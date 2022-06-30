Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Чехословацкий влчак: Гремучая смесь из овчарки и волка. Служебная порода с отменными физическими качествами и тяжёлым характером

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Чехословацкий влчак — милое создание для целовашек и обнимашек. Когда спит зубами к стенке. В остальное время — это прирождённый боец и солдат спецназа, работающий как швейцарские часы. А вот на доброй или злой стороне будет воевать этот терминатор, зависит исключительно от воспитания.

Так, автор, ты зачем фотку волков в статью про собак вставил?

Волчаков вывели целенаправленно, путём скрещивания карпатских волков и немецких овчарок. Эксперимент начался в 1955 году, — для военных и пограничников требовалась собака, способная служить дольше и эффективнее, чем обычные овчарки, которые выходят на пенсию уже на 8 год жизни. Полученные гибриды волка превзошли все ожидания в физических качествах. Но вот обучение их занимает значительно больше времени, чем занятия со стандартным барбосом.

Шарика своего за мячиком гоняй. Я на такую фигню не ведусь.

Из-за дикой крови этот зверь не будет слепо подчиняться хозяину. Чехословацкие псы могут думать и принимать решения самостоятельно, что крайне осложняет дрессировку. Проще говоря, волчков нужно не только обучать командам, но и объяснять, зачем нужны эти телодвижения, и что собакену будет, если он выполнит всё правильно.

А что будет, если я укушу кого-нибудь за бочок?

Именно благодаря такому характеру и способностям эти псы бесценны в защитно-караульной и поисково-спасательной работах. Ведь за пару лет упорных тренировок из щенка вырастает сильная и смелая собака, которая будет надёжным партнёром на ближайшие лет 15. Прибавьте к этому 20-25 кило веса, да 65 сантиметров в холке — и лучше товарища вам не найти.

Так, огонь и воду мы прошли. Где медные трубы, хозяйка?

Со временем породой заинтересовались не только госслужбы, но и частные питомники. В 1999 породу официально признала международная кинологическая организация, что сделало влчаков ещё популярнее во всём мире.

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Однако стать мировым питомцем этим псам не суждено из-за характера — содержат волчков лишь опытные кинологи. Породу не рекомендуют заводить, если дома проживают маленькие дети или питомцы поменьше. Влчаки склонны доминировать над слабыми, а котиков-хомячков и вовсе могут принять за свою добычу.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/knigajivotih/chehoslovackii-vlchak-gremuchaia-smes-iz-ovcharki-i-volka-slujebnaia-poroda-s-otmennymi-fizicheskimi-kachestvami-i-tiajelym-harakterom-62ba124201d658239f06d958?&

30.06.2022 - Posted by | Животные

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