Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Подборка ещё 10 потрясающих мест планеты, которые обязательно нужно увидеть своими глазами

Сегодня мы с вами увидим драконий храм, фиолетовый японский парк, выосченную водную горку, при одном взгляде на которую захватывает дух, и многое другое!

Одна из первых высоток в Нью-Йорке высотой 160 метров. Удивительно, но у этого здания нет окон

Самая высокая водная горка под названием «Verrückt»

Соляные горы в Иране

«Башня дьявола» в США

Мадаин-Салих в пустыне Саудовской Аравии

Драконий храм в Таиланде

Мост в немецкой деревне Кромлау

Церковь Лас-Лахас в Колумбии

Подземная река в Рио секрето Ривьера-Майя

Парк Такиноуэ, Япония

Источник: https://otdyhturista.ru/2022/06/21/podborka-eshhyo-10-potryasayushhix-mest-planety-kotorye-obyazatelno-nuzhno-uvidet-svoimi-glazami/

29.06.2022 - Posted by | Путешествия..., архитектура....

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