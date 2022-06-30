Как в СССР появились автоматы с газировкой и почему в народе их называли «сифилизаторы»

Люди, которые жили во времена СССР прекрасно помнят автоматы с газировкой, которые можно было увидеть на улицах городов. Положишь одну копеечку — получишь обычную воду с газом. Отдашь три копейки — и автомат бросит в стакан с водой порцию вкусного сиропа. Не все пили водичку из уличных автоматов, а некоторые вообще обходили их за версту. Читайте в материале, почему многие боялись утолять жажду, используя автоматизированные устройства.

Изобретение Агрошкина и как Хрущев внедрил автоматы с газировкой

Автоматы с газировкой устанавливали в людных местах. /Фото: i.pinimg.com

Вендинговые автоматы появились в 18 веке, в Европе. Но в СССР про них не слышали вплоть 1932 года, пока в Ленинграде инженером Агрошкиным не был изобретен сатуратор, раздающий воду с газом.

Его установили в столовой Смольного, где чудо техники и работало некоторое время. Но в массы такие аппараты не были внедрены. Когда в конце пятидесятых годов Хрущёв увидел на выставке достижений в Сокольниках американские агрегаты для автоматической продажи газировки, он был очень впечатлен. И решил, что в СССР тоже должны быть такие «утолители жажды». Дело сдвинулось с мертвой точки.

Появился автомат АТ-114 производства Петровского машиностроительного завода, который был самым распространенным вплоть до 1972 года.

В столице, к примеру, работали не менее десяти тысяч сатураторов.

Автоматы устанавливали в людных местах (кинотеатры, автовокзалы), но функционировали они только в теплое время года. Дети были в восторге от газировки, которую можно было купить без продавца. Тем более, что сиропы предлагались на любой вкус — ситро, дюшес, крем-сода.

«Сифилис за три копейки»

Чтобы не пить из общей посуды, многие носили с собой складные стаканы.

К сожалению, в автоматах использовали многоразовые граненые стаканы. По сути все, кто пользовался этой услугой, пили из одного стакана. Конечно, было предусмотрено специальное устройство для мытья посуды. Оно выдавало струю проточной воды. Но это была всего лишь вода, без намека на моющие средства, к тому же она попадала только внутрь стаканчика.

Существовали правила, согласно которым посуда должна была регулярно мыться кипятком с содой. Но угадать, что только что работник выполнил эту процедуру, было просто невозможно.

Тем не менее, советские граждане продолжали пользоваться вендинговыми автоматами. Многие считали, что в этом нет ничего страшного, и население в СССР здоровое, не то что на загнивающем Западе.

Но большая часть жителей городов боялись заразиться через многоразовую посуду ужасным инфекционным заболеванием, таким как сифилис или герпес.

Слагались даже городские легенды, в которых рассказывалось, что по Москве ходит группа больных венерическими заболеваниями и пьет из автоматов.

В восьмидесятом году распространялись слухи, что в метро обратились к лицам, употреблявшим газированную воду на станции Икс. И что этим несчастным стоит немедленно бежать к врачу.

Люди так плотно связали венерические заболевания и стаканчик с газировкой, что в народе автоматы стали называть «сифилизаторами» или «сифилисом за три копейки». Особенно доставалось иностранцам из стран «третьего мира», их чаще всего обвиняли во всех грехах.

Сегодня нет документальных подтверждений, что кто-то заразился именно таким способом. Но надо признать, что предлагаемая модель действительно была антисанитарной. Чтобы избежать неприятностей, многие носили с собой пластиковые складные стаканы.

Властям, естественно, такая ситуация не нравилась. Потому, к примеру, в моделях АТ-100 (выпускались в середине шестидесятых годов) использовались сменные бумажные стаканы — их один автоматизированный продавец вмещал 1200 штук. Но в Советском союзе не было налажено производство такой посуды. А заграничные отличались высокой ценой.

Кроме того, воду для газирования не подвергали кипячению и не фильтровали. Сейчас такое представить трудно. Остатки сиропа, который мог закапать автомат, привлекали ос и пчел. Нередко насекомые нападали на людей, которые остановились попить водички.

Как граждане умудрялись пить газировку бесплатно и сдача в металлолом в 90 годы

Эпоха автоматов с газировкой закончилась в девяностые годы. /Фото: i2.wp.com

Автоматы с газировкой были очень выгодны экономически. Нет продавца — нет заработной платы. Но зато возникали иные проблемы. Предприимчивые граждане стали вытачивать шайбы, копирующие монеты и с легким сердцем использовали их для оплаты.

Был еще один способ: монета крепилась к прочной леске и в результате ее можно было использовать множество раз. А те, кому было лень напрягаться, пользовались радикальным методом: как можно сильнее ударяли по автомату, который в ответ наливал воду. Понятно, что аппараты постоянно ломались.

Воришки с радостью растаскивали стаканы, а на улицах оставались железные «продавцы», которым некуда было наливать воду. Иногда этим занимались пьяницы, которым хотелось выпить прямо на улице. Чтобы сохранить посуду, стали крепить ее к автомату специальной цепочкой. Это было неудобно и нелепо.

Рассказывают, что помощник Горбачева Шарапов приехал в Ялту в 1985 году и решил воспользоваться автоматической торговлей, чтобы утолить жажду. Автоматы были везде, а вот стаканов не наблюдалось.

Генеральный секретарь тут же получил доклад, и в ответ позвонил председателю горисполкома Ялты с приказом немедленно установить посуду во всех аппаратах города. И обязательно одноразовую!

Когда началась антиалкогольная компания, аппараты с газировкой получили невероятную популярность.

Их устанавливали везде, где только можно. Заправляли водой, соком, другими востребованными напитками. Но в СССР разразился экономический кризис, затем возникла большая инфляция. В результате монеты достоинством 1 и 3 копейки стали просто пшиком. Никакой выгоды, одна морока. Раскрученная вендинговая торговля газировкой постепенно сошла на нет. В девяностые годы почти все аппараты стали металлоломом.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/270622/53625/