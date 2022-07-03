Лучшие фото “ Интерфакс “ за июнь 2022 года

Праздник выпускников "Алые паруса" в Санкт-Петербурге

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Фестиваль Святого Иоанна в Цитадели, Испания

Фото: АР/ТАСС

Празднование дня Ивана Купалы под Москвой

Фото: Alexander Manzyuk/Anadolu Agency via Getty Images

Танец с белухами в Харбинском полярном океанариуме, Китай

Фото: VCG/VCG via Getty Images

Собаки на побережье Северного моря в Дангасте, Германия

Фото: Mohssen Assanimoghaddam/picture alliance via Getty Images

Закат на озере Дал в Кашмире, Индия

Фото: Waseem Andrabi/Hindustan Times via Getty Images

Жители китайского Нанкина охлаждаются в бассейне

Фото: Xue Jinlong/VCG via Getty Images

Фестиваль гонок на буйволах в Таиланде

Фото: Anusak Laowilas/NurPhoto via Getty Images

Генеральная репетиция спектакля "Сонеты" грузинского режиссера Лаши Робакидзе в Тбилиси

Фото: EPA/Vostock-photo

Гроза над Бранденбургом

Фото: DPA/ТАСС

Факельная битва в индонезийской деревне

Фото: Robertus Pudyanto/Getty Images

Чемпионат мира по водным видам спорта в Будапеште

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Сафари Ралли в Кении

Фото: EPA/Vostock-photo

Красные кенгуру в зоопарке в Чехии

Фото: Zuma/ТАСС

Закат в Нижнем Манхэттене в Нью-Йорке

Фото: Gary Hershorn/Getty Images

Глостершир в преддверии британского сезона авиашоу

Фото: Ben Birchall/PA Images via Getty Images

Белка в турецкой Адане

Фото: Onur Can Bulat/Anadolu Agency via Getty Images

Восход на Балтийском море в Варнемюнде (Германия)

Фото: DPA/ТАСС

40-й ежегодный парад русалок на Кони-Айленде, США

Фото: EPA/Vostock-photo

Овцы на пастбище в Битлисе, Турция

Фото: Sener Toktas/Anadolu Agency via Getty Images

Регбист Стивен Китшофф разминается перед матчем

Фото: EPA/Vostock-photo

Суперлуние в Загребе, Хорватия

Фото: АР/ТАСС

Дети играют на окраине Хараре, Зимбабве

Фото: AP/ТАСС

Чайки над Северным морем, Англия

Фото: Ian Forsyth/Getty Images

Участники Comic-Con 2022 в Мельбурне

Фото: EPA/Vostock-photo

Пешеходный мост в Кракове

Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Девочка с цветами лотоса у фонтана. Коломбо, Шри-Ланка.

Фото: EPA/Vostock-photo

Хранение риса в Брахманбария, Бангладеш

Фото: Zuma/ТАСС

Гроза в Венгрии

Фото: EPA/Vostock-photo

Фламинго в Йоханнесбургском зоопарке

Фото: EPA/Vostock-photo

Львы в Национальном парке Найроби

Фото: Zuma/ТАСС

Медузы в токийском аквариуме

Фото: David Mareuil/Anadolu Agency via Getty Images

Маковое поле в немецком Гросрерсдорфе

Фото: Sebastian Kahnert/picture alliance via Getty Images

Закат на пляже Газы

Фото: Sameh Rahmi/NurPhoto via Getty Images

Хельсинкский международный балетный конкурс

Фото: EPA/Vostock-photo

Кукольные корги на юбилее королевы Елизаветы II в Лондоне

Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Дети в сирийском городе Бинниш

Фото: Anas Alkharboutli/picture alliance via Getty Images

Каяки на озере Солина в Польше

Фото: EPA/Vostock-photo

Детеныши чернохвостого оленя в американском Орегоне

Фото: Zuma/ТАСС

Мальчик в заброшенном туннеле Каракаса, Венесуэла

Фото: AP/ТАСС

Спасенные лисицы в Центре дикой природы в турецком Дюздже

Фото: Omer Urer/Anadolu Agency via Getty Images

Церемония выпуска в Военно-воздушной академии США в Колорадо-Спрингс

Фото: Michael Ciaglo/Getty Images

Сортировка и помывка красного картофеля на овощном рынке в Богре, Бангладеш

Фото: Zuma/ТАСС

Фламинго в Измирском птичьем заповеднике, Турция

Фото: Halil Fidan/Anadolu Agency via Getty Images

Битва белок за кормушку. Штат Мэн, США.

Фото: AP/ТАСС

Парад в честь 70-летия правления королевы Великобритании Елизаветы II в Лондоне

Фото: АР/ТАСС

Аисты отдыхают на электрических столбах в Венгрии

Фото: EPA/Vostock-photo

Во время Парада победителей Лиги чемпионов в Ливерпуле

Фото: EPA/Vostock-photo

Первый чемпионат Европы по серфингу среди собак в Испании

Фото: EPA/Vostock-photo

Африканская женщина идет на рынок в Хараре, Зимбабве

Фото: АР/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/