Чем прославились 10 самых успешных правителей России: Иван III, Петр I, Иосиф Сталин, Владимир Путин и др

Еще со школьных уроков истории нам известно то, что многие правители совершали непростительные ошибки. Иногда слова и действия глав государств стоили им уважения своего народа. Но есть те, кто несмотря на ошибки, без которых не обошелся ни один правитель, сумели войти в историю как поистине мудрые и эффективные правители. Те, кто побеждал в войнах, расширял территорию российского государства, развивал образование, экономику, международные отношения и прочее. Именно их правление внесло огромный вклад в развитие России и стало главным символом той или иной эпохи в отечественной истории. Предлагаем вашему вниманию 10 самых успешных правителей нашей родины.

Иван III

«Собиратель земли русской», именно он собрал вокруг Москвы разрозненные княжества северо-восточной Руси и другие земли, а еще при нем состоялось знаменитое стояние на Угре, после чего монголо-татарское иго окончательно спало с русского государства

Все годы правления Иван III объединял русские земли вокруг Москвы. Благодаря ему в состав России вошли много территорий разрозненных княжеств. Кстати, именно с его подачи был введен в обиход термин «Россия». При Великом князе московском прекратилась власть ордынского хана, длившаяся практически 250 лет. После этого Русь стала независимой и начала проводить самостоятельную политику.

Иваном III были заложены правовые основы единого законодательства, чтобы не было места для феодальной раздробленности. В те годы не каждая страна Европы имела такое достижение. Великий князь утвердил символом России двуглавого орла, который использовался в госсимволике Византии и Римской империи. Также при нем заложилась база архитектуры Кремля, который и сейчас является визитной карточкой столицы.

Иван Грозный

Иван Грозный успешно боролся с преемниками Золотой Орды, присоединил к России Казанское и Астраханское царства, расширил территорию государства на восток, подчинив себе Большую Ногайскую орду и сибирского хана Едигея

Иван Грозный был хоть и противоречивым правителем, но эффективным. Первую половину периода его правления можно назвать успешной, и даже грандиозной, а вот вторую — скорее провальной. Он с успехом боролся с последователями Золотой Орды, значительно расширил российские земли на восток, а также присоединил к России Казань и Астрахань.

Иван IV развивал дипломатию, налаживал контакты между Россией и Англией, поддерживал летописцев. Иван Васильевич был эрудитом и одним из самых образованных людей тех времен, он обладал потрясающей памятью. В годы царствования Великого князя московского развивалось книгопечатание. Кстати, Иван Грозный был автором музыки и текста службы праздника Владимирской Богоматери.

Петр I

Приход Петра к власти кардинально изменил вектор развития России: он много и успешно воевал, реформировал армию, образование и налоговую систему, создал в России первый флот, изменил традицию летоисчисления, провел областную реформу, заложил прочный фундамент для становления России как мировой державы

Император, «прорубивший окно в Европу», изменил направление развития нашей страны. Он достаточно много воевал и, стоит заметить, вполне успешно. Петр Великий вел борьбу с духовенством, изменил традицию летоисчисления, привнес реформы в армию, образовательную и налоговую систему, основал первый отечественный флот. Именно он издал указ закупать иностранную литературу, столовые приборы, оружие, а также привлекал в страну заграничных ученых и мастеров своего дела.

Во времена правления Петра Алексеевича Россия смогла закрепиться на берегах Азовского моря, а также получила выход к Балтийскому морю. Петр Великий отменил устаревшие формы этикета и дипломатии, учредил постоянные дипломатические представительства и консульства за границей. При нем начали проводить множественные экспедиции, например, на дальневосточные и среднеазиатские просторы, что подтолкнуло страну к развитию картографии и географии.

Екатерина II

При Екатерине II Россия окончательно закрепилась на Черном море, были присоединены земли, получившие название Новороссия, она приняла под российское подданство Восточную Грузию и вернула отторгнутые поляками западно-русские земли

При Екатерине Великой Российская империя окончательно завоевала Черное море. Императрица вернула отторгнутые поляками западно-русские земли и присоединила земли Новороссии: Северное Причерноморье, Крым, Прикубанье. Во времена ее правления были построены сотни русских городов и увеличилась численность населения. Она помогла развитию сельского хозяйства и промышленности, увеличила казну империи в несколько раз.

При Екатерине Великой Россия стала экспортировщиком хлеба. Также она ввела первые бумажные рубли, провела четкое территориальное деление Российской империи и основала систему среднего образования. С ее подачи появилась библиотека, обсерватория, типография, архив, анатомический театр и прочее. При Екатерине Великой была основана Российская академия, которая стала одной из главных научных центров Европы.

Александр I

При Александре I Россия одержала победу над Наполеоновской коалицией, расширила территории: в российское подданство перешли Восточная и Западная Грузия, Мингрелия, Имеретия, Гурия, Финляндия, Бессарабия, большая часть Польши

При Александре I Российская империя победила Наполеоновскую коалицию, расширила свои границы за счет Восточной и Западной Грузии, Финляндии, Бессарабии, части Польши и других земель. Император наделил правом купцов и мещан приобретать незаселенные земли, учредил министерства и кабмин, издал указ о свободных хлебопашцах, создавший группу лично свободных крестьян.

