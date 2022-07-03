Как до появления фото хранили образы дорогих людей, или В чём прелесть портретной миниатюры

Еще недавно, пару десятилетий назад, существовала традиция – носить при себе (в кошельке обычно) фотографии близких, фотографии маленькие, портретного типа. Примерно так же поступали и раньше, намного раньше, задолго до изобретения фотографии. Только тогда изображения близких или просто важных людей носили спрятанными в футляре, под стеклом, в обрамлении оправы из серебра или даже золота. Портретная миниатюра была исключительно популярным жанром изобразительного искусства на протяжении нескольких веков.

Портреты, которые можно носить при себе

Все началось с иллюстраций в рукописях, а потом изображений в книгах – они ведь тоже были маленькими. Создание таких рисунков требовало от мастера внимательной тонкой работы и отточенной техники – цена ошибки в работе была высока. Как и когда у художников возникла мысль, что и сам миниатюрный рисунок отдельно от текста может представлять ценность для заказчиков и покупателей, – неизвестно. Но, во всяком случае, история искусства знает имя мастера, написавшего, вероятно, первый миниатюрный портрет – в 1450 году. Это был французский художник Жан Фуке, также претендент на звание создателя первого в истории автопортрета.

Слева — первая миниатюра — автопортрет Жана Фуке; справа — автопортрет Николаса Хиллиарда

Позже уже в каждом из европейских крупных королевств развивалась своя техника создания портретов-миниатюр. Поскольку работа требовала высокого уровня мастерства, развлечение выходило дорогим и было по карману скорее правителям, представителям аристократии и высшему духовенству. Нередко на миниатюре появлялся девиз, а вот подпись художника часто отсутствовала. Потому, например, ни одна из работ знаменитого французского миниатюриста Жана Клуэ, изображавшего на портретах придворных короля Франциска I и самого правителя, не считается безусловно принадлежащей его кисти.

Миниатюры с изображением французского кардинала Ришелье и шведского короля Густава II Адольфа

В Англии самыми знаменитыми художниками были Николас Хиллиард и его ученик Исаак Оливер, творившие в XVI – XVII веках, в Испании миниатюры создавал Франсиско Гойя; в России мода на маленькие портреты возникла при Петре I и вскоре увлечение стало очень популярно – из многочисленных любителей, пробовавших себя в миниатюре, получались и большие мастера. Среди авторов миниатюрных портретов встречаются и имена художников, прославившихся портретами обычными – например, В.Л. Боровиковский.

На память, в знак верности, как символ особой милости и другие причины заказать миниатюру

Зачем были нужны миниатюры, если забыть на минуту об их ценности как предметов искусства (порой и ювелирного тоже)? Такие портреты могли быть трогательным напоминанием об образе дорогого человека – не случайно их заказывали перед долгой разлукой или же обрученные в ожидании свадьбы. С медальоном, который скрывал и защищал миниатюру, отправлялись в военный поход или в дальнее путешествие. На память о себе оставляли табакерки, украшенные портретом-миниатюрой, а еще – веера, часы, броши и тому подобное. Разумеется, художники старались изобразить позировавшего как можно более красивым – в силу сентиментальности самой затеи.

Портрет жены художника Николаса Хиллиарда и портрет Бетховена работы Кристиана Хорнемана

Портреты-миниатюры создавались и во время траура – в таких медальонах могли хранить с обратной стороны прядь волос умершего. Дома миниатюры размещали на столе или на стене – похожим способом украшали дома позже с помощью фотографий. В колониальной Индии среди британских офицеров считалось признаком особого статуса быть обладателем миниатюры. Особенной категорией портретов-миниатюр стали изображения правителей, пожалованные в знак особой чести за большие заслуги.

Чтобы избежать преследований за хранение портрета казненного короля, поверх изображения размещалась тонкая накладка, маскирующая миниатюру — например, под портрет некой дамы. Источник: commons.wikimedia.org

Само собой, такие портреты помещались в оправу из золота, были украшены драгоценными камнями, их носили на ленте и никуда не прятали. Художник обычно работал по живописному оригиналу – миниатюрный портрет «с натуры» создавали для заказчиков попроще. Иногда, сохраняя верность опальному или даже казненному правителю, маскировали миниатюры особыми накладками – как в случае с многочисленными портретами дамы в красном, которая была «прикрытием» для портрета короля Карла I, казненного в 1649 году.

Как еще работали художники-миниатюристы

Не только игры с таким «наложением костюма» требовали от художника мастерства: работа с небольшими пластинками – из слоновой кости, металла, даже картона и бумаги была очень тонкой, а работа по эмали выполнялась особыми кистями из шерсти горностая. Рисовали акварелью, гуашью, использовали масляные краски – в зависимости от эпохи и манеры каждого художника миниатюры могли быть разными. Были мастера, которые все портреты делали овальными, другими вариациями формы миниатюры были ромб, круг, восьмиугольник и другие.

Портретные миниатюры

Примечательно, что уже в первые периоды развития портретной миниатюры художники нередко обучали не только своих сыновей, но и дочерей – чтобы те продолжали семейное дело. В истории изобразительного искусства немало женских имен миниатюристок – взять ту же Левину Теерлинк, дочь художника Симона Бенинга, которой приписывается портрет-миниатюра самой Елизаветы I, английской королевы. Розальба Каррьера — итальянская художница эпохи рококо, она рисовала портреты гуашью на пластинках слоновой кости с цветным фоном.

Американская художница Мэри Уэй вместе с сестрой Бетси в XVII веке создавала «одетые миниатюры», украшая портреты кружевом, лентами и разнообразными кусочками тканей. Получалась как бы «двухмерная кукла». В силу востребованности маленьких портретов в прошлом их делали очень много; художнику Джорджу Энгхарту, как утверждается, довелось создать около пяти тысяч таких произведений.

Миниатюры художницы Мэри Уэй

Зато в истории искусства сохранилось и описание самого рокового происшествия с портретными миниатюрами: в 1733 году огромная коллекция сэра Эндрю Фонтейна, которая содержалась в двух комнатах лондонского клуба для джентльменов «Уайтс» сгорела при пожаре (вместе со зданием самого клуба). После пожара пришлось просеивать пепел в поисках золота из футляров миниатюр – настолько солидным было собрание неудачливого коллекционера.

А в середине XIX века хлеб художников-миниатюристов начали отбирать первые фотографы. Фотография быстро «дешевела» и вскоре была уже по карману всем, включая и тех, кто не мог себе позволить услуги художника.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/290622/53648/