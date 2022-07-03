Лучшие фото “ Интерфакс “ за июнь 2022 года
Праздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге
Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Фестиваль Святого Иоанна в Цитадели, Испания
Фото: АР/ТАСС
Празднование дня Ивана Купалы под Москвой
Фото: Alexander Manzyuk/Anadolu Agency via Getty Images
Танец с белухами в Харбинском полярном океанариуме, Китай
Фото: VCG/VCG via Getty Images
Собаки на побережье Северного моря в Дангасте, Германия
Фото: Mohssen Assanimoghaddam/picture alliance via Getty Images
Закат на озере Дал в Кашмире, Индия
Фото: Waseem Andrabi/Hindustan Times via Getty Images
Жители китайского Нанкина охлаждаются в бассейне
Фото: Xue Jinlong/VCG via Getty Images
Фестиваль гонок на буйволах в Таиланде
Фото: Anusak Laowilas/NurPhoto via Getty Images
Генеральная репетиция спектакля "Сонеты" грузинского режиссера Лаши Робакидзе в Тбилиси
Фото: EPA/Vostock-photo
Гроза над Бранденбургом
Фото: DPA/ТАСС
Факельная битва в индонезийской деревне
Фото: Robertus Pudyanto/Getty Images
Чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште
Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images
Сафари Ралли в Кении
Фото: EPA/Vostock-photo
Красные кенгуру в зоопарке в Чехии
Фото: Zuma/ТАСС
Закат в Нижнем Манхэттене в Нью-Йорке
Фото: Gary Hershorn/Getty Images
Глостершир в преддверии британского сезона авиашоу
Фото: Ben Birchall/PA Images via Getty Images
Белка в турецкой Адане
Фото: Onur Can Bulat/Anadolu Agency via Getty Images
Восход на Балтийском море в Варнемюнде (Германия)
Фото: DPA/ТАСС
40-й ежегодный парад русалок на Кони-Айленде, США
Фото: EPA/Vostock-photo
Овцы на пастбище в Битлисе, Турция
Фото: Sener Toktas/Anadolu Agency via Getty Images
Регбист Стивен Китшофф разминается перед матчем
Фото: EPA/Vostock-photo
Суперлуние в Загребе, Хорватия
Фото: АР/ТАСС
Дети играют на окраине Хараре, Зимбабве
Фото: AP/ТАСС
Чайки над Северным морем, Англия
Фото: Ian Forsyth/Getty Images
Участники Comic-Con 2022 в Мельбурне
Фото: EPA/Vostock-photo
Пешеходный мост в Кракове
Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images
Девочка с цветами лотоса у фонтана. Коломбо, Шри-Ланка.
Фото: EPA/Vostock-photo
Хранение риса в Брахманбария, Бангладеш
Фото: Zuma/ТАСС
Гроза в Венгрии
Фото: EPA/Vostock-photo
Фламинго в Йоханнесбургском зоопарке
Фото: EPA/Vostock-photo
Львы в Национальном парке Найроби
Фото: Zuma/ТАСС
Медузы в токийском аквариуме
Фото: David Mareuil/Anadolu Agency via Getty Images
Маковое поле в немецком Гросрерсдорфе
Фото: Sebastian Kahnert/picture alliance via Getty Images
Закат на пляже Газы
Фото: Sameh Rahmi/NurPhoto via Getty Images
Хельсинкский международный балетный конкурс
Фото: EPA/Vostock-photo
Кукольные корги на юбилее королевы Елизаветы II в Лондоне
Фото: Dan Kitwood/Getty Images
Дети в сирийском городе Бинниш
Фото: Anas Alkharboutli/picture alliance via Getty Images
Каяки на озере Солина в Польше
Фото: EPA/Vostock-photo
Детеныши чернохвостого оленя в американском Орегоне
Фото: Zuma/ТАСС
Мальчик в заброшенном туннеле Каракаса, Венесуэла
Фото: AP/ТАСС
Спасенные лисицы в Центре дикой природы в турецком Дюздже
Фото: Omer Urer/Anadolu Agency via Getty Images
Церемония выпуска в Военно-воздушной академии США в Колорадо-Спрингс
Фото: Michael Ciaglo/Getty Images
Сортировка и помывка красного картофеля на овощном рынке в Богре, Бангладеш
Фото: Zuma/ТАСС
Фламинго в Измирском птичьем заповеднике, Турция
Фото: Halil Fidan/Anadolu Agency via Getty Images
Битва белок за кормушку. Штат Мэн, США.
Фото: AP/ТАСС
Парад в честь 70-летия правления королевы Великобритании Елизаветы II в Лондоне
Фото: АР/ТАСС
Аисты отдыхают на электрических столбах в Венгрии
Фото: EPA/Vostock-photo
Во время Парада победителей Лиги чемпионов в Ливерпуле
Фото: EPA/Vostock-photo
Первый чемпионат Европы по серфингу среди собак в Испании
Фото: EPA/Vostock-photo
Африканская женщина идет на рынок в Хараре, Зимбабве
Фото: АР/ТАСС
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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