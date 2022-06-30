Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Как скабрезные картины скромной домохозяйки, которая стала художницей в 38 лет, покорили Англию

Когда в 81 год художница Берил Кук ушла в мир иной, в некрологах британской прессы недоумевали: как эта скромная почтенная леди могла писать такие скабрезные картины? Впрочем, когда ей задавали этот вопрос при жизни, она и сама не знала, отвечая: «Я не знаю, как получаются мои картины, они просто такие. Они существуют, но хоть убей, я не могу их объяснить».

Застенчивая и скоромная домохозяйка Берил Кук сама себя художницей никогда не считала. Она-то рисовать начала только в 38 лет, когда супруг подарил ей на день рождения детский набор для рисования с масляными красками. Она и после этого продолжала помогать ему с делами в гостевом доме, который они купили. Но у неё появилось новое увлечение – делать зарисовки в дешёвых пабах и ресторанчиках, в которых они часто засиживались по вечерам.

Очаровательные толстушки Берил Кук.

Очаровательные толстушки Берил Кук.

Супруги Кук жили в портовом Плимуте, где не было недостатка в разбитных женщинах и весёлых моряках, которые брали от жизни всё. Берил, приходя в ресторан, прятала под столом свой блокнот, и незаметно для всех делала там наброски – подсмотренные сюжеты – чтобы дома писать по ним картины. И конечно, она не думала ни о какой художественной ценности своих произведений.

Сюжеты для своих картин Берил Кук брала из реальной жизни.

Сюжеты для своих картин Берил Кук брала из реальной жизни.Сюжеты для своих картин Берил Кук брала из реальной жизни.

Сюжеты для своих картин Берил Кук брала из реальной жизни.

В приморском Плимуте, где они прожили большую часть жизни, ей нравились разбитные портовые женщины и веселые моряки, которые никогда не отказывали себе в удовольствиях. Она прятала под столом свой заветный блокнот, занося в него подсмотренные сюжеты, чтобы дома запечатлеть их как умела в ярких картинах, совершенно не думая об их художественноӗ ценности.

Яркие, трогательные и сатирические картины Берил Кук.

Яркие, трогательные и сатирические картины Берил Кук.

Коллекция ей неунывающих толстушек пополнялась и пополнялась без надежды, что её кто-то увидит, кроме мужа и сына Берил. Но как-то картины художницы-домохозяйки увидел хозяин местной антикварной лавки. И сразу же решил устроить персональную выставку, и картины были раскуплены практически моментально.

Ценители искусства по праву оценили стиль Берил Кук -–сатиричный, полный природного юмора и при этом доброжелательный с трогательной комичностью повседневной жизни. Шаловливые герои её картин не следуют никакой линии партии, не проповедуют никакой философии, они просто живут насыщенной счастливой жизнью.

Берил Кук - художница, которая всегда на позитиве.

Берил Кук — художница, которая всегда на позитиве.

Разумеется, искусствоведы и художественная общественность никогда так и не признали ее незатейливое искусство. Но этот факт не помешал ей стать одной из самых популярных и любимых художниц в Англии. Поклонники творчества художницы добились, чтобы ее работы приобрел престижный Лондонский музей современного искусства Тейт. В 1994 году Берил Кук получила награду «Самый продаваемый художник». В 1995 году Берил Кук была награждена Орденом Британской империи. Кстати, Берил посчитала нескромным отправиться на официальную церемонию, и награду доставили в её дом в Плимут только через год.

Культовая английская художница Берил Кук.

Культовая английская художница Берил Кук.

Художественный критик лондонской газеты "Ивнинг Стандард" написал: «Берил Кук во многих отношениях — это самое замечательное, что случилось в британской живописи за многие годы: она обладает откровенностью, которую живопись, кажется, почти растеряла в процессе осовременивания».

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/280622/53642/

30.06.2022 - Posted by | Креатив...

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