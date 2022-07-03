Действительно ли картина «Черный квадрат» некоторое время провисела в Третьяковской галерее в перевернутом виде?
Несколько лет тому назад по Сети гуляла информация, в соответствии с которой одна из самых таинственных и непостижимых в своей простоте картин – «Черный квадрат» долгое время провисела в музее вверх ногами. Мало того, выяснилось это только после специальной экспертизы.
Казалось бы, это полотно какой стороной ни повесь: квадрат от этого не станет овалом, не побелеет и не превратится в пейзаж. По этому поводу написано множество статей и даже книг, поэтому нет смысла спорить с экспертами: должна картина висеть правильно. И точка.
К слову, «Квадрат» технически не квадрат, а прямоугольник или, точнее, трапеция, поскольку автор лишил его геометрически правильных прямых углов, чтобы обеспечить эффект реалистичности, жизни, рукотворности.
Двойное дно
В зависимости от положения картины в пространстве и восприятие ее зрителем может быть разным. В стандартном варианте нижняя сторона меньше, что создает иллюзию полета или зависания фигуры в воздухе. В перевернутом виде превалирует фундаментальность, приземленность, в связи с чем шедевр создает в подсознании эффект чего-то гнетущего, давящего. Возможно, что этому способствуют и остатки первоначальной картины, проглядывающей в кракелюрах.
Картина под рентгеновскими лучами и при макрофотосъемке
А в результате исследований было выяснено, что под верхним слоем скрывается даже не один, а два сюжета: кубофутуристический и более яркий протосупрематический. А еще эксперты нашли на полотне отпечатки пальцев самого художника и коротенькую надпись. Всего из трех слов. И это не остаток подписи автора, как предполагалось вначале. Расшифровать получилось два из них: «битва» и «негров». Вероятнее всего, автор таким образом пошутил, обратившись к высказыванию французского журналиста Альфонса Алле – «Битва негров в глубокой пещере темной ночью» (1882 год).
Надпись, обнаруженная на полотне
Это была изначальная версия. Но затем касаемо авторства возникли сомнения, и несколько лет назад эксперты заявили, что надпись сделал какой-то неизвестный остряк-вандал.
Но зато местоположение надписи позволяет с уверенностью обозначить, что она расположена именно в нижней части полотна, какой она была задумана автором.
Ирина Вакар – научный сотрудник Третьяковки, написавшая книгу «Казимир Малевич. Чёрный квадрат», отметила, что это утверждение тоже спорно, если учесть, что надпись сделал не сам Малевич. А если предположить, что писали, скорее всего, на лежащей, а не висящей картине, то она вообще могла быть сделана где угодно.
Подтвержденное расположение
Начиная с 1919 года, полотно висит в привычном для нас виде. Это подтверждает оборот со штампом, номером и размерами. Вакар подтвердила, что утверждение, в соответствии с которым «Черный квадрат» долгое время провисел перевернутым вверх ногами, полная глупость и ничего общего с реальностью не имеет. Помимо перечисленных выше факторов это подтверждает и крепление, сохранившееся до наших дней.
Обратная сторона картины
Можно предположить, что отправной точкой слухов про неправильное положение полотна стал анекдот: «Из-за преступной халатности работников Эрмитажа картина Казимира Малевича «Чёрный квадрат» два месяца провисела вверх ногами». Плюс к этому, аналогичный сюжет есть и в книге «Сорок лет с Гиляровским», в котором секретарь Николай Морозов упомянул, как однажды на выставке убежденный реалист Гиляровский взял стул, перевернул абстрактное полотно «Голубое в зеленом» или что-то типа того вверх ногами. Войдя некоторое время спустя в зал, он с удовлетворением отметил, что картина так и висит в прежнем перевернутом виде, поскольку изменений попросту никто не заметил.
Казимир Малевич
Исторические анекдоты и реальные случаи с переворачиванием картин имели место с работами Джорджа Беллоуза, Эдвина Дикинсона, Пауля Клее, Анри Матисса и не только.
То есть вопрос правильности расположения полотна в связи с обнаруженной на нем надписью (а также ее авторства) будоражил научные круги и обывателей несколько лет с 2015 года. На настоящий момент эксперты музея склоняются к тому, что надпись сделал неизвестный шутник, а установить правильное положение до 1919 года, то есть до момента поступления в музейные фонды и установки креплений, не представляется возможным.
Источник: https://nevsepic.com.ua/zhivopis/35090-deystvitelno-li-kartina-chernyy-kvadrat-nekotoroe-vremya-provisela-v-tretyakovskoy-galeree-v-perevernutom-vide-7foto.html
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