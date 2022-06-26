Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Московская неделя моды

Фото: Associated Press

20-26 июня в центре российской столицы проходят мероприятия Московской недели моды. Современные коллекции и костюмы разных эпох демонстрируются в парке Зарядье, в ГУМе, на Бульварном кольце и Пушкинской площади, в парковых зонах и на ВДНХ, в том числе около фонтана "Дружба народов" – где "Украина" стоит рядом с "Россией".

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/23jun2022/moscow_fashion_120.html

26.06.2022 - Posted by | Праздник....

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