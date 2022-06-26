Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Последствия непогоды в Сочи….. \ Землетрясение в Афганистане

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В Сочи с 22 по 25 июня действует штормовое предупреждение. В Лазаревском районе реки вышли из берегов. Два легковых автомобиля смыло потоком воды в акваторию Черного моря.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/5872/60730

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Землетрясение в Афганистане

Разрушительное землетрясение магнитудой 6,1 произошло в ночь на 22 июня в центральном регионе Афганистана. По меньшей мере, 1000 человек погибли и еще как минимум 1500 получили ранения. Не исключено, что эти цифры будут расти.

Землетрясение произошло в среду в двух провинциях Афганистана, Пактике и Хосте

Землетрясение произошло в среду в двух провинциях Афганистана, Пактике и Хосте

Фото: EPA/Vostock-photo

Кабинет министров контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) провел экстренное заседание в связи с землетрясением.

Кабинет министров контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) провел экстренное заседание в связи с землетрясением.

Фото: EPA/Vostock-photo

Правительство поручило соответствующим ведомствам направить в район группы экстренной помощи. Были также приняты меры по оказанию денежной помощи родным погибших и лечению раненых

Правительство поручило соответствующим ведомствам направить в район группы экстренной помощи. Были также приняты меры по оказанию денежной помощи родным погибших и лечению раненых

Фото: EPA/Vostock-photo

Землетрясение произошло ночью. В уезде Гаян провинции Пактика была полностью разрушена деревня, много жертв в селе Дандаки уезда Шпор провинции Хост.

Землетрясение произошло ночью. В уезде Гаян провинции Пактика была полностью разрушена деревня, много жертв в селе Дандаки уезда Шпор провинции Хост.

Фото: EPA/Vostock-photo

Кабинет министров распорядился использовать весь имеющийся воздушный и наземный транспорт для доставки пострадавшим продовольствия, одежды, медикаментов и других предметов первой необходимости, а также перевозки раненых.

Кабинет министров распорядился использовать весь имеющийся воздушный и наземный транспорт для доставки пострадавшим продовольствия, одежды, медикаментов и других предметов первой необходимости, а также перевозки раненых.

Фото: EPA/Vostock-photo

Землетрясение было зарегистрировано на глубине 10 км, его толчки ощущались в соседних провинциях, включая афганскую столицу Кабул, а также в Пакистане и Индии.

Землетрясение было зарегистрировано на глубине 10 км, его толчки ощущались в соседних провинциях, включая афганскую столицу Кабул, а также в Пакистане и Индии.

Фото: EPA/Vostock-photo

По состоянию на утро 23 июня количество жертв превысило тысячу человек, пострадавших более полутора тысяч

По состоянию на утро 23 июня количество жертв превысило тысячу человек, пострадавших более полутора тысяч

Фото: EPA/Vostock-photo

Источник: https://www.interfax.ru/photo/5868/60692

26.06.2022 - Posted by | Дайджест, Природа...

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