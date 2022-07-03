Исландские овчарки: Карманная собачка викингов. Древняя порода маленьких псов, что способны управлять большими стадами

Викинги в фильмах — суровые бородатые берсерки-грабители. Викинги в реальности — фермеры со шпицом под мышкой. Не все, конечно. Но какая-то часть исландских завоевателей точно занималась сельским хозяйством. Надо ж армию чем-то кормить и во что-то её одевать! Потому у них были пушистые овечки и не менее пушистые собачки — исландские овчарки.

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Барбосы прибыли в Исландию с первыми викингами в 800-лохматом году нашей эры. Да так и остались там навсегда, и время для них как будто остановилось. Потому что современные исландские овчарки — почти точная копия своих далёких предков. Новые породы на остров попадали крайне редко, а в 1901 году и вовсе запретили ввоз всех собак в Исландию.

Сейчас в мире эта порода не сильно популярная, и основное поголовье проживает на родине.

На ограниченной территории эти пушистики нашли чуть ли не единственное своё призвание — выпас овец. Громким лаем барбосы оповещают хозяина об отбившейся овечке, о чужаках на своей территории, хищных птицах. В работе с отарой исландские собаки также используют вокальные данные. Короче, лают они часто, много и довольно громко. Что поделать — это их работа.

Если овчаркам не дать пасти овец, то они будут пасти окружающих.

Хотя псов и причисляют к шпицеобразным, моднячими карманными собачками их не назовёшь. Исландские собаки вырастают до 42-46 сантиметров в холке и отъедаются до 14 килограмм. При этом мальчики заметно крупнее девочек, но вот шубка у обоих шикарная. Суровый климат предопределил двойной мех с густым теплым подшёрстком даже для собак с коротким типом шерсти. А уж длинношерстные и вовсе отращивают шубу всем гринписовцам на зависть.

Посмотри на своего мужчину и на меня. Снова на своего мужчину и снова на меня. Да, детка, я на коне.

Исландские собаки прекрасно ладят со всеми, правда могут пытаться пасти детей и домашнюю живность. А тут без покусов за пяточки не обойтись. Поэтому хорошее воспитание — залог спокойной жизни с этими собаками. Также стоит сразу привыкнуть к частому лаю овчарок — это у них в крови.

Эту песню я посвящаю тёлочкам. Она называется: «Быстро все в загон!»

А вот содержать барбоса лучше всего в частном доме, во дворе или вольере. Потому как эти суровые пёсики привыкли спать и жить на улице или же в овчарне, вместе с подопечными.

А вы уверены, что это породистая собака, а не дворняжка из соседнего двора?

Здоровье исландцев подводит редко, ведь из породы не стремились сделать няшку для продавливания дивана. Следовательно, в разведении оставались только крепкие и сильные собаки с хорошим иммунитетом, чем сейчас могут похвастать практически все эти пушистики.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/knigajivotih/islandskie-ovcharki-karmannaia-sobachka-vikingov-drevniaia-poroda-malenkih-psov-chto-sposobny-upravliat-bolshimi-stadami-62bf0e76fffef74287ebd755?&