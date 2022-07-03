«Твои зелёные лосины сведут с ума меня сейчас»: 7 вещей из 90-х, которые вызывают ностальгию

Когда мы смотрим на одежду из 90-х, в голове возникает один-единственный вопрос: как мы могли ЭТО носить? И хотя никто до сих пор не придумал название тому стилю, мы без проблем узнаем его признаки из тысячи. Novate.ru предлагает немного поностальгировать, и вспомнить одежду, за которой раньше буквально охотились в магазинах. Возможно, что-то из этих вещей до сих пор хранится в вашем шкафу.

1. Лосины

Лосины обязательно должны были быть яркими. / Фото: yaplakal.com

Ах, эти лосины кислотного цвета, о которых в 90-х мечтала каждая модница…Припоминаете, какие были у вас? Данный предмет гардероба носили все, вне зависимости от возраста, типа внешности и комплекции. Даже повод не имел значения – в лосинах свободно могли появиться как на вечеринке, так и в магазине. Отсутствие этой вещи в шкафу не прощалось – девушку сразу записывали в разряд простушек, у которых не было чувства стиля.

Некоторые красотки умудрялись надевать лосины даже зимой на теплые колготки, настолько сильно они им нравились. И чем ярче был оттенок, тем моднее считалась вещь. Кстати, сегодня тоже можно встретить на улицах девушек в таких лосинах, правда их сочетают уже с другими предметами гардеробами. Что уж говорить, мода циклична!

2. Спортивный костюм

В спортивном костюме было удобно и комфортно

2020 год внес свои коррективы в модную индустрию – с тех пор во главе стоит не красота и стиль, а удобство. Неудивительно, что такие разительные перемены возвели в культ спортивные костюмы, которые являются синонимом комфорта. В социальных сетях, fashion-блогах, глянцевых журналах, на модных показах появлялось все больше девушек в одежде в стиле спорт-шик. Спортивные костюмы стали сочетать с каблуками, классическими рубашками и даже пиджаками, адаптируя их под современные тенденции. Модницы уверены, что они изобрели новый тренд, но мы-то знаем, что он родом из 90-х.

В то время в китайском «абибасе» можно было сходить в магазин, в гости к друзьям, на дискотеку и даже театр – никто и не думал смотреть косо или делать замечание, это же мода! Особые любовь и трепет испытывали к олимпийкам – верхней части спортивного костюма. Такие же яркие, как и лосины, они раскрашивали серые будни 90-х. Кстати, тогда костюмы никто не гладил – это придавало им особый шарм.

3. Обувь на платформе

На платформе были не только босоножки, но и кроссовки. / Фото: znanio.ru

Сейчас эта обувь – компромисс между красотой туфель на каблуках и удобством балеток. Ее смело можно надеть с платьем, брюками, джинсами и другими предметами гардероба, так как она универсальна и всегда смотрится гармонично. Однако платформа из 90-х не была такой удобной, более того, иногда казалось, что на ней невозможно ходить. Но когда модников останавливали трудности! Девушки смотрели с высоты своего роста на остальных и чувствовали невероятную гордость за то, что могут носить такую стильную вещь и выглядеть великолепно. К тому же платформа выручала во время весеннего паводка – можно было спокойно ходить по дорогам и не бояться промочить ноги.

4. Свитер «Boys»

Свитер стал одним из первых вариантов одежды в стиле унисекс. / Фото: 4allwomen.ru

Еще одна мегапопулярная вещь из той эпохи – свитер «Boys», названный так благодаря легендарной надписи «Boys Team». Он представлял собой творение турецкого ширпотреба. В магазине были представлены изделия исключительно приглушенных оттенков, но с пестрым рисунком. Самые популярные узоры – геометрические фигуры, норвежские и этнические мотивы.

