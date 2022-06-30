Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Животные в фотографиях

Животные в фотографиях

Жизнь самых интересных животных из разных уголков мира.

На границе двух миров. (Фото Lewis Jefferies):

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Детеныши синих птиц просят больше еды. (Фото Robert F. Bukaty):

Детеныши синих птиц просят больше еды

Гигантская медуза в заливе Петра Великого Японского моря, Приморский край. (Фото Yuri Smityuk):

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Лиса среди колокольчиков в Нью-Форесте, Хэмпшир, Великобритания. (Фото Annette Gregory):

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Оливковая морская змея у побережья Великобритании. (Фото Jack Breedon):

Оливковая морская змея у побережья Великобритании

Недавно появившиеся зеленые игуаны отдыхают на ветке террариума в змеином парке в Ченнаи. (Фото Arun Sankar):

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Гусята отдыхают под крыльями родителей в парке Сент-Джеймс в Лондоне, Англия. (Фото Dan Kitwood):

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Вид морских лучепёрых рыб из семейства игловых. От близкородственных морских коньков отличается многочисленными шипами на голове и разветвлёнными лентовидными придатками на теле, похожими на водные растения, среди зарослей которых этот вид обитает. (Фото Angel Medina G.):

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Семейные разборки в Национальном парке Большого Крюгера. (Фото Robert Prehn):

Семейные разборки в Национальном парке Большого Крюгера

Фестиваль ловцов змей — ежегодный фестиваль в Кокулло, Италия, в честь святого Доминика, покровителя, защищающего от укусов змей и зубной боли. (Фото Antonio Masiello):

Фестиваль ловцов змей

Разнообразие флуоресцентных кораллов. (Фото Lynne Sladky):

Разнообразие флуоресцентных кораллов

Маленькие попугайчики в Димапуре, Индия. (Фото Caisii Mao):

Маленькие попугайчики в Димапуре, Индия

Рыбная сова Блэкистона. Считается некоторыми учеными самым крупным видом сов. (Фото JIJI Press):

Рыбная сова Блэкистона

Бычок-паганель — вид мелких прибрежных рыб из семейства бычковые (Gobiidae), обитающих в Атлантических водах от Шотландии до Сенегала. (Фото Ibrahim Chalhoub):

Бычок-паганель

Прогулка на пляже Леди Бэй в Уоррнамбуле, Австралия. (Фото Vince Caligiuri):

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Ягненок осматривает кусты в заливе Сент-Остелл, Корнуолл, Англия. (Фото Tom Nicholson):

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Медвежонка «Хакван» кормит молоком из бутылок сотрудник реабилитационного центра в Ване, Турция. (Фото Mesut Varol):

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Мужчина держит стервятника перед выпуском на волю в Ване, Турция. (Фото Ozkan Bilgin):

Мужчина держит стервятника перед выпуском на волю в Ване, Турция

Гусь с хозяином пришли за продуктами в супермаркет в Анкаре, Турция. (Фото Evrim Aydin):

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Коноплянка — вид певчих воробьиных птиц. (Фото Dan Kitwood):

Коноплянка — вид певчих воробьиных птиц

Источник: https://loveopium.ru/zhivotnye-2/zhivotnye-v-fotografiyax-132.html

30.06.2022 - Posted by | Животные

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