Петр Великий делал эти вещи своими руками
Первый русский император был человеком многих профессий. Чудом некоторые из созданных им вещей сохранились и до сих пор целы.
1. Эта лодка, названная «Фортуна», является единственной уцелевшей лодкой из первого флота Петра Великого, которая базировалась на Плещеевом озере в России, когда царь был молод и тренировал свою потешную армию. Лодка имеет пять пар весел и место для крепления мачты. Условия, в которых она содержалась и уход, позволяют предположить, что она была создана Петром, который в раннем возрасте изучил основы кораблестроения.
2. В 1720 году, посещая металлообрабатывающие заводы в Петрозаводске, Петр подрабатывал кузнецом. Он вырезал эту железяку из сырья и поставил на нее клеймо.
3. Токарный станок был одним из первых иностранных станков, заказанных из-за границы юным Петром, мальчиком обучавшимся разным ремеслам в Москве. Позднее в Петербурге Петр устроил токарную мастерскую прямо у собственных покоев во дворце. Петра очень часто видели проводящим время в мастерской за изготовлением вещей. Одной из них была люстра на 27 свечей, над которой работал сам Петр. Недавно она была отреставрирована в Государственном Эрмитаже.
4. В музеях Московского Кремля хранятся сапоги, якобы изготовленные самим царем Петром.
5. Будучи опытным токарем, Петр умел делать и несложную мебель. Этот стул, выставленный в Государственном музее-заповеднике «Коломенское» в Москве, был изготовлен императором.
6. В своей токарной мастерской Петр и его ученики создавали классические «учебные» предметы, такие как эта деревянная чаша из фигурной березы с отделкой из слоновой кости.
Источник: https://fullpicture.ru/istoriya/petr-velikij-delal-eti-veshhi-svoimi-rukami.html
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