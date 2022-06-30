Слишком много картона: стулья, кровати, обувь и даже палатки

Из картона можно изготовить что угодно. А если что-то не получается сделать из картона, то это означает лишь одно – у вас слишком мало картона.

Диваны и кровати





Интересно, это надёжно?







Обувь



Когда нет денег на фирменную обувь





И даже макеты оружия













Кресла и стулья













Края не погнутся?





Интересно, насколько такие палатки устойчивы к дождю?



Как новенькая!



Источник: http://nevsedoma.com.ua/index.php?newsid=532359