Павловские куры: Наша курочка, что стала родоначальницей многих европейских пород. Выносливая и красивая рябушка выглядит, как из сказки

Эти милые создания, в отличие от собак Павлова, в экспериментах не участвовали. А вот в направленной селекции — очень даже, благодаря чему сейчас они выглядят как Киркоров в стиле панк. Да и в характере у них есть что-то от эпатажных знаменитостей — цену они себе знают точно.

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Как и некоторые российские звёзды, павловские куры появились где-то в глубинке страны, примерно в 17 веке. Где точно и когда, установить уже не получится — достоверных записей нет, потому как внимания на отечественных селекционеров тогда мало кто обращал. Известно только, что впервые на птичьи выставки породу привозили из села, а ныне города Павлова, что около Нижнего Новгорода, поэтому птицы стали называться павловскими.

Я зимой примерно такие же меховые штанишки ношу, как у этой курочки.

Время шло, а популярность неординарной курочки росла. Её стали разводить не только на родине, но и за её пределами. Именно наша порода стала родоначальницей многих европейских хохлатых кур — это подтверждают некоторые рецессивные признаки и генетические особенности зарубежных квочек.

Чего улыбаешься? Не вижу ничего смешного.

Знаменитыми пернатые стали благодаря двум качествам — красоте и неприхотливости. Павловские куры довольно малы: петушки растут максимум до 3 кило, рябушки и того меньше. Зато перьев у них на целого бройлера! Пучки «растительности» торчат буквально отовсюду — на хвосте, голове, ногах. Такая пушистость — не прикола ради и не забавы для. Плотный перьевой покров защищает несушек даже от сильных морозов и ветров. Так что птица хоть и декоративная, но весьма выносливая.

Павловские курицы есть двух окрасов: золотистые и серебристые. Но вне зависимости от цвета, выглядят они бомбезно!

А вот характер у пернатых с замашками. Павловские куры — прекрасные наседки и квочки, но вот петухи у них задиры и драчуны. Причём устраивать бои они могут даже с птицей больше них. Да и резкие движения владельцев могут спровоцировать пернатых.

А сейчас я спою вам свой главный хит под названием «Кукареку»!

В наши дни этих квочек заводят скорее как украшение двора, так как для получения яиц и мяса порода не рентабельна. В среднем курочка откладывает 90-150 яиц в год, а чистого мясца с одной тушки будет кот наплакал. Поэтому парочка яиц на омлет от этих кур — скорее приятный бонус, чем цель разведения.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/knigajivotih/pavlovskie-kury-nasha-kurochka-chto-stala-rodonachalnicei-mnogih-evropeiskih-porod-vynoslivaia-i-krasivaia-riabushka-vygliadit-kak-iz-skazki-62b768fd3d5213170357f631?&