Что скрывают тайные земли между Мексикой и Америкой: Секрет Оазисамерики

Большинство никогда не слышали о таком понятии, как Оазисамерика. Этот таинственный регион находится между мексиканскими и американскими землями. Термин этот относительно новый. Интересно, что это место скрывает в себе некую тайну. В 1695 году, ничем не примечательном в истории, скорее, похожим на другие, тут всерьёз ожидали конца света. Где-то в мире всё также шли войны и рождались диктаторы, здесь же не без оснований ожидали Апокалипсиса. Какие же у древних были на то причины и что в итоге произошло — далее в обзоре.

Почему Оазисамерика?

На самом деле в ожидании конца света нет ничего экстраординарного. Ведь подобные верования об установлении конечной даты глобального существования есть во многих культурах. В данном случае определяющим является географический аспект, ведь Оазисамерика — термин относительно молодой. В употребление его ввёл Пауль Кирхгоф, немецкий философ, этнолог и антрополог. Он всю свою жизнь посвятил исследованиям коренных американских народов.

Термин Оазисамерика ввёл Пауль Кирхгоф.

Учёный изучал археологические находки в Мексике, Гватемале, Сальвадоре, Белизе, Гондурасе, Никарагуа и Коста-Рике. В ходе работы он выявил общность культурных элементов. Позже специалист расширил концептуальную терминологию, добавив две другие культурные области: Аридоамерику, которая охватывает южную Мексику и западную часть Центральной Америки, а также Оазисамерику.

Американские археологи называют Оазисамерику Большим Юго-Западом. Это регион, расположенный в Северной Америке, который простирается от Скалистых гор до Западной Сьерра-Мадре, между Калифорнийским заливом на западе и долиной Рио-Гранде на Востоке. Так, на юго-восточной территории нынешних США (штаты Аризона, Юта, Нью-Мексико, Колорадо, Невада и Калифорния) и северной Мексики (штаты Чиуауа, Сонора и Нижняя Калифорния).

Люди охотно заселяли эти земли.

Это плодородный район, характеризующийся широкими и сухими равнинами, как часть Аридоамерики. Только местность щедро орошается такими реками, как Яки, Колорадо, Касас-Грандес, Хила или Майо. Кроме того, здесь было множество озёр. Некоторые из них давно исчезли, но многие сохранились по сей день. Поэтому несмотря на суровый климат здешних мест, здесь отлично было развито земледелие и люди с удовольствием заселяли эти прекрасные земли. Чем не оазис?

Земледелие родом из Мезоамерики

Местные жители поддерживали тесные торговые связи с Мезоамерикой. Они поставляли туда бирюзу — минерал, который весьма ценился в те времена и служил украшением многих предметов роскоши. Взамен местные получали семена различных культур и методы их выращивания. О столь тесных связях свидетельствуют раскопки Пакиме. Это район в Касас-Грандес, штат Чиуауа, с глинобитными постройками, построенный между 8 и 15 веками нашей эры. Здесь было найдено множество артефактов. Среди них различные ритуальные предметы мезоамериканских религий, а также скелеты ара, тропических птиц из джунглей Юкатана.

Археологическая зона Пакиме.

Историческая хронология Оазисамерики начинается лишь спустя два тысячелетия после разделения Мезоамерики и Аридоамерики. Подтверждают эту научную теорию датировки останков кукурузы.

Возраст таинственных земель

Первые люди, учёные именуют эту группу палеоиндейцами, поселились здесь около десяти-двенадцати тысяч лет назад. Исходя из археологических находок, сначала они занимались лишь охотой и рыболовлей. Позже начали практиковать сельское хозяйство. Выращивали в основном кукурузу, бобы, тыквы. Селились в пещерах или вырезали жилища в скалах. Стадии развития Оазисамерики включают в себя три основных поселения: Анасази (Anasazi), Хохокам (Hohokam) и Моголлон (Mogollón).

Карта Оазисамерики, показывающая расширение трёх основных культур.

Первый, самый северный и ныне переименованный в Ancestral Pueblos, процветал в районе Четырёх Углов. Это название местность получила в честь того, что здесь встречаются штаты Юта, Аризона, Колорадо и Нью-Мексико. Издревле эти области изобиловали можжевельником, тут жили древние предки сегодняшних пуэбло. Это были племена индейцев зуньи, хопи, тива, навахо. Область вполне процветала вплоть до испанского завоевания в середине 16 века.

Анасази строили жилища в скалах.

