«У нас есть искусство, чтобы не умереть от правды»: огромные свитеры и платья-коконы, чтобы закрыться от мира красиво, в коллекции Marc Jacobs

Marc Jacobs осень-зима 2022/23

АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

«Унас есть искусство, чтобы не умереть от правды», — эту фразу Фридриха Ницше Марк Джейкобс процитировал в заметках о своей новой коллекции. В принципе, ее можно считать девизом его вчерашнего показа — к слову, первого с начала пандемии, прошедшего в физическом формате, с гостями. Эта цитата действительно лучше всего описывает не только саму коллекцию, но и то, на каком фоне дизайнеру приходится ее показывать. Пандемия все еще не закончилась, в мире то и дело вспыхивают все новые военные конфликты, а на горизонте уже виднеются новые опасности — обезьянья оспа и мировой энергетический и продовольственный кризис. В такие моменты, как этот, люди часто ищут утешения в красоте. И новый сезон Marc Jacobs как раз готов дать нам эту возможность.

АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

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Невероятные гиперобъемы, гигантские лихо задрапированные свитеры пастельных оттенков, вечерние платья-коконы, чтобы скрыться от этого мира (и сделать это максимально красиво) и, конечно, фирменные для бренда туфли «мэри джейн» на исполинских платформах — вот в чем Марк Джейкобс предлагает искать нам спасения и утешения. Все это великолепие дополняют графичные киберпанк-прически в духе героини Руни Мара в фильме «Девушка с татуировкой дракона» — иссиня-черные волосы, короткая челка и выбритые виски. Признаться честно, Беллу Хадид в таком виде мы даже не сразу узнали — но охотно признаем, что ей такой необычный образ очень идет.

Источник: https://www.thesymbol.ru/fashion/collections/u-nas-est-iskusstvo-chtoby-ne-umeret-ot-pravdy-ogromnye-svitery-i-platya-kokony-chtoby-zakrytsya-ot-mira-krasivo-v-kollekcii-marc-jacobs/