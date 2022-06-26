Патагонская ласка: Ровесница мамонтов из горных пустошей. Малоизвестный хищник Южной Америки

Раньше трава была зеленее, солнце ярче, а климат суше. Так рассуждает патагонская ласка — один из самых неизученных хищников Южной Америки. Пушистый консерватор настолько не приемлет новое, что забрался в горы высотой в 2 километра, лишь бы всё оставалась так, как было.

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Вообще, дедушку патагонскую ласку понять можно. Этот зверёк — ровесник мамонтов. Он топчет землю с самого ледникового периода. Учёные находят его косточки, которым, по некоторым оценкам, более 100 тыс. лет!

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Но ледниковый период закончился, а климат неумолимо менялся. Это дедушке-ласке очень не понравилось. «Хочу, чтобы было как раньше!» — объявил зверь и ушёл в горы. Сейчас ласка обитает на юге Чили и самом западе Аргентины. Воздух тут суше, а зимы — менее холодные. Правда, живности не особо много, но это не важно. Важно то, что всё стабильно и привычно, прямо как тысячелетия назад.

Эх, а помнишь мороженое по 5 копеек?..

Из-за своей дислокации и природной скрытности патагонская ласка остаётся одним из самых неизученных хищников Южной Америки. Ведь образ жизни у зверька тоже дедовский: большую часть года, помимо сезона размножения, он пребывает в гордом одиночестве, а вылазки совершает исключительно по ночам.

Нет, шипку я не курю, но и солнце мне без надобности! Короче, не буду я выходить из комнаты, отстаньте!

Как и любой представитель куньих, патагонская ласка — отбитый на всю голову охотник. И это при том, что зверёк не блещет размерами: его максимум — 30 сантиметров. Но в этом пушистом комочке столько ярости, что патагонская ласка без труда завалит добычу соразмерную ей, а то и в несколько раз больше себя. Причём ласка достанет добычу из-под земли. Буквально. Длинная гибкая тушка идеально подходит для зондирования нор на наличие в них мясосодержащих обитателей.

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Особенно не повезло туко-туко. Это такие грызуны, живущие в горах Южной Америки. Ласка вероломно приватизирует их жилплощадь. А чтобы хозяева не буянили — хищница их съедает. Идеальный план, надёжный как швейцарские часы.

Патагонская ласка (крадется).

Ну а если вы загоните патагонскую ласку в угол, она превратиться в пушистую кобру — распушит шерсть на загривке и теле, зашипит. Короче, всеми силами покажет, что она не мелкая милая пуська, а злой и опасный хищник.

Ты похожа на чебурашку, а не на кобру, окстись!

Увы, подробности личной и семейной жизни зверёк наотрез отказывается демонстрировать зоологам. Да и в целом старается не попадаться людям на глаза — биологи до сих пор точно не знают численность вида. Но, может быть, оно и к лучшему? Столько тысячелетий зверь скрывался в горах и делал это более чем успешно.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/knigajivotih/patagonskaia-laska-rovesnica-mamontov-iz-gornyh-pustoshei-maloizvestnyi-hiscnik-iujnoi-ameriki-62b45c61f663bf73490e0a87?&