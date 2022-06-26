НОВОСТИ МИРА

Празднование Дня святого Иоанна в испанском Сан-Себастьяне

Фото: EPA/Vostock-photo

Горный тушканчик в турецком Ване

Фото: Mesut Varol/Anadolu Agency via Getty Images

Вид на кальдеру действующего вулкана Горелый в Камчатском крае

Фото: Елена Верещака/ТАСС

Неделя мужской моды в Милане

Фото: EPA/Vostock-photo

Карнавал на острове Тенерифе

Фото: EPA/Vostock-photo

Ленд-арт на трассе Тур де Франс в Дании

Фото: EPA/Vostock-photo

Гран-при Нидерландов по мотоспорту

Фото: EPA/Vostock-photo

Фестиваль Гластонбери 2022

Фото: EPA/Vostock-photo

Первая годовщина обрушения части комплекса Champlain Towers South во Флориде

Фото: EPA/Vostock-photo

Шри-Ланка предоставляет государственным служащим дополнительный выходной для выращивания сельскохозяйственных культур из-за нехватки продовольствия

Фото: EPA/Vostock-photo

Бладхаунд по кличке Трампет стал победителем ежегодной выставки собак Westminster Kennel Club в Тарритауне

Фото: Tayfun Coskun/Anadolu Agency via Getty Images

Десятый день национальной забастовки в Эквадоре

Фото: Ana Vega/Anadolu Agency via Getty Images

В Бухаресте прошла акция протеста против законопроекта о национальной безопасности

Фото: АР/ТАСС

Пожарные бригады в Турции третий день подряд ведут борьбу с крупным лесным пожаром неподалеку от курортного города Мармарис. От огня пострадало около 3 тыс. гектаров леса.

Фото: Mehmet Emin Menguarslan/Anadolu Agency via Getty Images

Всемирный день верблюдов отметили в Дубае

Фото: EPA/Vostock-photo

Горбатый кит в национальном морском заповеднике Stellwagen Bank на северо-востоке США

Фото: EPA/Vostock-photo

Скейт-парк в Ла-Пасе, Боливия

Фото: Luis Gandarillas/Anadolu Agency via Getty Images

Показ коллекции Givenchy сезона весна-лето 2023 на Неделе мужской моды в Париже

Фото: АР/ТАСС

Цветение гортензий в Токио

Фото: EPA/Vostock-photo

Более 7 тысяч дошкольников в Малайзии приняли участие в программе "Маленький хадж 2022", имитирующей совершение паломничества

Фото: EPA/Vostock-photo

Ассамблея народов Виктории (аборигены Виктории) провела церемонию курения у здания парламента в Мельбурне

Фото: EPA/Vostock-photo

Мощное наводнение произошло в Кашмире

Фото: EPA/Vostock-photo

Ливанцы вышли на протест с требованием дать им возможность забрать свои сбережения из банков. Национальная валюта сильно обесценилась в результате затянувшегося экономического кризиса в стране.

Фото: EPA/Vostock-photo

Бангладеш также затопило

Фото: EPA/Vostock-photo

Легендарный фестиваль Гластонбери готовится открыться в Британии. Скоро здесь будет очень много мусора

Фото: EPA/Vostock-photo

Фермеры в Нидерландах собрались устроить масштабную забастовку из-за политики использования удобрений в стране

Фото: EPA/Vostock-photo

Митинг против законов, направленных против занятых в сфере проституции, прошел у штаб-квартиры социалистической партии в Мадриде

Фото: EPA/Vostock-photo

Ежегодный заплыв в честь летнего солнцестояния совершили нудисты в Тасмании

Фото: EPA/Vostock-photo

Индейцы аймара встречают первые лучи солнца в ожидании прихода нового года в Боливии

Фото: EPA/Vostock-photo

Со второй попытки южнокорейцам удалось отправить в космос свою ракету-носитель "Нури"

Фото: AP/ТАСС

Активисты движения Extinction Rebellion провели акцию возле здания парламента в Мельбурне

Фото: EPA/Vostock-photo

Из-за нехватки осадков зимой и весной почти пересохла река По в Турине

Фото: EPA/Vostock-photo

Самая масштабная с 1989 года забастовка сотрудников железных дорог началась в Великобритании

Фото: AP/ТАСС

День скейтбординга отмечают в Индонезии

Фото: Zuma/ТАСС

Пожар произошел в центре Бангкока: пострадали около десяти зданий

Фото: EPA/Vostock-photo

В Стоунхендже традиционно празднуют летнее солнцестояние

Фото: EPA/Vostock-photo

Овцы пасутся в турецком Битлисе

Фото: Sener Toktas/Anadolu Agency via Getty Images

В Лиссабоне прошел музыкальный фестиваль Rock in Rio Lisboa. На фото: выступление The Black Eyed Peas.

Фото: EPA/Vostock-photo

Неделя мужской моды в Милане. На фото: коллекция Moschino сезона весна-лето 2023.

Фото: AP/ТАСС

Национальный праздник Ысыах Олонхо в Якутии

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Муссонные дожди в индийском Мумбаи

Фото: Satish Bate/Hindustan Times via Getty Images

1 июля Гонконг отметит годовщину передачи суверенитета над территорией от Соединенного Королевства к Китаю

Фото: EPA/Vostock-photo

В Екатеринбурге открылся театральный фестиваль "Коляда-Plays"

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Из-за пожара в центре Лас-Вегаса было повреждено около 10 зданий

Фото: AP/ТАСС

Кубок мира по гребному слалому в польском Кракове

Фото: EPA/Vostock-photo

Конкурс национальных костюмов Miss International Queen в Бангкоке

Фото: EPA/Vostock-photo

Источник: https://www.interfax.ru/photo/5864/60660