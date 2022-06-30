8 самых красивых мостов Петербурга

Уютные и элегантные пешеходные мосты в центре города или величественные разводные мосты-гиганты, по которым ночью проходят большие корабли… В городе на Неве насчитывается более 400 мостов и многие из них — настоящие архитектурные шедевры.

1. Один из самых известных мостов соединяет центр города (рядом с Зимним дворцом) и Васильевский остров (где находится Кунсткамера). Этот вид часто можно увидеть на открытках — особенно ночью летом, когда мост открыт и там собираются толпы людей, чтобы понаблюдать за проходящими кораблями. Современный Дворцовый мост был построен в 1916 году и стал первым постоянным мостом через Неву. Он состоит из пяти пролетов и доступен для автомобилей и пешеходов.

2. Суровая красота в глубине центра. Египетский мост соединяет части Лермонтовского проспекта через речку Фонтанку. Он назван в честь Древнего Египта — так отразился в архитектуре интерес ученых 19 века к тайнам этой цивилизации. На одной из набережных Невы можно встретить настоящих сфинксов, привезенных из Древнего Египта, а железные сфинксы, охраняющие Египетский мост, были отлиты на местном заводе в 1826 году. Колонны и другие архитектурные детали также были оформлены в египетском стиле и украшены «как в старые времена».

3. Аничков мост через реку Фонтанку расположен прямо на Невском проспекте, в окружении бывших императорских дворцов. Узнать его можно издалека по огромным скульптурам, которые называются «Укрощение лошадей». Если присмотреться, то на перилах можно увидеть узоры с русалками и морскими коньками.

4. Ниже по течению реки Фонтанки находится еще один великолепный мост, названный в честь русского ученого Михаила Ломоносова, однако это название он получил только в 1948 году. До этого мост носил имя Екатерины Великой, а затем в честь графа Чернышева. В 19 веке это был разводной мост, но после реконструкции в 1913 году мост уже нельзя было разводить. Его украшают монументальные гранитные башни, соединенные цепями — внутри них были спрятаны тяговые механизмы.

5. Это один из главных автомобильных мостов Санкт-Петербурга, соединяющий Васильевский и Петроградский острова. Отсюда открываются красивейшие виды на Дворцовую набережную, Петропавловскую крепость и Эрмитаж. Биржевой мост украшен трезубцем Нептуна. А еще он изумительно подсвечивается ночью.

6. Это один из самых необычных мостов в Петербурге. Это разводной мост 1903 года постройки, соединяющий Петроградский и Адмиралтейский острова. Но тяговый механизм «одностворчатый», то есть поднимается только один пролет. Еще одной яркой особенностью Троицкого моста являются его фонари, похожие на гигантские канделябры, а также гранитные обелиски с двуглавыми орлами.

7. Большеохтинский мост через Неву соединяет север исторического центра города с районом Малая Охта. До 1917 года он назывался мостом Петра Великого. Его легко узнать по гранитным башням в виде маяков в римском стиле, которые ночью подсвечиваются. Оригинальный механизм позволяет поднять центральный пролет всего за 30 секунд.

8. Три моста в одном месте. «Трехсторонний мост» — так местные жители, а теперь и экскурсоводы прозвали композицию из трех небольших мостиков, расположенных у пересечения реки Мойки и канала Грибоедова, недалеко от собора Спаса-на-Крови. Официально эти мосты называются Театральный мост, Мало-Конюшенный мост и Липкин мост. Все они выполнены в стиле классицизма и украшены интересными деталями – головой Медузы, пальмовыми листьями и позолотой.

Источник: https://fullpicture.ru/europe/8-samyh-krasivyh-mostov-peterburga.html