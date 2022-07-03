Эффектный стрит-арт от художника JPS

Житель Великобритании Джейми Пол Скэнлон, более известный под творческим псевдонимом JPS, создает эффектные работы на улицах городов своей родной страны.



























































Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/35070-effektnyy-strit-art-ot-hudozhnika-jps-30foto.html