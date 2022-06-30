Как скабрезные картины скромной домохозяйки, которая стала художницей в 38 лет, покорили Англию

Когда в 81 год художница Берил Кук ушла в мир иной, в некрологах британской прессы недоумевали: как эта скромная почтенная леди могла писать такие скабрезные картины? Впрочем, когда ей задавали этот вопрос при жизни, она и сама не знала, отвечая: «Я не знаю, как получаются мои картины, они просто такие. Они существуют, но хоть убей, я не могу их объяснить».

Застенчивая и скоромная домохозяйка Берил Кук сама себя художницей никогда не считала. Она-то рисовать начала только в 38 лет, когда супруг подарил ей на день рождения детский набор для рисования с масляными красками. Она и после этого продолжала помогать ему с делами в гостевом доме, который они купили. Но у неё появилось новое увлечение – делать зарисовки в дешёвых пабах и ресторанчиках, в которых они часто засиживались по вечерам.

Очаровательные толстушки Берил Кук.

Супруги Кук жили в портовом Плимуте, где не было недостатка в разбитных женщинах и весёлых моряках, которые брали от жизни всё. Берил, приходя в ресторан, прятала под столом свой блокнот, и незаметно для всех делала там наброски – подсмотренные сюжеты – чтобы дома писать по ним картины. И конечно, она не думала ни о какой художественной ценности своих произведений.

Сюжеты для своих картин Берил Кук брала из реальной жизни.

Сюжеты для своих картин Берил Кук брала из реальной жизни.

В приморском Плимуте, где они прожили большую часть жизни, ей нравились разбитные портовые женщины и веселые моряки, которые никогда не отказывали себе в удовольствиях. Она прятала под столом свой заветный блокнот, занося в него подсмотренные сюжеты, чтобы дома запечатлеть их как умела в ярких картинах, совершенно не думая об их художественноӗ ценности.

Яркие, трогательные и сатирические картины Берил Кук.

Коллекция ей неунывающих толстушек пополнялась и пополнялась без надежды, что её кто-то увидит, кроме мужа и сына Берил. Но как-то картины художницы-домохозяйки увидел хозяин местной антикварной лавки. И сразу же решил устроить персональную выставку, и картины были раскуплены практически моментально.

Ценители искусства по праву оценили стиль Берил Кук -–сатиричный, полный природного юмора и при этом доброжелательный с трогательной комичностью повседневной жизни. Шаловливые герои её картин не следуют никакой линии партии, не проповедуют никакой философии, они просто живут насыщенной счастливой жизнью.

Берил Кук — художница, которая всегда на позитиве.

Разумеется, искусствоведы и художественная общественность никогда так и не признали ее незатейливое искусство. Но этот факт не помешал ей стать одной из самых популярных и любимых художниц в Англии. Поклонники творчества художницы добились, чтобы ее работы приобрел престижный Лондонский музей современного искусства Тейт. В 1994 году Берил Кук получила награду «Самый продаваемый художник». В 1995 году Берил Кук была награждена Орденом Британской империи. Кстати, Берил посчитала нескромным отправиться на официальную церемонию, и награду доставили в её дом в Плимут только через год.

Культовая английская художница Берил Кук.

Художественный критик лондонской газеты "Ивнинг Стандард" написал: «Берил Кук во многих отношениях — это самое замечательное, что случилось в британской живописи за многие годы: она обладает откровенностью, которую живопись, кажется, почти растеряла в процессе осовременивания».

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/280622/53642/