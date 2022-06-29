Подборка ещё 10 потрясающих мест планеты, которые обязательно нужно увидеть своими глазами
Сегодня мы с вами увидим драконий храм, фиолетовый японский парк, выосченную водную горку, при одном взгляде на которую захватывает дух, и многое другое!
Одна из первых высоток в Нью-Йорке высотой 160 метров. Удивительно, но у этого здания нет окон
Самая высокая водная горка под названием «Verrückt»
Соляные горы в Иране
«Башня дьявола» в США
Мадаин-Салих в пустыне Саудовской Аравии
Драконий храм в Таиланде
Мост в немецкой деревне Кромлау
Церковь Лас-Лахас в Колумбии
Подземная река в Рио секрето Ривьера-Майя
Парк Такиноуэ, Япония
Источник: https://otdyhturista.ru/2022/06/21/podborka-eshhyo-10-potryasayushhix-mest-planety-kotorye-obyazatelno-nuzhno-uvidet-svoimi-glazami/
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