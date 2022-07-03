Бангладеш: сцены из жизни

Эта страна в Южной Азии была колониальным владением Великобритании, которая начала её освоение в первой половине XVII века и объединила бо́льшую часть территории современной Бангладеш под своей властью к началу XX века. По итогам переписи 2015 года, составляло более 162 млн человек. В 2021 году стало 171.7 млн человек.

Поехали в Бангладеш!

Особенности национальных поездок на поездах. Места внутри хватает не всем. (Фото Syed Mahabubul Kader):

Праздник Ид аль-Фитр (означает “Праздник разговения”) в Муншигандже, Бангладеш. (Фото Mohammad Ponir Hossain):

Приют для детей в Дакке, Бангладеш. (Фото Abdul Goni):

Ливни в Дакке, Бангладеш. (Фото Monirul Alam):

Фермеры в Читтагонге, Бангладеш. (Фото Mohammad Shajahan):

Одно из самых бедных государств в Азии, в сельском хозяйстве занято 63 % работающего населения. (Фото Mohammad Ponir Hossain):

Местное мороженое. Жаркий летний день в Дакке, Бангладеш. (Фото Monirul Alam):

Водные ресурсы Бангладеш часто подвергаются отравлению мышьяком из-за его высокого содержания в почве. До 77 млн человек подвергаются отравлению мышьяком через употребление загрязнённой воды. (Фото Mamun Hossain):

Наводнение в Силхете, Бангладеш. (Фото Md Rafayat Haque Khan):

Продавец яиц на затопленной улице. (Фото Mamun Hossain):

Климат в Бангладеш влажный тропический и субтропический, муссонный. Во время муссонных дождей и наводнений водой покрыто до 70 % территории, заливаются почти все рисовые поля.

Мужчина идет по самодельному “пешеходному мосту” из бамбука возле своего дома в затопленной зоне после проливных дождей в Силхете. (Фото Mamun Hossain):

Пожарные.

Погибший на месте пожара на складе контейнеров в Ситакунде:

Рабочие моменты. (Фото Ashik Mahmud):

Стоянка лодок в Бангладеш. (Фото Ashik Mahmud):

Женщина, работающая на кирпичном заводе. (Фото Samiat Sourav):

Верфь на реке Буриганга, Дакка, Бангладеш. (Фото Keith William Rapley):

Рынок в Старой Дакке, Бангладеш. (Фото Dietmar Temps):

Источник: https://loveopium.ru/putshestviya/bangladesh-sceny-iz-zhizni.html