Упадок из-за разделения

Самыми главными образчиками мастерства анасази были гончарные изделия и внушительная архитектура. Тут строили каменные дома высотой до пяти этажей! Все селения были построены в скалах, что давало отличные оборонительные результаты и было снабжено весьма продвинутыми ирригационными системами. Постоянные засухи в этом районе провоцировали его упадок. Усугублялось положение тем, что разные племена жили слишком обособленно друг от друга. У них были коренные этнические отличия. Именно это в итоге и сыграло на руку завоевателям.

Иногда здания достигали пяти этажей в высоту.

Хохокам жили в районе, который испанцы называли Пимерия Альта, к югу от пустыни Сонора, между реками Хила и Колорадо. Трудная среда обитания с небольшим количеством осадков и высокими температурами вынудила их построить обширную ирригационную систему, направляющую эти русла рек, благодаря которой они могли заниматься сельским хозяйством и получать два урожая вгод. Была ли их культура коренной или результатом эмиграции из более южных земель, неизвестно, но она возникла между III и IV веками до нашей эры и поддерживала торговые отношения с Мезоамерикой. Поселения у них были меньше, чем у анасази. Часто их строили полуподземными. В этой местности это отлично спасало от дневного зноя.

Петроглифы Хохокам в Рок-Петроглиф (Аризона).

Самым южным районом Оазисамерики был Моголлон, расположенный между Аризоной и Нью-Мексико. Его история несколько запутана с хронологической точки зрения, поскольку обычно её делят на два основных этапа: ранний (500 г. до н.э. – 1000 г. н.э.) и поздний (примерно до 1540 г. н.э.). В позднем периоде моголлонцы достигли пика своего великолепия благодаря торговле с Мезоамерикой и влиянию анасази. Они подражали их архитектуре. В основном этот расцвет был сосредоточен на культуре пакиме, которую некоторые считают отдельной областью, с центром в Западной Сьерра-Мадре. Самый крупный город которой — это Каса-Гранде.

Хронологическая диаграмма развития Оазисамерики.

Позже моголлонцы смешались с анасази. Память о них сохранилась в археологических руинах пустыни Хила, долине реки Мимбрес и резервуарах Уэко, особенно в красочной керамике, которую они изготовляли. Их изделия всегда были украшены фигуративными мотивами вместо обычных геометрических.

Обычно узоры были геометрическими.

Ритуальные предметы моголлонцев, датируемые между 14 и 15 веками.

Почему 1695?

К этим трём великим культурам нужно добавить три менее развитых. В них входили селения Фремонта, Юты, некоторых частей Невады, Айдахо и Колорадо. Иногда их ошибочно причисляют к анасази. Оазис американских народов начал приходить в упадок задолго до прихода первых испанцев. Возможно, эта заключительная фаза привела их к убеждению, что конец их мира наступит в день, который по григорианскому календарю совпадает с 1695 годом. Весьма и весьма любопытное совпадение. Ведь именно в этот год, в Аризоне вспыхнуло великое восстание против правления Карлоса II в вице-королевстве Новой Испании. Бунтовали индейцы и до этого, но этот бунт стал самым кровавым.

Испанцы присваивали всё больше территорий коренных народов. Здесь селились переселенцы и начинали заниматься горнодобывающей и скотоводческой деятельностью. Всё это не нравилось местным. Недовольство копилось годами. Индейцы очень враждебно относились к евангелизации. Священники часто становились жертвами. Их убивали или превращали в рабов. В результате, репрессии со стороны испанцев ужесточались.

Индейцы пуэбло сбрасывают миссионера со скалы.

К году предполагаемого Апокалипсиса регион погрузился в ужасную кровопролитную войну. Многие коренные жители были убиты или бежали к другим племенам. В итоге в новый век Оазисамерика вошла значительно опустевшей, но в относительном спокойствии. Власти вице-королевства изменили свою политику, начав сближение и правовую защиту индейцев в суде через представителей общественности. От принудительной евангелизации отказались, но все языческие религиозные ритуалы всё равно остались под запретом.

Шло время, правители менялись. Законы то смягчались, то ужесточались. В результате регион ещё не раз сотрясали восстания. Возможно, конец света в глобальном понятии не наступил, но расцвет остался далеко позади. Сегодня всё это лишь руины, археологические артефакты и исторические хроники…

Основные археологические памятники культур Оазисамерики.

История южно-американского континента изобилует в основном рассказами об инках и испанских конкистадорах. У региона же есть более древнее и славное прошлое.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/240622/53603/