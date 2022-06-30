Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Слишком много картона: стулья, кровати, обувь и даже палатки

Из картона можно изготовить что угодно. А если что-то не получается сделать из картона, то это означает лишь одно – у вас слишком мало картона.

Диваны и кровати


Интересно, это надёжно?



Обувь

Когда нет денег на фирменную обувь


И даже макеты оружия






Кресла и стулья






Края не погнутся?


Интересно, насколько такие палатки устойчивы к дождю?

Как новенькая!

Источник: http://nevsedoma.com.ua/index.php?newsid=532359

30.06.2022 - Posted by | Креатив..., Умелые руки...

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