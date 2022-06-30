Животные в фотографиях
Жизнь самых интересных животных из разных уголков мира.
На границе двух миров. (Фото Lewis Jefferies):
Детеныши синих птиц просят больше еды. (Фото Robert F. Bukaty):
Гигантская медуза в заливе Петра Великого Японского моря, Приморский край. (Фото Yuri Smityuk):
Лиса среди колокольчиков в Нью-Форесте, Хэмпшир, Великобритания. (Фото Annette Gregory):
Оливковая морская змея у побережья Великобритании. (Фото Jack Breedon):
Недавно появившиеся зеленые игуаны отдыхают на ветке террариума в змеином парке в Ченнаи. (Фото Arun Sankar):
Гусята отдыхают под крыльями родителей в парке Сент-Джеймс в Лондоне, Англия. (Фото Dan Kitwood):
Вид морских лучепёрых рыб из семейства игловых. От близкородственных морских коньков отличается многочисленными шипами на голове и разветвлёнными лентовидными придатками на теле, похожими на водные растения, среди зарослей которых этот вид обитает. (Фото Angel Medina G.):
Семейные разборки в Национальном парке Большого Крюгера. (Фото Robert Prehn):
Фестиваль ловцов змей — ежегодный фестиваль в Кокулло, Италия, в честь святого Доминика, покровителя, защищающего от укусов змей и зубной боли. (Фото Antonio Masiello):
Разнообразие флуоресцентных кораллов. (Фото Lynne Sladky):
Маленькие попугайчики в Димапуре, Индия. (Фото Caisii Mao):
Рыбная сова Блэкистона. Считается некоторыми учеными самым крупным видом сов. (Фото JIJI Press):
Бычок-паганель — вид мелких прибрежных рыб из семейства бычковые (Gobiidae), обитающих в Атлантических водах от Шотландии до Сенегала. (Фото Ibrahim Chalhoub):
Прогулка на пляже Леди Бэй в Уоррнамбуле, Австралия. (Фото Vince Caligiuri):
Ягненок осматривает кусты в заливе Сент-Остелл, Корнуолл, Англия. (Фото Tom Nicholson):
Медвежонка «Хакван» кормит молоком из бутылок сотрудник реабилитационного центра в Ване, Турция. (Фото Mesut Varol):
Мужчина держит стервятника перед выпуском на волю в Ване, Турция. (Фото Ozkan Bilgin):
Гусь с хозяином пришли за продуктами в супермаркет в Анкаре, Турция. (Фото Evrim Aydin):
Коноплянка — вид певчих воробьиных птиц. (Фото Dan Kitwood):
Источник: https://loveopium.ru/zhivotnye-2/zhivotnye-v-fotografiyax-132.html
Комментариев нет.
-
Архивы
- Июнь 2022 (77)
- Май 2022 (65)
- Апрель 2022 (109)
- Март 2022 (97)
- Февраль 2022 (98)
- Январь 2022 (106)
- Декабрь 2021 (136)
- Ноябрь 2021 (91)
- Октябрь 2021 (92)
- Сентябрь 2021 (52)
- Август 2021 (41)
- Июль 2021 (27)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий