водой;

• При необходимости срезать часть стеблей с корешками;

• Листочки откинуть на дуршлаг;

• После выложить в миску или чашу блендера;

• Залить кефиром;

• Приправить солью и смесью молотых перцев;

• Перебить до однородной массы;

• Добавить слегка взбитые яйца, просеянную через мелкое сито муку и соду;

• Ещё раз всё хорошенько перемешать;

• Обжарить оладьи до румяной корочки со всех сторон на небольшом количестве подсолнечного масла;

• Подавать со сметаной, зеленью или греческим йогуртом.

5. Из моркови

Морковные оладьи. \ Фото: i.pinimg.com.

Морковные оладьи также могут похвастаться своей сочностью. Нежные внутри и с золотистой корочкой снаружи – они так и манят к себе, пробуждая аппетит.

Ингредиенты:

• Морковка среднего размера – 2 шт;

• Яйца – 1-2 шт;

• Молоко – 0,5 стакана;

• Манка – 6-7 ч.л;

• Соль – по вкусу;

• Сахар – щепотка;

• Перец чёрный молотый – по вкусу;

• Масло сливочное – 2 ч.л;

• Масло подсолнечное – для жарки.

Оладьи из моркови. \ Фото: i.pinimg.com.

Способ приготовления:

• Морковку вымыть;

• Очистить;

• Натереть на средней тёрке;

• Выложить в небольшой сотейник;

• Залить тёплым молоком;

• Добавить манку, сливочное масло, соль, сахар и чёрный молотый перец;

• Готовить на среднем огне до густой кремообразной консистенции, периодически помешивая;

• После хорошенько остудить;

• Всыпать манку и вбить яйца;

• Как следует перемешать;

• Жарить оладки до золотистого цвета со всех сторон на небольшом количестве подсолнечного масла.

Источник: https://novate.ru/blogs/010722/63420/