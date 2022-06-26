Ещё 10 мест нашей планеты, которые больше напоминают сказочные ландшафты
Сегодня приглашаю вас встретить утро в Долине монументов, полюбоваться магическим Глазом Высокогорья, позагорать на пляже Рейли и ещё раз восхититься нашей замечательной планетой!
Глаз Высокогорья, Исландия
Утро в Долине монументов, Аризона (США)
Древо жизни после сильных зимних штормов, пляж Калалох, штат Вашингтон
Пляж Рейли, Таиланд
Остров Стаффа, Шотландия
Региональный парк Линн-Хедуотерс, Британская Колумбия
Строберри-Пойнт, Олимпийский парк, штат Вашингтон (США)
Туманные холмы Северной Калифорнии на рассвете
«Лиминальные цвета», побережье Орегона (США)
Замшелые деревья в Швеции, лен Вестра-Гёталанд
Источник: https://otdyhturista.ru/2022/06/23/eshhyo-10-mest-nashej-planety-kotorye-bolshe-napominayut-skazochnye-landshafty/
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