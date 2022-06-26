Ещё 10 мест нашей планеты, которые больше напоминают сказочные ландшафты

Сегодня приглашаю вас встретить утро в Долине монументов, полюбоваться магическим Глазом Высокогорья, позагорать на пляже Рейли и ещё раз восхититься нашей замечательной планетой!

Глаз Высокогорья, Исландия

Утро в Долине монументов, Аризона (США)

Древо жизни после сильных зимних штормов, пляж Калалох, штат Вашингтон

Пляж Рейли, Таиланд

Остров Стаффа, Шотландия

Региональный парк Линн-Хедуотерс, Британская Колумбия

Строберри-Пойнт, Олимпийский парк, штат Вашингтон (США)

Туманные холмы Северной Калифорнии на рассвете

«Лиминальные цвета», побережье Орегона (США)

Замшелые деревья в Швеции, лен Вестра-Гёталанд

Источник: https://otdyhturista.ru/2022/06/23/eshhyo-10-mest-nashej-planety-kotorye-bolshe-napominayut-skazochnye-landshafty/