Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Эффектный стрит-арт от художника JPS

Житель Великобритании Джейми Пол Скэнлон, более известный под творческим псевдонимом JPS, создает эффектные работы на улицах городов своей родной страны.





























Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/35070-effektnyy-strit-art-ot-hudozhnika-jps-30foto.html

03.07.2022 - Posted by | Креатив...

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