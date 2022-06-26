Эти типично русские вещи на самом деле не русские

Правда ли, что первые валенки были обнаружены с персидскими артефактами в древнем пазырыкском могильнике? Почему валенки появились в России только к концу 18 века? Мы раскрываем происхождение самых знаковых предметов России.

1. Что-то очень похожее на русские валенки носили древние горцы Алтая. Это открытие археологи сделали почти 30 лет назад при раскопках плато Укок в Горном Алтае. В вечной мерзлоте сохранились кочевнические погребальные комплексы пазырыкской культуры, датируемые IV–III веками до нашей эры.

2. Кокошник имеет три предполагаемых места происхождения. По одной из версий, головной убор был завезен на Русь из Византии. Считается, что царственные дочери русских княжеств очень любили византийские тиары во времена повышенного религиозного и культурного обмена.

3. Знаменитая бело-голубая расписная гжельская керамика впервые появилась в России во времена Петра Великого. Как и остальные европейские заимствования царя, этот кобальтово-синий орнамент был вдохновлен голландским делфтским синим — особым стилем глазурованной фаянса, производимым мастерами из города Делфт в Голландии.

4. Культовый принт, известный как огурец, пейсли и бута, является очень древним узором. Считается, что он возник в начале первого тысячелетия в древней Сасанидской империи. Также известная как Неоперсидская империя, теперь она включает в себя современные Ирак и Иран. Орнамент распространился по торговым путям в Индию, Восточную Азию и Африку, достигнув Европы только в 17 веке с вернувшимися британскими колонизаторами.

5. Это еще один предмет, корни которого можно проследить до курганов на плато Укок. В ходе тех же раскопок был обнаружен остроконечный войлочный шлем, украшенный фигуркой в виде птичьей головы с завязанными ушками.

Источник: https://fullpicture.ru/istoriya/eti-tipichno-russkie-veshhi-na-samom-dele-ne-russkie.html