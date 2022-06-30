Слишком много картона: стулья, кровати, обувь и даже палатки
Из картона можно изготовить что угодно. А если что-то не получается сделать из картона, то это означает лишь одно – у вас слишком мало картона.
Диваны и кровати
Интересно, это надёжно?
Обувь
Когда нет денег на фирменную обувь
И даже макеты оружия
Кресла и стулья
Края не погнутся?
Интересно, насколько такие палатки устойчивы к дождю?
Как новенькая!
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