Александр II

При Александре II по Айгунскому и Пекинскому договорам с Китайской империей Россия присоединила Амурский и Уссурийский края, а затем завоевала Туркестанский край и Ферганскую долину

Этого императора прозвали «Освободителем», ведь именно он отменил крепостное право, подавил восстание Польши и закончил Кавказскую войну. Помимо этого, он сократил срок воинской службы, упразднил телесные наказания, основал Государственный банк, провел экономическую и образовательную реформы. Также Александр Николаевич утвердил правила устройства полиции в городах и уездах губерний.

Во времена его царствования границы России расширились за счет Амурского, Уссурийского и Туркестанского края, а также Ферганской долины и Бухарского эмирата с Хивинским ханством. Стоит отметить, что есть все же то, что Александру II не могут простить до сих пор — продажу Аляски.

Александр III

Русский политик Сергей Витте говорил: «Император Александр III, получив Россию при стечении самых неблагоприятных политических конъюнктур, — глубоко поднял международный престиж России без пролития капли русской крови»

Александра III прозвали «Миротворцем» не случайно, ведь только во время его правления не было войн. Этому императору досталась Российская империя с не самой благоприятной политической ситуацией, но он сумел повысить престиж страны на международной арене, не пролив крови. Кстати, в Париже назвали главный мост через реку Сену в честь Александра III, за его невероятные заслуги во внешней политике.

Но не только внешней политике уделял внимание этот правитель. Он продолжил дело своего отца по реформированию государства, в чем достиг невероятных успехов. В годы его правления произошла настоящая техническая революция, развивалась промышленность и научно-культурные области, стабилизировалась экономика.

Иосиф Сталин

За время правления Иосифа Сталина численность населения СССР увеличилась со 136,8 млн. человек в 1920 году до 208,8 млн. в 1959 году

Сталин был неоднозначным правителем. При нем были массовые репрессии и много других не самых выдающихся деяний, но глупо отрицать, что Иосиф Виссарионович был ключевой личностью России XX столетия. Чего только стоит победа в Великой Отечественной войне! За годы его правления увеличилась почти вдвое численность советского населения, а также выросла грамотность граждан СССР. К примеру, в 1879 году около 80% населения Российской империи было безграмотным, а уже к 1932 году грамотность поднялась почти до 90%.

Стоит учесть, что именно при Сталине в СССР развивалась индустриализация. В годы его правления в разы увеличились объемы производства промышленной и сельскохозяйственной продукции. По завершении его власти золотой запас страны вырос практически в 7 раз. Так что отрицать то, что он «принял страну с сохой, а оставил с ядерной бомбой» довольно сложно.

Никита Хрущев

После доклада Никиты Хрущева на XX съезде КПСС страна вздохнула свободней, начался период относительной демократии и подъема советской культуры, с которой были сняты идеологические оковы

У Хрущева были промахи в управлении страной, например, передача Крыма Украине и Холодная война, но именно при нем Советский Союз стал первой в мире космической державой. В годы его правления появились проблески демократии. Теперь людям не грозила тюрьма, например, за рассказанный политанекдот.

При Никите Сергеевиче произошел расцвет культуры Советского Союза. В то время люди узнали таких поэтов как Р. И. Рождественский, А. А. Вознесенский, Е. А. Евтушенко, Б. А. Ахмадулина. Помимо этого, начали проводиться Международные фестивали молодежи, открывался доступ к иностранной моде и импортным товарам. Можно сказать, что при Хрущеве страна начала дышать свободнее.

Владимир Путин

Британский консервативный журнал The Spectator: — «Главное, что после хаоса и нищеты 1990-х, после потери статуса сверхдержавы жители России смогли вновь гордиться своей страной»

Владимир Путин, как и любой другой политик, не смог избежать критики, однако его заслуги признаны во всем мире. Владимир Владимирович возглавил нашу страну в период, когда экономика и политика были крайне неустойчивы. Президент навел порядок, предотвратил угрозу развала страны, уничтожил террористические группировки в Чечне, восстановил органы госвласти и провел глобальную территориально-административную реформу. Также правитель не дал в своей стране разразиться общегосударственному хаосу и противостоял «цветным революциям», а также ликвидировал примерно на 90% терроризм в Сирии.

В годы правления Путина возродились армия и флот. Конкурс в военные вузы превышает все рекордные показатели. А в рейтинге, опубликованном американским журналом «The National Interest», российские вооруженные силы заняли второе место, уступив первенство лишь армии США. Помимо всего прочего, в 2014 году он вернул полуостров Крым, который вновь стал частью Российского государства.

Также Путин вполне успешно противостоит западным санкциям, которые не поставили Россию на колени, а, наоборот, показали, что наша страна может заменить своими силами большое количество импортных товаров. Так как Путин и сейчас у власти, будем надеяться, что лучшие его действия и решения еще впереди.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/010722/53662/