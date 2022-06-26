ЖЕНЩИНА — ЛЕТО…МЕКСИКАНСКИЙ ХУДОЖНИК OCTAVIO OCAMPO

Женщина — лето, красивая, страстная,

мудрая и для мужчины опасная.

Женщина — лето, со зноем и грозами,

не описать ни стихами, ни прозою.

Непредсказуема и переменчива,

так многоопытна и так застенчива.

Женщина — сказка, женщина — тайна.

Очаровательна необычайно!

Пусть не кончается щедрое лето!

Будь же любовью, как солнцем, согрета!

Натали Дробышевская

Октавио Окампо (Octavio Ocampo) родился в горде Селайа (штат Гуанахуато, Мексика) в 1943 году. Он обучался в Институте Изобразительных Искусств [ссылка] Esmerlda" в Мехико (1961-1965) и в Институте Искусствand Сан-Франциско (1972 — 1974). Он он участвовал в качестве художника и дизайнера в более чем 120 мексиканских и американских фильмах. Его работы демонстрируются на выставках начиная с 1972 года в Мексике, США, Канаде, Латинской Америке, Европе и Ближнем Востоке. Октавио Окампо наиболее известен картинами с двойственными изображениями. Издалека его картины показывают нам лица людей, но приблизившись к картине мы видим, что она распадается на мелкие отдельные части, которые представляют собой фигурки людей, животных и др.

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post493155060/