Как Бродский-поэт затмил другого Бродского-художника. И почему мы о втором ничего не знаем?

КАК НЕСПРАВЕДЛИВ И СУРОВ ЭТОТ МИР. ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ ПРОШЛОГО ОСТАЮТСЯ ЗАБЫТЫМИ. О НИХ ПРЕДПОЧИТАЮТ НЕ ВСПОМИНАТЬ, ИМ НЕ ПОСВЯЩАЮТ СТРОКИ В СМИ, О НИХ НЕ СНИМАЮТ КИНО. ОДНИМ ИЗ ТАКИХ ЛЮДЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОФАМИЛЕЦ ПОЭТА БРОДСКОГО — ИСААК ИЗРАИЛЕВИЧ БРОДСКИЙ.

Талантливый мастер портретов, художник, живописец, любимый ученик Ильи Репина. Современники нарекли его «красным барином» и «певцом красной власти», «лизоблюдом». Но заслуженно ли? И насколько нелепое сходство с более плодовитым мастером в другой стезе (Иосиф Бродский), смогло затмить наследие художника, обрекая память о нем, как о некой исчезающей и ненужной к познанию личности, столь мимолетной и малозначительной в рамках современной истории искусств?

Между тем, именно Исаак Бродский стал Первым официальным художником СССР.

Самые узнаваемые портреты Ленина и Сталина, и почти всей политической верхушки были написаны рукой мастера. Репродукции портретов вождей печатались на обложках календарей, на плакатах, в учебниках. В Советском Союзе Бродского художника знал каждый, в современной России — он и его творчество забыто.

В доказательство этого утверждения приведу любопытное наблюдение. Есть такой полезные ресурс «Яндекс подбор слов». Очень полезный инструмент для каждого маркетолога и аналитика, позволяющий узнать, сколько людей в месяц ищут ту или иную фразу на просторах Яндекса. Так вот, по запросу «Бродский», мы видим 280 614 показов в месяц, и все эти двести тысяч показов никак не связаны с Бродским — художником.

Если же указать более узкий запрос — «Бродский художник», то число показов едва превышает тысячу. Печальный факт, согласитесь…

Бродский Исаак Израилевич

О биографии художника в Википедии написано скудно и сжато. Лишь несколько важных фактов — Бродский был первым художником, получивший Орден Ленина, а чуть позже и Сталинскую премию. Был другом писателя Горького. На полученную стипендию от Академии художеств путешествовал по Европе. Его репутацию и творчество защищали Репин и Куинджи. С детства мечтал стать профессиональным скрипачом.

Незадолго до смерти, Бродский подарил большую часть своей коллекции (около 230 работ) администрации родного для мастера города Бердянска. Сегодня этот город находится на территории Украины. С сайта музея им. Бродского все его работы удалены. Судьба их неизвестна, как и судьба музея. А это культурное наследие России, в первую очередь, как страны правопреемницы СССР.

Известно также, что последние 15 лет жизни, Исаак Израилевич проживал в Ленинграде, в квартире, подаренной ему советской властью.

Сегодня в доме, близ Михайловского театра, где жил художник открыт музей-квартира. Установлена при входе в музей табличка с надписью:

«В этом доме с 1924 по 1939 год жил и умер известный советский художник Исаак Израилевич Бродский».

Слово «известный», к сожалению, сильно резонирует. Ведь, современному поколению, мы уже выяснили, наследие художника незнакомо. Им не интересуются.

На сайте Википедии художнику Бродскому посвящен самый крупный, и одновременно грустный абзац в его биографии — воспоминание Корнея Чуковского от 1926 года:

«17 февраля «… я взялся писать о Репине и для этого посетил Бродского Исаака Израилевича. Хотел получить от него его воспоминания. Ах, как пышно он живёт — и как нудно! Уже в прихожей висят у него портреты и портретики Ленина, сфабрикованные им по разным ценам, а в столовой — которая и служит ему мастерской — некуда деваться от „расстрела коммунистов в Баку“… И самое ужасное, что таких картин у него несколько дюжин. Тут же на мольбертах холсты, и какие-то мазилки быстро и ловко делают копии с этой картины, а Бродский чуть-чуть поправляет эти копии и ставит на них свою фамилию. Ему заказано 60 одинаковых „расстрелов“ в клубы, сельсоветы и т. д., и он пишет эти картины чужими руками, ставит на них своё имя и живёт припеваючи. Все „расстрелы“ в чёрных рамках. При мне один из копировальщиков получил у него 20 червонцев за пять „расстрелов“. Просил 25 червонцев. Сам Бродский очень мил. …чтобы покупать картины (у него отличная коллекция Врубеля, Малявина, Юрия Репина и пр.), чтобы жить безбедно и пышно, приходится делать „расстрелы“ и фабриковать Ленина, Ленина, Ленина… Примирило меня с ним то, что у него так много репинских реликвий. Бюсты Репина, портреты Репина и проч. И я вспомнил того стройного изящного молодого художника, у которого тоже когда-то была своя неподражаемая музыка — в портретах, в декоративных панно. Его талант ушёл от него вместе с тонкой талией, бледным цветом лица.».

Умер Бродский 14 августа 1939 года в Ленинграде. В 1940 году посмертно вышла книга «Мой творческий путь», под авторством самого Исаака Бродского. Она доступна в Интернете — скачать ее может каждый.

Вот практически и все, что мы знаем об одном из самых близких к руководству «страны советов» человеке. Об одном из самых известных художников советской эпохи.

И прежде чем мы перейдем к самым известным работам мастера, вспоминается еще один грустный факт. Весьма нашумевший в свое время. Речь о картине «Аллея парка». Более подробно об этом мы писали здесь: «Загадки Бродского: как советский парк превратился в римский»

САМЫЕ ЯРКИЕ РАБОТЫ ИСААКА БРОДСКОГО

Исаак Бродский. «Расстрел 26 бакинских комиссаров», 1925 Исаак Бродский. «Первомайская демонстрация на Проспекте 25 Октября», 1934

Обратите внимание и только представьте, сколько времени у мастера ушло на прорисовку всех персонажей…

Исаак Бродский. «Выступление В. И. Ленина на митинге рабочих Путиловского завода в мае 1917 года», 1929 Исаак Бродский. «Аллея парка», 1930

Исаак Бродский считался одним из самых талантливых портретистов своего времени, за счет реалистичного переноса живого человека на холст.

Портрет И.В. Сталина, 1933 Владимир Ильич Ленин в Смольном, 1930 Портрет Климента Ворошилова в кабинете, 1929 Устала. Журнал «Леший», 1906 Зима, 1919 Псков. Ветлы, 1913

Источник: https://moiarussia.ru/kak-brodskij-poet-zatmil-drugogo-brodskogo-hudozhnika-i-pochemu-my-o-vtorom-nichego-ne-znaem/