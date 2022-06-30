ЧЕТЫРЕ САМЫХ НЕПРИХОТЛИВЫХ РАСТЕНИЯ ДЛЯ ДЕТСКОЙ

1.В списке самых неприхотливых комнатных растений для детской лидируют различные виды хлорофитумов. Они хорошо выдерживают сухой воздух, тенелюбивы (эти комнатные растения не любят свет до такой степени, что могут расти даже при искусственном освещении!), не подвержены действию вредителей. Все что им нужно – температура около 22о, умеренный полив летом и редкий – зимой. А вашего малыша пышный кустик хлорофитума будет радовать своей яркой зеленью круглый год.

2.Еще один рекордсмен в списке самых неприхотливых растений – очиток. В отличие от хлорофитума, он любит яркий свет. Поместите очиток в кашпо и повесьте на южное или западное окно. Уход за вашим новым питомцем сведется к эпизодическому поливу. Даже если вы не вспоминаете про растение неделями, очиток по-прежнему будет прекрасно себя чувствовать и радовать глаз нежной зеленью своих мясистых листочков.

3.Ищите для комнаты малыша что-то ярко цветущее? Выбирайте спатифиллум. Его эффектные и крупные прицветные листья, окружающие компактное соцветие – початок – бывают разных цветов, от белого и кремового до ярко-красного. К тому же, цветение у спатифиллумов длится достаточно долго. Эти комнатные растения не любят свет, как и хлорофитумы. Смело ставьте спатифиллум на северные окна и не бойтесь залить – избыток влаги он переносит спокойно.

4.Замечательно, если в детской комнате будет расти пеперомия. Это компактное растение, которое хорошо переносит сухой воздух, часто цветет, может расти в полутени (хотя нельзя сказать, что эти комнатные растения не любят свет), и нетребовательно к поливу. Все виды пеперомий убивают болезнетворные бактерии в воздухе, а потому идеальны для профилактики ОРЗ у часто болеющих детей

Источник: http://www.radionetplus.ru/teksty/poznavatelnye/54943-chetyre-samyh-neprihotlivyh-rasteniya-dlya-detskoy.html