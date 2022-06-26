Скульптуры в дендрарии Мортона от южноафриканского художника Дэниеля Попперв

Южноафриканский художник Дэниел Поппер расширяет свою коллекцию скульптур в дендрарии Мортона. Его выставка Человек+Природа демонстрируется в дендрарии площадью 1700 акров с 2021 года и будет открыта до 2023 года. На момент открытия Поппер уже стал крупнейшей выставкой за всю историю. Поппер добавил еще три скульптуры, в результате чего общее количество работ достигло восьми.

Три новые скульптуры являются продолжением цели Поппера — внушать благоговение, соединяя людей и деревья. Это благородное предложение следует за работой Мортонского дендрария по содействию росту деревьев и информированию общественности об их важности. И вполне уместно, что скульптуры должны прибыть в 2022 году, когда дендрарию исполняется столетие. На самом деле, самая маленькая из трех новых скульптур Поппера была создана, чтобы отпраздновать это особое событие.

Эта скульптура под названием «Гинкго» станет прекрасным приветствием для гостей. В этом произведении женское лицо, похожее на маску, обрамлено листьями гинкго, что прекрасно изображает разнообразие деревьев, произрастающих на участке. Учитывая любовь основателя Джея Мортона к этому благородному дереву, вполне уместно использовать его в скульптуре, посвященной долголетию дендрария. На территории было посажено много деревьев гинкго, и в настоящее время в коллекции насчитывается 15 сортов и 77 экземпляров.

Источник: danielpopper.com

Источник: https://animalworld.com.ua/news/skulptury-v-dendrarii-mortona-ot-juzhnoafrikanskogo-khudozhnika-denijelja-popperv