Свитер стал одним из первых вариантов одежды в стиле унисекс. Один и тот же свитер, вне зависимости от его размера, смело могли носить все члены семьи. Мешковатые изделия считались даже более модными. Так как стиля оверсайз в то время не было, модницы просто выбирали свитеры больших размеров и сочетали их с лосинами – получались своеобразные мини-платья. Конечно, серо-буро-зеленый орнамент мало кого украшал, однако девушки не обращали на этот факт никакого внимания. Они были довольны тем, что носили модные вещи.

5. Кожаные вещи

Актуальной была верхняя одежда из кожи

Кожа – это классика, которая, наверное, никогда не выйдет из моды. Но именно в 90-х одежда из этого материала стала абсолютным хитом. Плащи, юбки, пиджаки, брюки – в ходу было все. Пика популярности достигла куртка-косуха на молнии – за ней охотились многие, но везло далеко не всем.

Главный плюс того времени состоял в том, что никакой «экокожи» не было – одежда, представленная в магазинах, была сделана исключительно из качественной натуральной кожи. Неудивительно, что вещи служили десятилетиями. Некоторые из нас даже сейчас смело могут достать из своего или маминого гардероба кожаный плащ и отправиться покорять модные вершины. Конечно, подделки тоже встречались, но они были редкостью.

В отличие от нынешнего ассортимента, который поражает своим цветовым разнообразием, в 90-х практически не было цветных кожаных изделий. Черные, коричневые (от шоколадного до популярного в то время верблюжьего) вещи встречались на каждом углу, но вот зеленые, синие, пудровые и другие оттенки, популярные сейчас, отсутствовали.

6. Джинсы «мальвины»

Джинсы производила турецкая компания Mawin

Ностальгия по 90-м, молодости и беззаботности будит в памяти бесконечные образы, среди которых особый трепет вызывают «вареные» джинсы. Они были важной составляющей любого модного образа, а самыми популярными из них считались «мальвины».

Джинсы назвали не в честь знаменитой девочки с синими волосами из сказки про Буратино, а по названию турецкой марки джинсов – Mawin. Они стоили дешевле американских Levis или Lee, но при этом практически не уступали по качеству. К внешнему виду также не было никаких вопросов – насыщенный цвет и две модели на выбор завоевали много поклонников. Одни выбирали джинсы прямого фасона, а другие предпочитали зауженные, с высокой посадкой и свободные на бедрах. Иногда можно было встретить вещь с резинкой вместо пояса. Неоспоримым преимуществом джинсов Mawin был удачный крой, который не имел особых требований к фигуре и позволял их носить модницам с любым телосложением.

На заднем кармане изделий находился логотип марки, вышитый зелеными и красными нитками, а к карманам пришивались бумажные этикетки с рисунком ковбоя, которые потом можно было оторвать. Часто джинсы украшали различным декором – самыми популярными элементами были логотипы брендов высокой моды, например «Версаче».

Джинсы голубого оттенка, постепенно уходящего в фиолетовый, носили с другими турецкими изделиями – вышеупомянутыми свитерами «Boys», яркими пушистыми кофтами из ангоры, кроссовками поддельных брендов.

7. Футболки

Популярными были футболки с Микки-Маусом и героями «Титаника»

К этому предмету гардероба модницы из 90-х относились с особым трепетом. У многих были даже целые коллекции: короткие, длинные, с рисунком и без, с бахромой, со стразами…Этот список можно продолжать вечно. Актуальными были изображения Микки-Мауса и спасателей Малибу. Но самыми любимыми стали футболки с Леонардо Ди Каприо – после выхода «Титаника» в 1997 все бредили этим актером. Как видите, постерами в спальне дело не заканчивалось.

Ультрамодный look получался из такой футболки, лосин кислотного цвета и яркой резинки для волос. Девушки чувствовали себя настоящими королевами дискотек. Однако был и минус – эти вещи были настолько популярными, что все выглядели как близнецы. Выделиться среди девушек было весьма непросто.

Источник: https://novate.ru/blogs/030722/63371/