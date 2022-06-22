5 самых известных русских народных узоров

В каждой русской деревне были народные умельцы и художники со своими оригинальными стилями. Но конкретные стили, указанные ниже, стали известны по всей стране и за ее пределами.

1. Хохлома – «визитная карточка» всех русских узоров, самая популярная и узнаваемая. Вид изделия, как и узор, традиционно носит название места его зарождения и производства. В случае с хохломой это село Хохлома Нижегородской области. Существует легенда, что рукоделие происходит от старообрядческих иконописцев XVII века.

2. Часто говорят, что гжель очень напоминает делфтский фаянс и китайскую бело-голубую керамику, но прямых доказательств такого «заимствования» нет. Вид керамического ремесла происходит из села Гжель Московской области и окрестных деревень, где испокон веков добывали особую глину.

3. Роспись кованых жестяных подносов в селе Жостово Московской области восходит к 1825 году — промысел был «завезен» с Урала князьями Демидовыми (в Тагиле уже было успешное производство расписных подносов). Изготовлением этих подносов занимались местные жостовские художники, уже расписывавшие миниатюры на деревянных изделиях. Результатом этого синтеза декоративно-прикладного искусства стали жостовские подносы, ныне один из самых популярных «народных» брендов.

4. Палехская лаковая миниатюра — относительно молодой народный промысел. После революции 1917 года ею занялись талантливые художники, бывшие иконописцы и мастера храмовой росписи из села Палех (Ивановская область). В новом антирелигиозном советском государстве художники сосредоточили свое мастерство на «старинной живописи». Они изображали сцены из народных сказок и литературных произведений, используя иконографические приемы, в частности темперные краски.

5. Родом из Городца Нижегородской области, этот узор датируется 19 веком. Впервые он был использован для украшения швейных приспособлений (называемых «прялками»). Позднее его также находили на деревянной мебели и других предметах — сундуках, шкатулках, санях, оконных ставнях и даже дверях. Народные мастера изображали жанровые сценки из быта купцов и крестьян.

Источник: https://fullpicture.ru/kreativ/5-samyh-izvestnyh-russkih-narodnyh-uzorov.html