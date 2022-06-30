Животные в фотографиях

Жизнь самых интересных животных из разных уголков мира.

На границе двух миров. (Фото Lewis Jefferies):

Детеныши синих птиц просят больше еды. (Фото Robert F. Bukaty):

Гигантская медуза в заливе Петра Великого Японского моря, Приморский край. (Фото Yuri Smityuk):

Лиса среди колокольчиков в Нью-Форесте, Хэмпшир, Великобритания. (Фото Annette Gregory):

Оливковая морская змея у побережья Великобритании. (Фото Jack Breedon):

Недавно появившиеся зеленые игуаны отдыхают на ветке террариума в змеином парке в Ченнаи. (Фото Arun Sankar):

Гусята отдыхают под крыльями родителей в парке Сент-Джеймс в Лондоне, Англия. (Фото Dan Kitwood):

Вид морских лучепёрых рыб из семейства игловых. От близкородственных морских коньков отличается многочисленными шипами на голове и разветвлёнными лентовидными придатками на теле, похожими на водные растения, среди зарослей которых этот вид обитает. (Фото Angel Medina G.):

Семейные разборки в Национальном парке Большого Крюгера. (Фото Robert Prehn):

Фестиваль ловцов змей — ежегодный фестиваль в Кокулло, Италия, в честь святого Доминика, покровителя, защищающего от укусов змей и зубной боли. (Фото Antonio Masiello):

Разнообразие флуоресцентных кораллов. (Фото Lynne Sladky):

Маленькие попугайчики в Димапуре, Индия. (Фото Caisii Mao):

Рыбная сова Блэкистона. Считается некоторыми учеными самым крупным видом сов. (Фото JIJI Press):

Бычок-паганель — вид мелких прибрежных рыб из семейства бычковые (Gobiidae), обитающих в Атлантических водах от Шотландии до Сенегала. (Фото Ibrahim Chalhoub):

Прогулка на пляже Леди Бэй в Уоррнамбуле, Австралия. (Фото Vince Caligiuri):

Ягненок осматривает кусты в заливе Сент-Остелл, Корнуолл, Англия. (Фото Tom Nicholson):

Медвежонка «Хакван» кормит молоком из бутылок сотрудник реабилитационного центра в Ване, Турция. (Фото Mesut Varol):

Мужчина держит стервятника перед выпуском на волю в Ване, Турция. (Фото Ozkan Bilgin):

Гусь с хозяином пришли за продуктами в супермаркет в Анкаре, Турция. (Фото Evrim Aydin):

Коноплянка — вид певчих воробьиных птиц. (Фото Dan Kitwood):

Источник: https://loveopium.ru/zhivotnye-2/zhivotnye-v-fotografiyax-132.html