НОВОСТИ МИРА
Празднование Дня святого Иоанна в испанском Сан-Себастьяне
Фото: EPA/Vostock-photo
Горный тушканчик в турецком Ване
Фото: Mesut Varol/Anadolu Agency via Getty Images
Вид на кальдеру действующего вулкана Горелый в Камчатском крае
Фото: Елена Верещака/ТАСС
Неделя мужской моды в Милане
Фото: EPA/Vostock-photo
Карнавал на острове Тенерифе
Фото: EPA/Vostock-photo
Ленд-арт на трассе Тур де Франс в Дании
Фото: EPA/Vostock-photo
Гран-при Нидерландов по мотоспорту
Фото: EPA/Vostock-photo
Фестиваль Гластонбери 2022
Фото: EPA/Vostock-photo
Первая годовщина обрушения части комплекса Champlain Towers South во Флориде
Фото: EPA/Vostock-photo
Шри-Ланка предоставляет государственным служащим дополнительный выходной для выращивания сельскохозяйственных культур из-за нехватки продовольствия
Фото: EPA/Vostock-photo
Бладхаунд по кличке Трампет стал победителем ежегодной выставки собак Westminster Kennel Club в Тарритауне
Фото: Tayfun Coskun/Anadolu Agency via Getty Images
Десятый день национальной забастовки в Эквадоре
Фото: Ana Vega/Anadolu Agency via Getty Images
В Бухаресте прошла акция протеста против законопроекта о национальной безопасности
Фото: АР/ТАСС
Пожарные бригады в Турции третий день подряд ведут борьбу с крупным лесным пожаром неподалеку от курортного города Мармарис. От огня пострадало около 3 тыс. гектаров леса.
Фото: Mehmet Emin Menguarslan/Anadolu Agency via Getty Images
Всемирный день верблюдов отметили в Дубае
Фото: EPA/Vostock-photo
Горбатый кит в национальном морском заповеднике Stellwagen Bank на северо-востоке США
Фото: EPA/Vostock-photo
Скейт-парк в Ла-Пасе, Боливия
Фото: Luis Gandarillas/Anadolu Agency via Getty Images
Показ коллекции Givenchy сезона весна-лето 2023 на Неделе мужской моды в Париже
Фото: АР/ТАСС
Цветение гортензий в Токио
Фото: EPA/Vostock-photo
Более 7 тысяч дошкольников в Малайзии приняли участие в программе "Маленький хадж 2022", имитирующей совершение паломничества
Фото: EPA/Vostock-photo
Ассамблея народов Виктории (аборигены Виктории) провела церемонию курения у здания парламента в Мельбурне
Фото: EPA/Vostock-photo
Мощное наводнение произошло в Кашмире
Фото: EPA/Vostock-photo
Ливанцы вышли на протест с требованием дать им возможность забрать свои сбережения из банков. Национальная валюта сильно обесценилась в результате затянувшегося экономического кризиса в стране.
Фото: EPA/Vostock-photo
Бангладеш также затопило
Фото: EPA/Vostock-photo
Легендарный фестиваль Гластонбери готовится открыться в Британии. Скоро здесь будет очень много мусора
Фото: EPA/Vostock-photo
Фермеры в Нидерландах собрались устроить масштабную забастовку из-за политики использования удобрений в стране
Фото: EPA/Vostock-photo
Митинг против законов, направленных против занятых в сфере проституции, прошел у штаб-квартиры социалистической партии в Мадриде
Фото: EPA/Vostock-photo
Ежегодный заплыв в честь летнего солнцестояния совершили нудисты в Тасмании
Фото: EPA/Vostock-photo
Индейцы аймара встречают первые лучи солнца в ожидании прихода нового года в Боливии
Фото: EPA/Vostock-photo
Со второй попытки южнокорейцам удалось отправить в космос свою ракету-носитель "Нури"
Фото: AP/ТАСС
Активисты движения Extinction Rebellion провели акцию возле здания парламента в Мельбурне
Фото: EPA/Vostock-photo
Из-за нехватки осадков зимой и весной почти пересохла река По в Турине
Фото: EPA/Vostock-photo
Самая масштабная с 1989 года забастовка сотрудников железных дорог началась в Великобритании
Фото: AP/ТАСС
День скейтбординга отмечают в Индонезии
Фото: Zuma/ТАСС
Пожар произошел в центре Бангкока: пострадали около десяти зданий
Фото: EPA/Vostock-photo
В Стоунхендже традиционно празднуют летнее солнцестояние
Фото: EPA/Vostock-photo
Овцы пасутся в турецком Битлисе
Фото: Sener Toktas/Anadolu Agency via Getty Images
В Лиссабоне прошел музыкальный фестиваль Rock in Rio Lisboa. На фото: выступление The Black Eyed Peas.
Фото: EPA/Vostock-photo
Неделя мужской моды в Милане. На фото: коллекция Moschino сезона весна-лето 2023.
Фото: AP/ТАСС
Национальный праздник Ысыах Олонхо в Якутии
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Муссонные дожди в индийском Мумбаи
Фото: Satish Bate/Hindustan Times via Getty Images
1 июля Гонконг отметит годовщину передачи суверенитета над территорией от Соединенного Королевства к Китаю
Фото: EPA/Vostock-photo
В Екатеринбурге открылся театральный фестиваль "Коляда-Plays"
Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Из-за пожара в центре Лас-Вегаса было повреждено около 10 зданий
Фото: AP/ТАСС
Кубок мира по гребному слалому в польском Кракове
Фото: EPA/Vostock-photo
Конкурс национальных костюмов Miss International Queen в Бангкоке
Фото: EPA/Vostock-photo
Источник: https://www.interfax.ru/photo/5864/60660
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