НОВОСТИ МИРА
Первая ярмарка меда и продуктов пчеловодства в Йемене
Фото: ЕРА/ТАСС
В Дубае проходит неделя арабской моды для мужчин
Фото: EPA/Vostock-photo
Детеныш антилопы бонго в зоопарке Дуйсбурга на западе Германии
Фото: DPA/ТАСС
Парад в честь Дня Вооруженных сил в Сингапуре
Фото: Suhaimi Abdullah/NurPhoto via Getty Images
Сбор урожая ячменя стартовал в Саксонии раньше обычного из-за засухи
Фото: DPA/ТАСС
Гроза во Франкфурте-на-Майне
Фото: Frank Rumpenhorst/picture alliance via Getty Images
Паломники совершают ритуальные обходы вокруг Каабы в Мекке, Саудовская Аравия
Фото: Ashraf Amra/Anadolu Agency via Getty Images
Закат в Багдаде, Ирак
Фото: АР/ТАСС
На Куршской косе впервые обнаружен морж
Фото: Виталий Невар/ТАСС
Самолет заходит на посадку в аэропорту Арлингтона, штат Вирджиния
Фото: АР/ТАСС
Выставка Тошио Сузуки и студии "Гибли" откроется в Токио первого июня
Фото: EPA/Vostock-photo
В Ливанской армии прошел день открытых дверей
Фото: EPA/Vostock-photo
Паромное сообщение между Южной Кореей и Владивостоком частично возобновлено после двухлетнего перерыва
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Экипаж экспедиции МКС-70 отработал в Подмосковье действия после посадки спускаемого аппарата на воду
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
В городе Айрон (северная Испания) после двухлетнего перерыва из-за пандемии снова прошел парад "Аларде де Сан-Марсиаль"
Фото: EPA/Vostock-photo
Ледостойкая платформа "Северный полюс" проходит контрольный этап заводских ходовых испытаний в акватории Финского залива. Она предназначена для круглогодичных дрейфующих экспедиций в Северном Ледовитом океане. Старт первой экспедиции на платформе запланирован на конец сентября 2022 года.
Фото: Валентин Егоршин/ТАСС
Цветение лаванды в Болгарии
Фото: EPA/Vostock-photo
В Таиланде проходит очередная туристическая выставка. Ее участники прибегают к помощи зомби для продвижения своих услуг и предложений.
Фото: EPA/Vostock-photo
Участники танцевальной труппы Nederlands Dans Theater открывают фестиваль Grec Festival 2022 в Барселоне
Фото: EPA/Vostock-photo
Светлячки роятся в лесу возле венгерского Салготарджана
Фото: EPA/Vostock-photo
Первый в мире робот-собака в натуральную величину представляет сумку швейцарского бренда технических аксессуаров Ferronato во время Недели мужской арабской моды в Дубае
Фото: EPA/Vostock-photo
Лесной пожар в Северной Калифорнии
Фото: AP/ТАСС
Тигр спасается от жары замороженным фаршем, приготовленным сотрудниками римского зоопарка
Фото: EPA/Vostock-photo
Пожар охватил два ангара на юге Москвы на площади 2 тыс. кв.м. На фото: вертолет Ка-32 во время тушения пожара.
Фото: Татьяна Валько/ТАСС
Дети играют в пруду после официального открытия летнего сезона в Бостоне
Фото: EPA/Vostock-photo
Более 19 человек погибли в результате обрушения четырехэтажного дома в Мумбаи. На фото: индианка, спасенная из-под обломков.
Фото: EPA/Vostock-photo
На территории недействующего аэропорта имени Ясира Арафата в Секторе Газа прошли скачки
Фото: EPA/Vostock-photo
Филиппинские военнослужащие маршируют во время репетиции парада, который состоится 30 июня по случаю инаугурации избранного президента Фердинанда Маркоса-младшего в Маниле
Фото: EPA/Vostock-photo
В Нью-Дели празднуют тамильский фестиваль Ломбхи
Фото: Zuma/ТАСС
Канцлер Германии Олаф Шольц покидает пресс-конференцию после окончания саммита G7 в замке Эльмау
Фото: Peter Kneffel/picture alliance via Getty Images
Активистки движения Femen провели акцию протеста против запрета абортов возле посольства США в Мадриде
Фото: Marcos del Mazo/LightRocket via Getty Images
Кошачьи лемуры в римском биопарке
Фото: EPA/Vostock-photo
Жара в Калифорнии
Фото: Hans Gutknecht/MediaNews Group/Los Angeles Daily News via Getty Images
Тела 46 погибших были обнаружены в брошенной фуре на юге американского штата Техас. В момент обнаружения тел температура на месте приближалась к 40 градусам по Цельсию.
Фото: АР/ТАСС
Показ Jacquemus прошел в песчаном карьере во французском Арле
Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images
Детеныш орангутана, родившийся в зоопарке немецкого Ростока, представлен публике
Фото: Jens Buttner/picture alliance via Getty Images
Три человека погибли и десятки получили ранения при сходе поезда с рельсов в американском штате Миссури
Фото: АР/ТАСС
Чемпионат мира по водным видам спорта 2022 проходит в Будапеште
Фото: EPA/Vostock-photo
В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии BET Awards. На фото: певица Муни Лонг.
Фото: AP/ТАСС
День рождения панды в зоопарке китайского города Наньнин
Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images
Водители авторикш стоят в очереди на заправочной станции на фоне нехватки топлива в Коломбо, Шри-Ланка
Фото: EPA/Vostock-photo
Активисты-экологи Ocean Rebellion в Лиссабоне призывают делегатов ООН и мировых лидеров использовать свою власть и влияние, чтобы положить конец загрязнению океанов
Фото: EPA/Vostock-photo
Жара в Токио
Фото: EPA/Vostock-photo
Несколько человек пострадали в результате обрушения пятиэтажного здания в центре Будапешта
Фото: AP/ТАСС
Конкурс танца прошел в испанском Санта-Крус-де-Тенерифе
Фото: EPA/Vostock-photo
Из-за дождей произошло подтопление населенных пунктов в Крыму
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Выставка "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых" проходит в Москве
Фото: EPA/Vostock-photo
В израильском Лоде идет подготовка к открытию Археологического центра мозаик им. Шелби Уайт и Леона Леви
Фото: EPA/Vostock-photo
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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