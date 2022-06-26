Последствия непогоды в Сочи….. \ Землетрясение в Афганистане
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
В Сочи с 22 по 25 июня действует штормовое предупреждение. В Лазаревском районе реки вышли из берегов. Два легковых автомобиля смыло потоком воды в акваторию Черного моря.
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Источник: https://www.interfax.ru/photo/5872/60730
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Землетрясение в Афганистане
Разрушительное землетрясение магнитудой 6,1 произошло в ночь на 22 июня в центральном регионе Афганистана. По меньшей мере, 1000 человек погибли и еще как минимум 1500 получили ранения. Не исключено, что эти цифры будут расти.
Землетрясение произошло в среду в двух провинциях Афганистана, Пактике и Хосте
Фото: EPA/Vostock-photo
Кабинет министров контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) провел экстренное заседание в связи с землетрясением.
Фото: EPA/Vostock-photo
Правительство поручило соответствующим ведомствам направить в район группы экстренной помощи. Были также приняты меры по оказанию денежной помощи родным погибших и лечению раненых
Фото: EPA/Vostock-photo
Землетрясение произошло ночью. В уезде Гаян провинции Пактика была полностью разрушена деревня, много жертв в селе Дандаки уезда Шпор провинции Хост.
Фото: EPA/Vostock-photo
Кабинет министров распорядился использовать весь имеющийся воздушный и наземный транспорт для доставки пострадавшим продовольствия, одежды, медикаментов и других предметов первой необходимости, а также перевозки раненых.
Фото: EPA/Vostock-photo
Землетрясение было зарегистрировано на глубине 10 км, его толчки ощущались в соседних провинциях, включая афганскую столицу Кабул, а также в Пакистане и Индии.
Фото: EPA/Vostock-photo
По состоянию на утро 23 июня количество жертв превысило тысячу человек, пострадавших более полутора тысяч
Фото: EPA/Vostock-photo
Источник: https://www.interfax.ru/photo/5868/60692
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