НОВОСТИ МИРА

Первая ярмарка меда и продуктов пчеловодства в Йемене

Фото: ЕРА/ТАСС

В Дубае проходит неделя арабской моды для мужчин

Фото: EPA/Vostock-photo

Детеныш антилопы бонго в зоопарке Дуйсбурга на западе Германии

Фото: DPA/ТАСС

Парад в честь Дня Вооруженных сил в Сингапуре

Фото: Suhaimi Abdullah/NurPhoto via Getty Images

Сбор урожая ячменя стартовал в Саксонии раньше обычного из-за засухи

Фото: DPA/ТАСС

Гроза во Франкфурте-на-Майне

Фото: Frank Rumpenhorst/picture alliance via Getty Images

Паломники совершают ритуальные обходы вокруг Каабы в Мекке, Саудовская Аравия

Фото: Ashraf Amra/Anadolu Agency via Getty Images

Закат в Багдаде, Ирак

Фото: АР/ТАСС

На Куршской косе впервые обнаружен морж

Фото: Виталий Невар/ТАСС

Самолет заходит на посадку в аэропорту Арлингтона, штат Вирджиния

Фото: АР/ТАСС

Выставка Тошио Сузуки и студии "Гибли" откроется в Токио первого июня

Фото: EPA/Vostock-photo

В Ливанской армии прошел день открытых дверей

Фото: EPA/Vostock-photo

Паромное сообщение между Южной Кореей и Владивостоком частично возобновлено после двухлетнего перерыва

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Экипаж экспедиции МКС-70 отработал в Подмосковье действия после посадки спускаемого аппарата на воду

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

В городе Айрон (северная Испания) после двухлетнего перерыва из-за пандемии снова прошел парад "Аларде де Сан-Марсиаль"

Фото: EPA/Vostock-photo

Ледостойкая платформа "Северный полюс" проходит контрольный этап заводских ходовых испытаний в акватории Финского залива. Она предназначена для круглогодичных дрейфующих экспедиций в Северном Ледовитом океане. Старт первой экспедиции на платформе запланирован на конец сентября 2022 года.

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Цветение лаванды в Болгарии

Фото: EPA/Vostock-photo

В Таиланде проходит очередная туристическая выставка. Ее участники прибегают к помощи зомби для продвижения своих услуг и предложений.

Фото: EPA/Vostock-photo

Участники танцевальной труппы Nederlands Dans Theater открывают фестиваль Grec Festival 2022 в Барселоне

Фото: EPA/Vostock-photo

Светлячки роятся в лесу возле венгерского Салготарджана

Фото: EPA/Vostock-photo

Первый в мире робот-собака в натуральную величину представляет сумку швейцарского бренда технических аксессуаров Ferronato во время Недели мужской арабской моды в Дубае

Фото: EPA/Vostock-photo

Лесной пожар в Северной Калифорнии

Фото: AP/ТАСС

Тигр спасается от жары замороженным фаршем, приготовленным сотрудниками римского зоопарка

Фото: EPA/Vostock-photo

Пожар охватил два ангара на юге Москвы на площади 2 тыс. кв.м. На фото: вертолет Ка-32 во время тушения пожара.

Фото: Татьяна Валько/ТАСС

Дети играют в пруду после официального открытия летнего сезона в Бостоне

Фото: EPA/Vostock-photo

Более 19 человек погибли в результате обрушения четырехэтажного дома в Мумбаи. На фото: индианка, спасенная из-под обломков.

Фото: EPA/Vostock-photo

На территории недействующего аэропорта имени Ясира Арафата в Секторе Газа прошли скачки

Фото: EPA/Vostock-photo

Филиппинские военнослужащие маршируют во время репетиции парада, который состоится 30 июня по случаю инаугурации избранного президента Фердинанда Маркоса-младшего в Маниле

Фото: EPA/Vostock-photo

В Нью-Дели празднуют тамильский фестиваль Ломбхи

Фото: Zuma/ТАСС

Канцлер Германии Олаф Шольц покидает пресс-конференцию после окончания саммита G7 в замке Эльмау

Фото: Peter Kneffel/picture alliance via Getty Images

Активистки движения Femen провели акцию протеста против запрета абортов возле посольства США в Мадриде

Фото: Marcos del Mazo/LightRocket via Getty Images

Кошачьи лемуры в римском биопарке

Фото: EPA/Vostock-photo

Жара в Калифорнии

Фото: Hans Gutknecht/MediaNews Group/Los Angeles Daily News via Getty Images

Тела 46 погибших были обнаружены в брошенной фуре на юге американского штата Техас. В момент обнаружения тел температура на месте приближалась к 40 градусам по Цельсию.

Фото: АР/ТАСС

Показ Jacquemus прошел в песчаном карьере во французском Арле

Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

Детеныш орангутана, родившийся в зоопарке немецкого Ростока, представлен публике

Фото: Jens Buttner/picture alliance via Getty Images

Три человека погибли и десятки получили ранения при сходе поезда с рельсов в американском штате Миссури

Фото: АР/ТАСС

Чемпионат мира по водным видам спорта 2022 проходит в Будапеште

Фото: EPA/Vostock-photo

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии BET Awards. На фото: певица Муни Лонг.

Фото: AP/ТАСС

День рождения панды в зоопарке китайского города Наньнин

Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images

Водители авторикш стоят в очереди на заправочной станции на фоне нехватки топлива в Коломбо, Шри-Ланка

Фото: EPA/Vostock-photo

Активисты-экологи Ocean Rebellion в Лиссабоне призывают делегатов ООН и мировых лидеров использовать свою власть и влияние, чтобы положить конец загрязнению океанов

Фото: EPA/Vostock-photo

Жара в Токио

Фото: EPA/Vostock-photo

Несколько человек пострадали в результате обрушения пятиэтажного здания в центре Будапешта

Фото: AP/ТАСС

Конкурс танца прошел в испанском Санта-Крус-де-Тенерифе

Фото: EPA/Vostock-photo

Из-за дождей произошло подтопление населенных пунктов в Крыму

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Выставка "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых" проходит в Москве

Фото: EPA/Vostock-photo

В израильском Лоде идет подготовка к открытию Археологического центра мозаик им. Шелби Уайт и Леона Леви

Фото: EPA/Vostock-photo

Источник: https://www.interfax.ru/photo/